فازت الكورية الشمالية كيم كيونغ يونغ بجائزة أفضل لاعبة في آسيا لعام 2026، خلال حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي أقيم، اليوم الخميس، في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأصبحت كيم ثاني لاعبة من كوريا الشمالية تحصد الجائزة، بعد مواطِنتها ري كوم سوك التي كانت أول من نالها قبل 19 عاماً، كما باتت الفائزة السادسة عشرة بالجائزة منذ إطلاقها.

وقدمت كيم (24 عاماً) موسماً استثنائياً مع فريق نايجوهيانج، حيث قادته للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للسيدات 2025 / 2026، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما سجلت في كل من مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، بما في ذلك هدف الفوز في الدور قبل النهائي والهدف الوحيد في المباراة النهائية.

وتقاسمت اللاعبة صدارة هدّافات البطولة، كما حصلت على جائزة أفضل لاعبة، لتقود فريقها لأن يصبح أول نادٍ من كوريا الشمالية، على مستوى الرجال أو السيدات، يُتوج بلقب إحدى مسابقات الاتحاد الآسيوي.

كما سجلت كيم 4 أهداف في كأس آسيا للسيدات 2026 بأستراليا، تقاسمت بها صدارة هدّافات منتخب بلادها مع ميونغ يو جونغ، إلى جانب تقديم تمريرتين حاسمتين، قبل خروج بلادها من دور الثمانية، ثم أسهمت في بلوغ منتخب بلادها كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل عبر الملحق، ليعود إلى المونديال، للمرة الأولى منذ عام 2011.

وبدأت كيم ممارسة كرة القدم في سن العاشرة، وانضمت إلى أكاديمية نايجوهيانج عام 2014، قبل أن تخوض مباراتها الأولى مع الفريق الأول في 2019. وقادت فريقها إلى لقب الدوري المحلي موسم 2021-2022، بعدما تصدرت قائمة الهدّافات برصيد 22 هدفاً، وكررت الإنجاز في موسم 2023 / 2024.

وعلى المستوى الدولي، سجلت كيم هدفاً في نهائي دورة الألعاب الآسيوية 2022، الذي خسرته كوريا الشمالية أمام اليابان، كما أحرزت 33 هدفاً خلال 27 مباراة دولية حتى نسخة 2026 من الدورة، التي حصل فيها منتخب بلادها على المركز الثاني مجدداً.