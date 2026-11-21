كيف مثّل شعراء عرب أوطانهم؟ وتحدثوا باسم حكوماتهم؟ وما كان انعكاس تجارب هؤلاء الأدباء على مهماتهم كدبلوماسيين، في الشرق والغرب؟ وهل السفير الشاعر، أو الشاعر السفير، له خصوصية؟ وكيف يمكن للشعر بشفافيته أن يتعايش مع مهمات تتطلب المداراة والمواربة، والبقاء في المنطقة الرمادية؟

موضوع شيق اختارته الشاعرة والإعلامية نوال الحوار لكتابها الجديد الصادر عن «دار النهار» في بيروت، بعنوان: «الأدب الدبلوماسي». وهو عبارة عن أنطولوجيا لشعراء عرب عملوا في السلك الدبلوماسي، من أجيال مختلفة، بعضهم فارقنا وبعضهم الآخر لا يزال يزاول مهماته، لكن التجربة تستحق دائماً العودة إليها، وتأملها.

عبد العزيز خوجة

باب الأسئلة

تشرح الكاتبة، أن سؤالاً بقي يرافقها: ماذا يحدث للشاعر حين يخرج من حدود وطنه، إلى عواصم العالم ممثلاً بلاده؟ هل تبقى القصيدة كما كانت، أم أن السفر والاحتكاك بثقافات أخرى، يفتحان أمامها نوافذ جديدة؟

عن هذا السؤال، وأسئلة أخرى تحاول نوال الحوار الإجابة، مستعينة بمعرفتها الشخصية بالبعض، وشغفها بالأدب أحياناً أخرى، لتقرأ على طريقتها سير ما يفيض على خمسة عشر شاعراً، بعضهم طغى عليه النظم وبعضهم الآخر سرقته الدبلوماسية. لكن الكاتبة التي تُلحق بنهاية كلامها عن كل أديب مقتطفات من أعماله، لإتمام التعريف به تميل إلى قول شيء آخر.

فهي ترى في المحصلة أن هؤلاء «مثلوا أوطانهم في العالم، فكانوا سفراء رسميين حيناً، وسفراء للكلمة والثقافة والشعر في كل حين»، عادَّة أن المهمتين الفنية والدبلوماسية، سقت باستمرار واحدتها الأخرى وأغدقت عليها من فيض معارفها وخبراتها. وأرادت أن ترى «كيف تحولت التجربة العامة رؤى شعرية، وكيف أصبحت المعرفة أعمق بالذات والوطن».

دبلوماسية الثقافة في أصيلة

من بين الكتّاب، مشاهير، مثل: نزار قباني، ومحمد الفيتوري، وغازي القصيبي، وتوفيق يوسف عواد، وصلاح ستيتية، وعبد الوهاب البياتي، وعبد العزيز خوجة وعمر أبو ريشة. وهناك من هم أصغر سناً، ولا يزالون يرفدون الأدب بعطاءاتهم، مثل: عبد الولي الشميري، وعبد الرحمن شلقم، ومحمد ولد الطالب وهلال السيابي.

من المقدمة ندرك أن الكتاب وُضع بتشجيع استغرق سنوات من الراحل محمد بن عيسى، ومهدى إلى روحه. «فهو الرجل الذي بدأت علاقتي به بمهمة وانتهت بكتاب كنت أعدّه به منذ سنوات. وبين المهمة والكتاب، ثمة خمسة وعشرون عاماً من الصداقة». سفير من طرز رفيع؛ فهو «عميد دبلوماسية الثقافة في العالم العربي». كان له الفضل في تشجيع الكاتبة على وضع مؤلفها الذي بين يدينا، لكن الوقت لم يسعف لأن تلتقط منه أسرار تجربته، فأهدته هذا العمل.

أرشد توفيق ملك الجبال السبعة

الفاتحة مع السفير الأديب أرشد توفيق. من الأسماء العراقية التي جمعت بين الشعر والإعلام والعمل العام.

ابن الموصل، الذي غادرنا عام 2025 بعد حياة حافلة. عاصر حركة الشعر الحديث في الستينات. صدر له «النجم والدرويش» عام 1967 و«الوقوف خارج الأسماء» عام 1973. كما اتجه إلى السرد وكتب رواية «نصف السماء»، ثم استعاد صدى ملحمة كلكامش في كتابه «ملك الجبال السبعة»، عائداً إلى الموروث العراقي. تسلم مناصب إعلامية، منها إدارة إذاعة بغداد، ودبلوماسية سفيراً في كوبا، وإسبانيا، والمكسيك ودولة الإمارات. لكنه رغم مناصبه الرسمية بقي شعره يميل إلى التأمل والرمزية، بحيث جعل التجربة الشخصية مدخلاً إلى أسئلته الإنسانية الكبرى.

ما يقوله الكتاب أن الشعر في بلادنا ليس مهنة يعتاش منها صاحبها. وهؤلاء الشعراء وهم ينخرطون في تجاربهم خارج بلادهم يكتسبون رؤية توسع آفاقهم، سواء بعلاقتهم بأوطانهم أو بأساليبهم التي يعبرون بها عن خوالجهم. وفي حالة توفيق أرشد، بقي يحمل العراق معه أينما ذهب، ثم يعود إلى الشعر ليعيد اكتشافه من جديد.

نزار قباني حسم خياره

أشهر الشعراء السفراء على الإطلاق هو نزار قباني الذي عكس غالبية زملائه، أحسّ بتعارض بين مهمته سفيراً وشخصيته شاعراً؛ ما دفعه لتقديم استقالته عام 1966 ليصبح من الندرة التي تفرغت للشعر.

نهل من معين البلدان التي عمل فيها، خاصة أثناء مهمته في إسبانيا، التي فيها تتقاطع الذاكرة العربية مع الحاضر. هناك اقترب من شعر لوركا، وانفتح على الحضارة الإسبانية، ودخلت الأندلس قصيدته كذاكرة حية.

قصائده الأندلسية، وخاصة في «مدخل الحمراء» تفجرت الذاكرة العربية بأبهى صورها وهو يقول: «في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أطيب اللقيا بلا ميعاد». «ما أغرب التاريخ كيف أعادني، لحفيدة سمراء من أحفادي».

يقول الكتاب إن الدبلوماسية لم تصنع منه شاعراً آخر، لكنها وسعت عنده دائرة الرؤية. فقد ظل نزار ابن دمشق، لكنها لم تعد حدوده الوحيدة. صار يرى مدينته من القاهرة، ولندن، وبكين ومدريد، ويرصد العالم بعين الشاعر الذي يتحرك بين الثقافات. فإقامته في بكين مثلاً أواخر خمسينات القرن الماضي أحدثت فرقاً كبيراً في تجربته الشعرية. الصين ببعدها الجغرافي، واختلافها الحضاري، جعلته يرى مجتمعه من منظار لم يعهده من قبل.

صاحب «سنرجع يوماً إلى حينا»

في الكتاب أيضاً صاحب قصيدة «سنرجع يوماً» التي غنتها فيروز وأضحت واحدة من أشهر أغنياتها. إنه الفلسطيني ابن غزة هارون هاشم رشيد الذي غادرنا عام 2020. وقصيدته من أبرز الأغاني التي ارتبطت بها فكرة العودة والحنين إلى الوطن السليب. ولقرب قصائده التي وزعها في عشرين ديواناً من القلب، غنت له كل من فايدة كامل، ومحمد فوزي، وكارم محمود، ومحمد قنديل ومحمد عبده وطلال مدّاح، وغيرهم. يحصى ما يقارب تسعين قصيدة له غناها مطربون ومطربات؛ فلغته مشحونة بالعاطفة والإيقاع، تعبر بسهولة إلى الوجدان.

غازي القصيبي

غازي القصيبي عروبي أصيل

أما غازي القصيبي، فتقول فيه الكاتبة إن «الدبلوماسية منحته خبرة بالعالم، والأدب منحه قدرة على تفسير العالم والتعبير عنه». فرادته، برأيها: «تكمن في أنه لم ينظر إلى الأدب والسياسة باعتبارهما عالمين متناقضين»؛ لأنه كان يؤمن بأن المثقف يستطيع أن يشارك في الحياة العامة، والمسؤول يستطيع أن يحافظ على حسه الإنساني والثقافي.

عروبي أصيل كتب في شعره للحب والوطن والإنسان، وروائي تناول أجيالاً عربية وأسئلة الحرية والمجتمع والسياسة. سفير محنك وسياسي ضليع. شغل مناصب وزارية عدة في المملكة العربية السعودية، بينها وزارة الصناعة والكهرباء، وزارة الصحة، ووزارة العمل، وارتبط اسمه بقضايا التنمية وسوق العمل والإصلاح الإداري. وكتب «حياة في الإدارة»، الذي يروي فيه تجربته بأسلوب سلس وممتع. تقول الكاتبة بأننا «ونحن نقرأ تجربة غازي القصيبي في علاقته بالقضايا العربية، فإننا أمام ثلاثة أصوات متداخلة: صوت الشاعر الذي يرى العالم العربي بعين العاطفة، وصوت الدبلوماسي الذي يرى القضية في إطار العلاقات الدولية وموازين القوى، وصوت الروائي الذي يحاول فهم الإنسان الذي يعيش هذه القضايا...».

إذا كان «الشعر قد منح القصيبي لغة القلب، والرواية مساحة السؤال، والدبلوماسية معرفة العالم، فإن القضايا العربية منحت تجربته بعداً يتجاوز الذات إلى الإنسان العربي وقضاياه». كتب عدداً من الروايات، أشهرها «شقة الحرية»، «العصفورية»، «سبعة»، «رجل جاء وذهب».

عبد العزيز خوجة والحب الكبير

أما عبد العزيز خوجة، فهو دبلوماسي سعودي آخر جمع بين الشعر والسفارة في كل من المغرب، ولبنان، وروسيا وتركيا. ويختلف خوجة عن الشعراء الذين تحدث عنهم الكتاب بأنه جاء من خلفية علمية. فهو كيميائي قبل أن يصبح وزيراً للإعلام. لذا؛ الكلمة المفتاح التي اختارتها الكاتبة للتعبير عن حالته هي: «التحول». «لأن الكيميائي بطبيعته مشغول بتحول المادة، والشاعر مشغول بتحول التجربة من واقع معيش إلى لغة وصورة وإيقاع». وثمة مصطلح آخر يليق بهذا الشاعر، وهو أنه «عاشق أبدي»، والمقصود بذلك لا الحب الرومانسي التقليدي، وإنما الحب الكبير المتوقد الذي يتسع للجميع، ولا يفقد دهشته، ولا يتوقف عن البحث. وهو حب يقرّب تجربة الشاعر من «جوهر التصوف الشعري». لهذا؛ فإن خوجة كتب شعره وكأنه يمارس نوعاً من «الكيمياء الروحية».

الكتاب عبارة عن أنطولوجيا لشعراء عرب عملوا في السلك الدبلوماسي، من أجيال مختلفة، بعضهم فارقنا وآخرون لا يزالون يزاولون مهماتهم