القضاء الإسباني يفتح تحقيقاً بحق خوليو إغليسياس على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسيhttps://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/5342808-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1
القضاء الإسباني يفتح تحقيقاً بحق خوليو إغليسياس على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسي
المغني الإسباني خوليو إغليسياس (أ.ف.ب)
أعلنت المحكمة الوطنية الإسبانية فتح تحقيق يستهدف المغني خوليو إغليسياس، على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسي وجَّهتها إليه موظفتان سابقتان، وينفيها هو بشكل قاطع.
وذكرت المحكمة الوطنية، وهي الهيئة القضائية المختصة في إسبانيا بالنظر في القضايا الأكثر حساسية، في بيان، أن «القاضي أنطونيو بينيا قبِل الشكوى المقدمة من موظفتين سابقتين بحق المغني خوليو إغليسياس، بتهم ارتكاب جرائم تتعلق بالاعتداء على الحرية الجنسية، وممارسة العنف والمعاملة المهينة».
وأشارت المحكمة إلى أنّ القاضي «رفض النظر في تهم الاتجار بالبشر وانتهاك حقوق العمل الواردة في الشكوى».
وأوضح البيان أن قرار القاضي اتُّخذ «استناداً إلى المؤشرات الواردة في الشكوى... التي تشكّل دليلاً أولياً على الوقائع؛ ما يبرّر فتح تحقيق جنائي».
وتقول السيدتان، إحداهما عاملة منزلية والأخرى متخصصة علاج طبيعي، إنهما تعرضتا لاعتداءات جنسية وأشكال أخرى من الإساءة خلال عملهما في ممتلكات لإغليسياس في جمهورية الدومينيكان وجزر الباهاماس عام 2021.
القضاء الإسباني يفتح تحقيقاً بحق خوليو إغليسياس على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسيhttps://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/5342808-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1
القضاء الإسباني يفتح تحقيقاً بحق خوليو إغليسياس على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسي
المغني الإسباني خوليو إغليسياس (أ.ف.ب)
أعلنت المحكمة الوطنية الإسبانية فتح تحقيق يستهدف المغني خوليو إغليسياس، على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسي وجَّهتها إليه موظفتان سابقتان، وينفيها هو بشكل قاطع.
وذكرت المحكمة الوطنية، وهي الهيئة القضائية المختصة في إسبانيا بالنظر في القضايا الأكثر حساسية، في بيان، أن «القاضي أنطونيو بينيا قبِل الشكوى المقدمة من موظفتين سابقتين بحق المغني خوليو إغليسياس، بتهم ارتكاب جرائم تتعلق بالاعتداء على الحرية الجنسية، وممارسة العنف والمعاملة المهينة».
وأشارت المحكمة إلى أنّ القاضي «رفض النظر في تهم الاتجار بالبشر وانتهاك حقوق العمل الواردة في الشكوى».
وأوضح البيان أن قرار القاضي اتُّخذ «استناداً إلى المؤشرات الواردة في الشكوى... التي تشكّل دليلاً أولياً على الوقائع؛ ما يبرّر فتح تحقيق جنائي».
وتقول السيدتان، إحداهما عاملة منزلية والأخرى متخصصة علاج طبيعي، إنهما تعرضتا لاعتداءات جنسية وأشكال أخرى من الإساءة خلال عملهما في ممتلكات لإغليسياس في جمهورية الدومينيكان وجزر الباهاماس عام 2021.
لطالما كانت العلاقة بين أصحاب المهنة الواحدة محلاً للتنافر والحذر والتوجس. لا، بل إنها تتجاوز في الكثير من الأحيان حدود المنافسة الطبيعية والمشروعة، لتتحول تباغضاً وتحاسداً وكراهية بين الأشخاص المعنيين. وإذا كان منشأ هذه المشاعر السلبية التي اصطلحت العامة على تسميتها «عداوة الكار»، متصلاً بالنسبة للمهمشين وصغار الكسبة، بالتزاحم على مصدر الرزق ولقمة العيش، فإن الأمر يختلف تماماً حين يتعلق بأصحاب الثروات الكبرى، والمتنازعين على المناصب السياسية والقيادية، حيث يصبح العداء متصلاً بالجشع المفرط والنرجسية المتفاقمة، والجنوح المرضي إلى رفض الآخر ونبذه.
ولعل من المفارقات المثيرة للدهشة والاستغراب، أن يعاني المشتغلون بشؤون الأدب والفكر والفن، الآفات نفسها التي تعانيها الفئات الاجتماعية الدنيا، وبينها التحاسد والتباغض والإلغاء المتبادل، في حين يُفترض بنتاجهم الإبداعي أن يرفع منسوب العدالة والحب بين البشر إلى حدوده القصوى. وقد تكون أسباب ذلك عائدة إلى النزوع النرجسي المفرط لأولئك الذين تمنحهم سلطة اللغة شعوراً بالتفوق والزهو والاختلاف عن الآخرين، فضلاً عن شعورهم العميق بأن الصراع بينهم وبين أقرانهم، ليس وقفاً على الحياة الدنيوية العابرة فحسب، بل هو صراع على الخلود في الوقت ذاته.
على أن من الإجحاف بمكان، أن نحمل هذه الظاهرة على محمل التعميم؛ لأن ثمة بين المبدعين من ارتبطوا بعلاقات وثيقة، وصداقات شديدة الرسوخ، رغم أنهم اشتغلوا على المادة ذاتها والمسرح إياه، وبدوا شديدي التقارب في مباراة الصعود إلى القمة. وأكثر ما يحضرني في هذا السياق العلاقة الوطيدة التي نشأت قبل تسعة عقود بين غارسيا لوركا وبابلو نيرودا.
قد يكون كلٌّ من نيرودا ولوركا مَدينَين للصدفة المجردة، في اللقاء الذي جمعهما في بيونس آيرس، حيث كان الأول يعمل قنصلاً لبلاده في العاصمة الأرجنتينية، في حين كان الآخر قادماً إلى المدينة لعرض مسرحيته «عرس الدم» والإشراف على أدائها. إلا أن ما جمع بين الشاعرين منذ لحظة اللقاء الأولى، لم يكن متأتياً عن الكيمياء الشخصية فحسب، بل عن متابعة كل منهما تجربة الآخر ونتاجه الإبداعي، فضلاً عن انتمائهما السياسي المشترك، ورؤيتهما المتماثلة إلى دور الشعر في الدفاع عن الحرية وكرامة الإنسان.
وإذ يخصص نيروداً لعلاقته بلوركا، صفحات غير قليلة من سيرته الذاتية «أعترف بأنني قد عشت»، فهو يشير إلى أن عدداً غير قليل من كتّاب الأرجنتين قد تنادوا إلى إقامة حفل تكريمي حاشد على شرف الشاعرين الصديقين التشيلي والإسباني. إلا أن البادرة التكريمية لم تجد الصدى نفسه عند الجميع، فحيث هلل لها كبار الشعراء والفنانين، قابلها بعض الكتبة والمتشاعرين بالكثير من التوجس والحسد ومشاعر الغيرة. وهو ما جعل لوركا، ذا الذكاء المتوقد والصاخب كقطار من القهقهات، كما يصفه نيرودا، يقترح على صديقه أن يواجها المتذمرين من صغار النفوس، ليس فقط بتبادل المدائح والابتسامات أثناء الحفل، بل بكتابة خطاب واحد يتناوبان على تقديمه، وفق طريقة «أل أليمون».
«وما هي هذه الطريقة؟»، سأل نيرودا صديقه الشاعر. فأجاب لوركا بأنها الطريقة الأخطر في مصارعة الثيران، وتقضي بأن يعمد اثنان من المصارعين إلى مواجهة الثور الهائج في الوقت ذاته وبمعطف واحد، على الحلبة. ثم أضاف قائلاً بأن هذه الطريقة لا تحدث إلا مرة أو اثنتين كل مائة عام، ولا يمكن أن يؤديها إلا مصارعان أخوان، أو شخصان لهما دم مشترك. وأوضح لوركا مستطرداً بأن لفظة «أل أليمون» التي تطلق على إحدى ألعاب الأطفال، هي من جذر لغوي عربي، وتعني «على الليمون».
ولكي يذهب الشاعران في اللعبة حتى نهايتها، توجه لوركا إلى الحاضرين بالقول بأنه «ونيرودا سيتوليان الحديث دفعة واحدة. وعلى طريقة مصارعة الثيران، سيختلس كل منهما جسد الآخر، آخذين بالدثار ذاته»، ليتابع بابلو على الفور: «أنا وفيديريكو مربوطان بسلك كهربائي، وسوف نجيبكم بالتناوب على هذا الاستقبال الحار».
ثم طلب لوركا من صديقه الجلوس عند أحد طرفي القاعة، في حين جلس هو عند الطرف الآخر، حتى إذا بدأ الأول بالتوجه إلى الحاضرين قائلاً: «سيداتي»، أكمل الآخر: «سادتي».
وحيث كان الصديقان قد اتفقا على أن يجعلا من روبين داريو، مؤسس الحداثة الشعرية في أميركا اللاتينية، محوراً لخطابهما المشترك، بادر نيرودا إلى التحدث عن شاعر نيكاراغوا العظيم والمهمل، روبن داريو. وأكمل لوركا الجملة بالتساؤل: «أين هو تمثال روبين داريو؟». ثم أخذ نيرودا مكبر الصوت ليقول من جهته: «لقد كان يعشق الحدائق، فأين هي في بيونس آيرس حديقة روبين داريو؟».
وفي مكان آخر من مذكراته، يسرد نيرودا على قرائه قصة العشاء التكريمي الذي أقامه أحد أثرياء الأرجنتين على شرف الشاعرين «الليمونيين»، وكيف أن إحدى النساء الجميلات راحت تصوّب نظراتها باتجاهه، متجاهلة توأمه الإسباني. وحين نظر بابلو إلى الأعلى أشار على الاثنين معاً، لوركا والفتاة، أن يصعد الثلاثة إلى قمة البرج المجاور لصالة الطعام. فلما أصبحوا في الأعلى توافق نيرودا مع الفتاة على القيام بمغامرة عاطفية متهورة في أعلى مكان في بيونس آيرس، ثم طلب من صديقه أن يتولى حراسة الموقع تجنباً لفضيحة مجلجلة، قد تطيح سمعة الشاعر، ومنصبه الدبلوماسي. فما كان من الأخير إلا أن انصاع لنزوة صديقه دون أن يُظهر أي علامة على الرفض أو التذمر.
بعد ذلك يلتقي الشاعران في مدريد، حيث كان نيرودا قد طلب من الحكومة التشيلية تعيينه سفيراً لبلاده في إسبانيا. ومع أن بابلو دخل إلى إسبانيا من بابها الثقافي الأوسع، وارتبط بصداقات عديدة مع بيكاسو وألبرتي وألكسندره وفيرناندز وخيمينيث وغيرهم، فإن لوركا بقي الألصق بروحه والأقرب إلى رؤيته للشعر والعالم. ولعل من يتأمل في نتاج الشاعرين، لا بد أن يستوقفه ما يجمع بين تجربتيهما من تقاطعات، حيث الاستعارات المباغتة والغنية بالمفارقات، منتزعة من أكثر ما في طبيعة بلديهما من غنى مشهدي.
كما أن الغنائية العالية التي تميز أسلوبَي الشاعرين، تبتعد عن الإنشاء العادي والميوعة العاطفية، لتتحول اندفاعاً جارفاً باتجاه الحياة، وثملاً بجمال العالم، يتراوح بين الرغبات المحسوسة والنزوع الصوفي. وإذا كان ثمة من فوارق بين التجربتين، فإن جانبها الأهم يتصل بطبيعة المكانين اللذين يسندان تجربتيهما، كما بتكوينهما الشخصي. ففي حين يغرف نيرودا من التضاريس الطولية الهائلة لجبال تشيلي وسواحلها وعواصفها، تبدو صور لوركا ولغته الجارحة، منتزعتين من الينابيع الأكثر فطرية لعوالم الغجر، ومن عراك الحياة والموت فوق حلبات إسبانيا المهيبة والمجللة بالشموس.
وإذ وقف نيرودا بصلابة إلى جانب الجمهوريين، في صراعهم مع كتائب فرانكو الزاحفة باتجاه مدريد، كان أكثر ما آلمه أن يقضي صديقه العبقري، الذي يمثل «خلاصة أعمار إسبانيا وعهودها ونتاجها العربي الأندلسي»، في الفصول الأولى للحرب الأهلية الإسبانية، وعلى يد جلاوزةٍ مماثلين لأولئك الذين قتلوا بوشكين في روسيا القيصرية. وقد تكون القصيدة الفريدة والنابضة بالأسى، التي رثى بها نيرودا صديقه الأقرب إلى قلبه، بمثابة التعبير الأكثر دلالة عما كان يكنّه للوركا من مشاعر التقدير والمحبة والوفاء، وهي التي يهتف في مستهلها بحرقة:
لو أستطيع أن أبكي من الخوف في بيت مهجور
لو أستطيع أن أقتلع عينيّ وآكلهما
لأجل صوتك البرتقالي المتشح بالحِداد
ولأجل شِعرك الذي يتفجر صارخاً
لأنهم من أجلك يطلون المستشفيات بالأزرق
ومن أجلك تنبت المدارس والأحياء البحرية
والمشاغل بأغشيتها السوداء تمتلئ بالملاعق والدم
قد يكون كلٌّ من نيرودا ولوركا مَدينَين للصدفة المجردة في اللقاء الذي جمعهما في بيونس آيرس
مجسمات من محفوظات «متحف روكفلر» في القدس الشرقية مصدرها «قصر هشام» في نواحي أريحا
جمع النقش الأموي بين العناصر التصويرية والشبكات الهندسية، في حلل تميّزت برهافة كبيرة في الصناعة والإتقان. تحضر هذه العناصر التصويرية بقوة في مجموعة هائلة من اللقى المهشّمة، خرجت من قصر يُعرف باسم «قصر هشام»، كشفت عنه بعثة بريطانية في موقع «خربة المفجر» شمال مدينة أريحا.
تعود هذه اللقى في الأصل إلى شرائط زخرفية، وهي من الحجم الصغير، وترتبط ارتباطاً عضوياً بالزينة المعمارية التي شكّلت أساساً لها. تتعدّد أنواع هذه العناصر، فمنها النباتي، ومنها الحيواني، ومنها الآدمي. تتميّز المجموعة الحيوانية بثراء أصنافها، وفيها تحضر أنواع شتّى من البهائم والدوابّ والطير في قوالب فنية متعدّدة.
تشكّل هذه الكائنات المختلفة مجتمعات وأمماً متكاملة لها صفاتها، كما تشير الآية القرآنية: «وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ...» (الأنعام 38). وتفسيرها، كما نقل الطبري: «لا تحسبُنَّ الله غافلاً عما تعملون، أو أنه غير مجازيكم على ما تكسبون. وكيف يغفل عن أعمالكم، أو يترك مجازاتكم عليها، وهو غير غافل عن عملِ شيءٍ دبَّ على الأرض؛ صغيرٍ أو كبيرٍ، ولا عمل طائر طار بجناحيه في الهواء، بل جعل ذلك كله أجناساً مجنَّسة وأصنافاً مصنفة، تَعرف كما تعرفون، وتتصرف فيما سُخِّرت له كما تتصرفون، ومحفوظ عليها ما عملت من عمل لها وعليها؟!».
تسكن هذه الكائنات بأجناسها وأصنافها الأرض، وتؤلف عوالم مختلفة. ينقل الطبري هنا قول التابعي: «الذرّة فما فوقها من ألوان ما خلق الله من الدواب»، و«الذرّة» هي النملة، أصغر الكائنات الدّابة، و«ما فوقها من الدواب»، كلّ ما يفوقها في الحجم من سائر الحيوانات، والزواحف، والطيور التي تدبّ وتتحرك على وجه الأرض. وهي «ألوان ما خلق الله»، أي أصناف وأجناس، خلقها الله وأبدع في تنوعها وطبائعها.
يحضر الطير في مجموعة من اللقى المهشمة التي خرجت من «قصر هشام»، وأكملها على الأرجح قطعة تُمثل طيراً يبدو أشبه بحمامة، يظهر في وضعية جانبية، غارساً منقاره في عنقود من العنب. يتكوّن هذا العنقود من شبكة متجانسة من فصوص لؤلؤية يخرق كلاً منها في الوسط ثقبٌ دائري على شكل خاتم منمنم. تقتات الحمامة من هذه الحبات، وتبدو عينُها في تكوينها مماثلةً لحبة من هذه الحبات. تُكلّل رأسَ الطير كسوةٌ مقوّسة من الريش، أما العنق فتبدو مجرّدة من التفاصيل، ويحدها طوق، ينعقد فوق الصدر الذي يخلو كذلك من أي تفاصيل. في المقابل، يظهر الجناح والذنب بريشهما الذي يتحوّل إلى تقاسيم هندسية متناسقة. ينقسم الجناح إلى قسمٍ علوي تزينه سلسلة من الحلقات البيضاوية المتجانسة، وقسمٍ سفلي تزينه سلسلة من الخانات الأفقية المتوازية. كذلك، يمتد الذنب من خلف هذا الجناح، وتزينه خانات أفقية مماثلة.
نقع على طير آخر فُقد رأسه، يظهر من خلفه عنقود مماثل، كما توحي حباته اللؤلؤية. يعلو الصدرَ طوقٌ يأخذ شكل سلسلة من الحلقات الدائرية صيغت وفقاً للطراز المتبع. في المقابل، يتحوّل ريش هذا الصدر إلى شبكة من الدوائر المرصوصة. يمتد الذنب من خلف هذه الشبكة، ويحدّه في الأعلى طوق مماثل. ينبسط الجناح فوق هذه الكتلة، وينقسم إلى شبكتين. تعلو الجزءَ الأعلى حلقاتٌ دائرية توازي في تكوينها حلقات طوق الصدر، وتعلو الجزءَ الأسفل 5 خانات، تُزيّن كلاً منها سلسلةٌ من الخطوط العمودية، تماثل في تكوينها أسنان المشط.
في هذا الميدان، تبرز كذلك قطعة ثالثة تمثّل، على ما يبدو، بطة تَظهر كذلك في وضعية جانبية. ترفع هذه البطة رأسها نحو الأعلى، وتظهر عينها الدائرية، وفي وسطها بؤبؤ غائر. العنق طويلة، ويعلوها طوقٌ بسيط يأخذ شكل سلسلة من الحبات المنمنمة. يظهر الريش في أعلى الظهر، ويتشكل من سلسلة من الخانات الأفقية المتجانسة.
تتعدّد صور البهائم والدواب، ولعلّ أجملها فنياً مجسّم يمثل أسداً رابضاً، يظهر في كتلة تبدو أشبه بمنحوتة من القطع الصغير. يبدو هذا الأسد كأنه يهمّ بالنهوض، كما توحي حركة قائمتَيه الأماميتين. النِسب تتبع التشريح الواقعي، كما تشهد مفاصل البدن. الرأس ظاهر، وملامحه جلية، وقوامها عينٌ لَوْزِيّة يتوسّطها بؤبؤٌ غائر، وأنفٌ بارز، وفمٌ مطبق. الظهر مستقيم وأملس، وتعلوه لبدة تكسو خصلُها العنقَ وأعلى الصدر. يقف الليث على قاعدة مزخرفة تزينها شبكة نباتية، تتكون من أغصان لولبية متقنة.
يحضر هذا الحيوان كذلك في مجسم آخر، يظهر فيه كأنه يفتك بطريدة بقي منها ظهرها المرقّط. يأخذ هذا الظهر شكل كتلة زخرفية، تحضر فيها مرة أخرى شبكة من الخواتم المرصوصة. في المقابل، يظهر رأس الأسد؛ فاتحاً فكيه، وتتبع عيناه الصياغة السائدة في هذا الحقل.
من عالم البهائم والدوابّ المتعدّد الأجناس، يحضر مجسمّ يمثّل كائناً يبدو أشبه بالعجل. نراه في وضعية جانبية، جاثياً في سكون تام، بعيداً عن أي حركة حيّة. تأخذ مفاصلُ البدن هنا بنيةً محوّرة يغلب عليها الطابع الهندسي، ويظهر الرأس في قالب مشابه، مع حدقة دائرية تخرقها في الوسط ثغرةٌ غائرة. يمتد الأنف إلى الأمام، وتحدّ منخارَه ثغرةٌ مماثلة. يبدو الفم مطبقاً، مع شق أفقي عريض، يفصل بين فكيه.