تقول ماريا كارلسون مؤسسة وكالة «سي إم جي» إن كأس العالم للسيدات 2027 ستدشن فترة ذهبية لكرة القدم النسائية تمتد لثلاثة أعوام متتالية، ما قد يفتح الباب أمام زيادة كبيرة في دخول اللاعبات ويوفر فرصاً جديدة للوكلاء.

وتركز الوكالة، التي تتخذ من استوكهولم مقراً لها وتمثل نحو 100 لاعبة ومسؤولة في كرة القدم النسائية تشكل اللاعبات نحو ثلاثة أرباعهن، على مساعدة عميلاتها في الاستفادة من هذه المرحلة المفصلية في مسيراتهن الاحترافية.

وقالت كارلسون في مقابلة مع «رويترز»: «أمامنا ثلاث سنوات متتالية تضم كأس العالم، ثم الألعاب الأولمبية، ثم بطولة أوروبا. إنها فترة بالغة الأهمية في مسيرة عميلاتنا، وتحمل فرصاً حقيقية لتحقيق عوائد مالية أكبر بكثير».

وأضافت: «جزء من هذه الفرص يأتي من الجوائز المالية والمكافآت التي يقدمها الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا)، لكن الأداء المميز في كأس العالم قد يمنح اللاعبة أيضاً فرصة الحصول على عقد أفضل بكثير، سواء مع ناديها الحالي أو مع نادٍ جديد».

وترى كارلسون أن اللعبة قطعت شوطاً هائلاً منذ بداياتها في مجال التفاوض قبل أكثر من عقدين، عندما أبرمت أول صفقة لها وهي لا تزال مراهقة في غوتنبرغ، وكانت قيمتها 200 كرونة سويدية فقط عن المباراة الواحدة.

وقالت: «عندما أسسنا الوكالة عام 2015، كنا سابقين لعصرنا إلى حد كبير. ففي السنوات الأولى كانت معظم أحاديثنا مع المديرين الرياضيين تدور حول سبب دفع رسوم لوكلاء اللاعبين، وكنا نقضي وقتاً طويلاً في شرح طبيعة عملنا والقيمة التي نقدمها لعملائنا».

وكانت كارلسون، التي لعبت في مركزي الدفاع وخط الوسط، من أوائل اللاعبات السويديات اللاتي وقعن عقوداً احترافية في الدوري الإنجليزي، بعدما انضمت إلى دونكاستر بيلز عام 2011.

ومنذ ذلك الحين، شهدت كرة القدم النسائية نمواً متسارعاً في الشعبية والاستثمارات، بالتزامن مع فوز إنجلترا بلقب بطولة أوروبا مرتين وتدفق المزيد من الأموال إلى اللعبة.

وكان رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو قد أعلن في عام 2023 أن الاتحاد الدولي يستهدف تحقيق المساواة في الجوائز المالية لكأس العالم للرجال والسيدات، بينما ينتظر أن يناقش مجلس «فيفا» تفاصيل جوائز نسخة 2027 خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول).

وتعتقد كارلسون أن عاملين رئيسيين سيقودان المرحلة المقبلة من نمو اللعبة، هما زيادة الجوائز المالية والتعويضات التي يقدمها «فيفا» والاتحادات القارية، إلى جانب اتساع سوق انتقالات اللاعبات.

وقالت: «إذا حصلت اتحادات مثل إنجلترا وألمانيا والسويد على التعويضات نفسها الممنوحة لمنتخبات الرجال عند المشاركة في كأس العالم، فإنها ستستثمر أكثر بكثير في تطوير اللعبة، سواء على مستوى القاعدة الشعبية أو على أعلى المستويات».

وأضافت: «كما أرى أن من المهم أن تكون الأندية مستعدة لدفع مبالغ أكبر قليلاً للتعاقد مع اللاعبات، لأن ذلك يحول الصفقة إلى استثمار حقيقي تتوقع منه عائداً في المستقبل».

وترى كارلسون أن الزخم الحالي لكرة القدم النسائية مرشح للاستمرار إلى ما بعد كأس العالم 2027.

وقالت: «إنها الرياضة الأسرع نمواً في العالم حالياً، ولا أرى ما يمكن أن يوقف هذا النمو».