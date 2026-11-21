أحبط فريق تشيلسي جماهيره بالخسارة على أرضه أمام ليدز يونايتد بنتيجة (1-4) ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم (السبت).

لم يستغل «البلوز» التقدم بهدف إيمانويل إميغا في الدقيقة 25 من المباراة التي أُقيمت على ملعب «ستامفورد بريدج»، بل رد الضيوف بهدف نواه أوكافور في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

وفي الشوط الثاني، أضاف دومينيك كالفيرت لوين الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

وبعدها بخمس دقائق، سجل أوكافور الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يختتم برندان أرونسون الرباعية في الدقيقة 94، ليمنح ليدز يونايتد الفوز الرابع في مشواره ببطولة الدوري هذا الموسم.

كما كسر ليدز يونايتد عقدة لازمته لما يزيد على ربع قرن، وحقق أول فوز في «ستامفورد بريدج» منذ تغلبه على تشيلسي بنتيجة (2-صفر) في مباراة أُقيمت يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) 1999.

ورفع ليدز يونايتد رصيده إلى 17 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس في جدول الترتيب، في حين تجمّد رصيد تشيلسي عند 16 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثامن، لتزداد الضغوط على مدربه الإسباني تشابي ألونسو بعد خسارة ثانية على التوالي، والخامسة في أول 11 جولة.

بدوره استعاد توتنهام هوتسبير توازنه بالفوز على ضيفه إبسويتش تاون بنتيجة (2-صفر). ورفع «السبيرز» رصيدهم إلى 15 نقطة في المركز التاسع، في حين تجمّد رصيد إبسويتش تاون عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى بالتوقيت نفسه، فاز بورنموث على ضيفه نوتنغهام فورست بنتيجة (2-صفر) أيضاً. ورفع بورنموث رصيده إلى 18 نقطة، ليقفز إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، في حين تجمّد رصيد نوتنغهام عند 9 نقاط في المركز السابع عشر.

وفي مواجهة ثالثة مثيرة، قاد فرانك لامبارد مدرب كوفنتري سيتي فريقه إلى فوز ثمين بالتغلب على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة (3-2). وحقق كوفنتري فوزه الرابع في الدوري، ليقفز إلى المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، في حين تذيّل كريستال بالاس الترتيب برصيد 7 نقاط في المركز العشرين، وذلك في أول ظهور لمدربه الجديد، الدنماركي توماس فرانك.

في المقابل، تعادل أستون فيلا مع ضيفه سندرلاند دون أهداف، ليحصل كل فريق على نقطة.

وواصل أستون فيلا نزيف النقاط بتعادل ثالث على التوالي، ليتراجع إلى المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، في حين يقبع سندرلاند في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط.