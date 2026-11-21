اختتم فريق القادسية للسيدات، معسكره التحضيري في مدينة ميلانو الإيطالية، وذلك ضمن استعداداته لاستكمال منافسات الدوري السعودي الممتاز وكأس الاتحاد السعودي للسيدات، عقب فترة التوقف الدولي.

وتخلل المعسكر مواجهة ودية أمام ميلان تحت 23 عاماً، حيث انتهت المباراة بانتصار القادسية.

ونشر الحساب الرسمي للفريق، احتفال لاعبة المنتخب الوطني نورا إبراهيم بهدفها الأول في إيطاليا، بجانب زميلتها ماري.

ويحتل القادسية المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي الممتاز للسيدات برصيد 16 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وتعادل واحد، مقابل خسارة واحدة، بعد مرور 7 جولات من المسابقة.

وكان الفريق قد حجز مقعده في ربع نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات، عقب انتصاره الكبير على اليرموك بنتيجة 13 هدفاً دون مقابل، ليضرب موعداً مع الأهلي في مواجهة يُنتظر تحديد موعد إقامتها لاحقاً.

ويستأنف القادسية مشواره في الدوري يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، عندما يواجه العلا، في لقاء يتطلع خلاله إلى مواصلة المنافسة على صدارة الترتيب.