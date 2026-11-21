كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الفيصلي عقدت اجتماعاً أولياً مع المدرب الوطني سعد الشهري ووكيل أعماله، في خطوة تهدف إلى التعرف على رؤيته الفنية والخطط التي ينوي تطبيقها لتطوير الفريق في حال توليه المهمة التدريبية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الاجتماع اقتصر على جلسة واحدة فقط، تمحورت حول الاستفسار عن متطلبات المدرب الفنية والإدارية، وتصوراته للمرحلة المقبلة، دون أن تتطرق الجلسة إلى أي تفاصيل تعاقدية أو مالية.

وأكدت المصادر أن النقاشات لا تزال في إطارها الاستكشافي الأولي، ولم ترتقِ بعد إلى مرحلة المفاوضات الرسمية، كما أن إدارة النادي لم تقم برفع اسم المدرب إلى لجنة الاستدامة المالية حتى الآن، بانتظار تقييم كافة الخيارات المتاحة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن هوية المدير الفني القادم للفريق.

ويأتي هذا التحرك في وقت يحتل فيه الفيصلي المركز الخامس عشر في سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 10 نقاط، بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.