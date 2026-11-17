لطالما كانت العلاقة بين أصحاب المهنة الواحدة محلاً للتنافر والحذر والتوجس. لا، بل إنها تتجاوز في الكثير من الأحيان حدود المنافسة الطبيعية والمشروعة، لتتحول تباغضاً وتحاسداً وكراهية بين الأشخاص المعنيين. وإذا كان منشأ هذه المشاعر السلبية التي اصطلحت العامة على تسميتها «عداوة الكار»، متصلاً بالنسبة للمهمشين وصغار الكسبة، بالتزاحم على مصدر الرزق ولقمة العيش، فإن الأمر يختلف تماماً حين يتعلق بأصحاب الثروات الكبرى، والمتنازعين على المناصب السياسية والقيادية، حيث يصبح العداء متصلاً بالجشع المفرط والنرجسية المتفاقمة، والجنوح المرضي إلى رفض الآخر ونبذه.

ولعل من المفارقات المثيرة للدهشة والاستغراب، أن يعاني المشتغلون بشؤون الأدب والفكر والفن، الآفات نفسها التي تعانيها الفئات الاجتماعية الدنيا، وبينها التحاسد والتباغض والإلغاء المتبادل، في حين يُفترض بنتاجهم الإبداعي أن يرفع منسوب العدالة والحب بين البشر إلى حدوده القصوى. وقد تكون أسباب ذلك عائدة إلى النزوع النرجسي المفرط لأولئك الذين تمنحهم سلطة اللغة شعوراً بالتفوق والزهو والاختلاف عن الآخرين، فضلاً عن شعورهم العميق بأن الصراع بينهم وبين أقرانهم، ليس وقفاً على الحياة الدنيوية العابرة فحسب، بل هو صراع على الخلود في الوقت ذاته.

على أن من الإجحاف بمكان، أن نحمل هذه الظاهرة على محمل التعميم؛ لأن ثمة بين المبدعين من ارتبطوا بعلاقات وثيقة، وصداقات شديدة الرسوخ، رغم أنهم اشتغلوا على المادة ذاتها والمسرح إياه، وبدوا شديدي التقارب في مباراة الصعود إلى القمة. وأكثر ما يحضرني في هذا السياق العلاقة الوطيدة التي نشأت قبل تسعة عقود بين غارسيا لوركا وبابلو نيرودا.

قد يكون كلٌّ من نيرودا ولوركا مَدينَين للصدفة المجردة، في اللقاء الذي جمعهما في بيونس آيرس، حيث كان الأول يعمل قنصلاً لبلاده في العاصمة الأرجنتينية، في حين كان الآخر قادماً إلى المدينة لعرض مسرحيته «عرس الدم» والإشراف على أدائها. إلا أن ما جمع بين الشاعرين منذ لحظة اللقاء الأولى، لم يكن متأتياً عن الكيمياء الشخصية فحسب، بل عن متابعة كل منهما تجربة الآخر ونتاجه الإبداعي، فضلاً عن انتمائهما السياسي المشترك، ورؤيتهما المتماثلة إلى دور الشعر في الدفاع عن الحرية وكرامة الإنسان.

وإذ يخصص نيروداً لعلاقته بلوركا، صفحات غير قليلة من سيرته الذاتية «أعترف بأنني قد عشت»، فهو يشير إلى أن عدداً غير قليل من كتّاب الأرجنتين قد تنادوا إلى إقامة حفل تكريمي حاشد على شرف الشاعرين الصديقين التشيلي والإسباني. إلا أن البادرة التكريمية لم تجد الصدى نفسه عند الجميع، فحيث هلل لها كبار الشعراء والفنانين، قابلها بعض الكتبة والمتشاعرين بالكثير من التوجس والحسد ومشاعر الغيرة. وهو ما جعل لوركا، ذا الذكاء المتوقد والصاخب كقطار من القهقهات، كما يصفه نيرودا، يقترح على صديقه أن يواجها المتذمرين من صغار النفوس، ليس فقط بتبادل المدائح والابتسامات أثناء الحفل، بل بكتابة خطاب واحد يتناوبان على تقديمه، وفق طريقة «أل أليمون».

نيرودا

«وما هي هذه الطريقة؟»، سأل نيرودا صديقه الشاعر. فأجاب لوركا بأنها الطريقة الأخطر في مصارعة الثيران، وتقضي بأن يعمد اثنان من المصارعين إلى مواجهة الثور الهائج في الوقت ذاته وبمعطف واحد، على الحلبة. ثم أضاف قائلاً بأن هذه الطريقة لا تحدث إلا مرة أو اثنتين كل مائة عام، ولا يمكن أن يؤديها إلا مصارعان أخوان، أو شخصان لهما دم مشترك. وأوضح لوركا مستطرداً بأن لفظة «أل أليمون» التي تطلق على إحدى ألعاب الأطفال، هي من جذر لغوي عربي، وتعني «على الليمون».

ولكي يذهب الشاعران في اللعبة حتى نهايتها، توجه لوركا إلى الحاضرين بالقول بأنه «ونيرودا سيتوليان الحديث دفعة واحدة. وعلى طريقة مصارعة الثيران، سيختلس كل منهما جسد الآخر، آخذين بالدثار ذاته»، ليتابع بابلو على الفور: «أنا وفيديريكو مربوطان بسلك كهربائي، وسوف نجيبكم بالتناوب على هذا الاستقبال الحار».

ثم طلب لوركا من صديقه الجلوس عند أحد طرفي القاعة، في حين جلس هو عند الطرف الآخر، حتى إذا بدأ الأول بالتوجه إلى الحاضرين قائلاً: «سيداتي»، أكمل الآخر: «سادتي».

وحيث كان الصديقان قد اتفقا على أن يجعلا من روبين داريو، مؤسس الحداثة الشعرية في أميركا اللاتينية، محوراً لخطابهما المشترك، بادر نيرودا إلى التحدث عن شاعر نيكاراغوا العظيم والمهمل، روبن داريو. وأكمل لوركا الجملة بالتساؤل: «أين هو تمثال روبين داريو؟». ثم أخذ نيرودا مكبر الصوت ليقول من جهته: «لقد كان يعشق الحدائق، فأين هي في بيونس آيرس حديقة روبين داريو؟».

وفي مكان آخر من مذكراته، يسرد نيرودا على قرائه قصة العشاء التكريمي الذي أقامه أحد أثرياء الأرجنتين على شرف الشاعرين «الليمونيين»، وكيف أن إحدى النساء الجميلات راحت تصوّب نظراتها باتجاهه، متجاهلة توأمه الإسباني. وحين نظر بابلو إلى الأعلى أشار على الاثنين معاً، لوركا والفتاة، أن يصعد الثلاثة إلى قمة البرج المجاور لصالة الطعام. فلما أصبحوا في الأعلى توافق نيرودا مع الفتاة على القيام بمغامرة عاطفية متهورة في أعلى مكان في بيونس آيرس، ثم طلب من صديقه أن يتولى حراسة الموقع تجنباً لفضيحة مجلجلة، قد تطيح سمعة الشاعر، ومنصبه الدبلوماسي. فما كان من الأخير إلا أن انصاع لنزوة صديقه دون أن يُظهر أي علامة على الرفض أو التذمر.

بعد ذلك يلتقي الشاعران في مدريد، حيث كان نيرودا قد طلب من الحكومة التشيلية تعيينه سفيراً لبلاده في إسبانيا. ومع أن بابلو دخل إلى إسبانيا من بابها الثقافي الأوسع، وارتبط بصداقات عديدة مع بيكاسو وألبرتي وألكسندره وفيرناندز وخيمينيث وغيرهم، فإن لوركا بقي الألصق بروحه والأقرب إلى رؤيته للشعر والعالم. ولعل من يتأمل في نتاج الشاعرين، لا بد أن يستوقفه ما يجمع بين تجربتيهما من تقاطعات، حيث الاستعارات المباغتة والغنية بالمفارقات، منتزعة من أكثر ما في طبيعة بلديهما من غنى مشهدي.

كما أن الغنائية العالية التي تميز أسلوبَي الشاعرين، تبتعد عن الإنشاء العادي والميوعة العاطفية، لتتحول اندفاعاً جارفاً باتجاه الحياة، وثملاً بجمال العالم، يتراوح بين الرغبات المحسوسة والنزوع الصوفي. وإذا كان ثمة من فوارق بين التجربتين، فإن جانبها الأهم يتصل بطبيعة المكانين اللذين يسندان تجربتيهما، كما بتكوينهما الشخصي. ففي حين يغرف نيرودا من التضاريس الطولية الهائلة لجبال تشيلي وسواحلها وعواصفها، تبدو صور لوركا ولغته الجارحة، منتزعتين من الينابيع الأكثر فطرية لعوالم الغجر، ومن عراك الحياة والموت فوق حلبات إسبانيا المهيبة والمجللة بالشموس.

وإذ وقف نيرودا بصلابة إلى جانب الجمهوريين، في صراعهم مع كتائب فرانكو الزاحفة باتجاه مدريد، كان أكثر ما آلمه أن يقضي صديقه العبقري، الذي يمثل «خلاصة أعمار إسبانيا وعهودها ونتاجها العربي الأندلسي»، في الفصول الأولى للحرب الأهلية الإسبانية، وعلى يد جلاوزةٍ مماثلين لأولئك الذين قتلوا بوشكين في روسيا القيصرية. وقد تكون القصيدة الفريدة والنابضة بالأسى، التي رثى بها نيرودا صديقه الأقرب إلى قلبه، بمثابة التعبير الأكثر دلالة عما كان يكنّه للوركا من مشاعر التقدير والمحبة والوفاء، وهي التي يهتف في مستهلها بحرقة:

لو أستطيع أن أبكي من الخوف في بيت مهجور

لو أستطيع أن أقتلع عينيّ وآكلهما

لأجل صوتك البرتقالي المتشح بالحِداد

ولأجل شِعرك الذي يتفجر صارخاً

لأنهم من أجلك يطلون المستشفيات بالأزرق

ومن أجلك تنبت المدارس والأحياء البحرية

والمشاغل بأغشيتها السوداء تمتلئ بالملاعق والدم