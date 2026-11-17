جمع النقش الأموي بين العناصر التصويرية والشبكات الهندسية، في حلل تميّزت برهافة كبيرة في الصناعة والإتقان. تحضر هذه العناصر التصويرية بقوة في مجموعة هائلة من اللقى المهشّمة، خرجت من قصر يُعرف باسم «قصر هشام»، كشفت عنه بعثة بريطانية في موقع «خربة المفجر» شمال مدينة أريحا.
تعود هذه اللقى في الأصل إلى شرائط زخرفية، وهي من الحجم الصغير، وترتبط ارتباطاً عضوياً بالزينة المعمارية التي شكّلت أساساً لها. تتعدّد أنواع هذه العناصر، فمنها النباتي، ومنها الحيواني، ومنها الآدمي. تتميّز المجموعة الحيوانية بثراء أصنافها، وفيها تحضر أنواع شتّى من البهائم والدوابّ والطير في قوالب فنية متعدّدة.
تشكّل هذه الكائنات المختلفة مجتمعات وأمماً متكاملة لها صفاتها، كما تشير الآية القرآنية: «وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ...» (الأنعام 38). وتفسيرها، كما نقل الطبري: «لا تحسبُنَّ الله غافلاً عما تعملون، أو أنه غير مجازيكم على ما تكسبون. وكيف يغفل عن أعمالكم، أو يترك مجازاتكم عليها، وهو غير غافل عن عملِ شيءٍ دبَّ على الأرض؛ صغيرٍ أو كبيرٍ، ولا عمل طائر طار بجناحيه في الهواء، بل جعل ذلك كله أجناساً مجنَّسة وأصنافاً مصنفة، تَعرف كما تعرفون، وتتصرف فيما سُخِّرت له كما تتصرفون، ومحفوظ عليها ما عملت من عمل لها وعليها؟!».
تسكن هذه الكائنات بأجناسها وأصنافها الأرض، وتؤلف عوالم مختلفة. ينقل الطبري هنا قول التابعي: «الذرّة فما فوقها من ألوان ما خلق الله من الدواب»، و«الذرّة» هي النملة، أصغر الكائنات الدّابة، و«ما فوقها من الدواب»، كلّ ما يفوقها في الحجم من سائر الحيوانات، والزواحف، والطيور التي تدبّ وتتحرك على وجه الأرض. وهي «ألوان ما خلق الله»، أي أصناف وأجناس، خلقها الله وأبدع في تنوعها وطبائعها.
يحضر الطير في مجموعة من اللقى المهشمة التي خرجت من «قصر هشام»، وأكملها على الأرجح قطعة تُمثل طيراً يبدو أشبه بحمامة، يظهر في وضعية جانبية، غارساً منقاره في عنقود من العنب. يتكوّن هذا العنقود من شبكة متجانسة من فصوص لؤلؤية يخرق كلاً منها في الوسط ثقبٌ دائري على شكل خاتم منمنم. تقتات الحمامة من هذه الحبات، وتبدو عينُها في تكوينها مماثلةً لحبة من هذه الحبات. تُكلّل رأسَ الطير كسوةٌ مقوّسة من الريش، أما العنق فتبدو مجرّدة من التفاصيل، ويحدها طوق، ينعقد فوق الصدر الذي يخلو كذلك من أي تفاصيل. في المقابل، يظهر الجناح والذنب بريشهما الذي يتحوّل إلى تقاسيم هندسية متناسقة. ينقسم الجناح إلى قسمٍ علوي تزينه سلسلة من الحلقات البيضاوية المتجانسة، وقسمٍ سفلي تزينه سلسلة من الخانات الأفقية المتوازية. كذلك، يمتد الذنب من خلف هذا الجناح، وتزينه خانات أفقية مماثلة.
نقع على طير آخر فُقد رأسه، يظهر من خلفه عنقود مماثل، كما توحي حباته اللؤلؤية. يعلو الصدرَ طوقٌ يأخذ شكل سلسلة من الحلقات الدائرية صيغت وفقاً للطراز المتبع. في المقابل، يتحوّل ريش هذا الصدر إلى شبكة من الدوائر المرصوصة. يمتد الذنب من خلف هذه الشبكة، ويحدّه في الأعلى طوق مماثل. ينبسط الجناح فوق هذه الكتلة، وينقسم إلى شبكتين. تعلو الجزءَ الأعلى حلقاتٌ دائرية توازي في تكوينها حلقات طوق الصدر، وتعلو الجزءَ الأسفل 5 خانات، تُزيّن كلاً منها سلسلةٌ من الخطوط العمودية، تماثل في تكوينها أسنان المشط.
في هذا الميدان، تبرز كذلك قطعة ثالثة تمثّل، على ما يبدو، بطة تَظهر كذلك في وضعية جانبية. ترفع هذه البطة رأسها نحو الأعلى، وتظهر عينها الدائرية، وفي وسطها بؤبؤ غائر. العنق طويلة، ويعلوها طوقٌ بسيط يأخذ شكل سلسلة من الحبات المنمنمة. يظهر الريش في أعلى الظهر، ويتشكل من سلسلة من الخانات الأفقية المتجانسة.
تتعدّد صور البهائم والدواب، ولعلّ أجملها فنياً مجسّم يمثل أسداً رابضاً، يظهر في كتلة تبدو أشبه بمنحوتة من القطع الصغير. يبدو هذا الأسد كأنه يهمّ بالنهوض، كما توحي حركة قائمتَيه الأماميتين. النِسب تتبع التشريح الواقعي، كما تشهد مفاصل البدن. الرأس ظاهر، وملامحه جلية، وقوامها عينٌ لَوْزِيّة يتوسّطها بؤبؤٌ غائر، وأنفٌ بارز، وفمٌ مطبق. الظهر مستقيم وأملس، وتعلوه لبدة تكسو خصلُها العنقَ وأعلى الصدر. يقف الليث على قاعدة مزخرفة تزينها شبكة نباتية، تتكون من أغصان لولبية متقنة.
يحضر هذا الحيوان كذلك في مجسم آخر، يظهر فيه كأنه يفتك بطريدة بقي منها ظهرها المرقّط. يأخذ هذا الظهر شكل كتلة زخرفية، تحضر فيها مرة أخرى شبكة من الخواتم المرصوصة. في المقابل، يظهر رأس الأسد؛ فاتحاً فكيه، وتتبع عيناه الصياغة السائدة في هذا الحقل.
من عالم البهائم والدوابّ المتعدّد الأجناس، يحضر مجسمّ يمثّل كائناً يبدو أشبه بالعجل. نراه في وضعية جانبية، جاثياً في سكون تام، بعيداً عن أي حركة حيّة. تأخذ مفاصلُ البدن هنا بنيةً محوّرة يغلب عليها الطابع الهندسي، ويظهر الرأس في قالب مشابه، مع حدقة دائرية تخرقها في الوسط ثغرةٌ غائرة. يمتد الأنف إلى الأمام، وتحدّ منخارَه ثغرةٌ مماثلة. يبدو الفم مطبقاً، مع شق أفقي عريض، يفصل بين فكيه.