قد تختفي الحمى والسعال وسائر أعراض العدوى الفيروسية، ويعتقد المصاب أنه استعاد عافيته بالكامل، لكن ماذا لو كانت آثار المرض لا تزال موجودة داخل جهازه المناعي؟ أعادت دراسة علمية حديثة طرح هذا السؤال، بعدما كشفت تجارب على الفئران أن التعافي من عدوى فيروسية حادة لا يعني بالضرورة عودة الجهاز المناعي إلى حالته الطبيعية، وأن بعض التغيرات قد تستمر حتى بعد اختفاء الفيروس.
وحسب موقع «ساينس ديلي» العلمي، فقد أظهرت الدراسة، التي قادها باحثون من جامعة بومبيو فابرا في برشلونة، أن العدوى قد تترك تغيرات طويلة الأمد في الطحال، وهو أحد الأعضاء الرئيسية المسؤولة عن تنظيم الاستجابة المناعية، بما قد يضعف قدرة الجسم على مواجهة تهديدات صحية جديدة.
وفيما يلي أبرز ما توصل إليه الباحثون:
اختفاء الفيروس لا يعني انتهاء تأثيره
وجد الباحثون أن الفئران التي تعافت من العدوى الفيروسية ظلت تعاني اضطرابات في وظائف جهازها المناعي لفترة طويلة بعد السيطرة على الفيروس.
وهذا يعني أن انتهاء العدوى الظاهرة لا يضمن بالضرورة عودة جميع وظائف المناعة إلى طبيعتها.
الطحال يتحمل آثاراً خفية بعد العدوى
رصد الباحثون تغيرات في أنسجة الطحال لدى الفئران، تمثلت في ظهور أنسجة ليفية شبيهة بالندوب، ما أثر على بنيته الطبيعية وقدرته على تنظيم الاستجابة المناعية.
ويؤدي الطحال دوراً مهماً في تنسيق دفاعات الجسم ومساعدته على التعرف على مسببات الأمراض ومواجهتها، ولذلك فإن تضرر بنيته قد ينعكس على كفاءة الاستجابة المناعية.
تراجع قدرة الخلايا المناعية على مواجهة تهديدات جديدة
أظهرت النتائج أن التغيرات التي أصابت الطحال أثرت على قدرة الخلايا المناعية على التواصل والتنسيق فيما بينها، ما أعاق تنشيط الخلايا التائية، التي تلعب دوراً أساسياً في التعرف على الخلايا المصابة بالفيروسات ومهاجمتها.
وبالتالي، أصبحت الفئران المتعافية أقل قدرة على تكوين استجابات مناعية فعالة عند تعرضها لتحديات صحية جديدة، رغم تخلصها من العدوى الأصلية.
الجهاز المناعي قد يظل في حالة ضعف بعد التعافي
أوضحت الدكتورة باولا سيبولادا ريكا، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أن الآثار المناعية للعدوى الحادة قد تستمر حتى بعد الفترة التي يصبح فيها الفيروس غير قابل للكشف.
كما أشار الباحث أندرياس مايرهانس، الذي شارك في الدراسة، إلى أن الاعتقاد بأن التعافي من العدوى الحادة يعني عودة الجسم بالكامل إلى حالته الطبيعية قد يتجاهل تغيرات لا تظهر بوضوح، لكنها تستمر بعد انتهاء المرض.
التطعيم المسبق حال دون التغيرات الضارة
من أبرز نتائج الدراسة أن الفئران التي تلقت التطعيم قبل التعرض للعدوى لم تُظهر التغيرات التي ظهرت لدى الفئران غير المطعمة.
وحافظت هذه الحيوانات على البنية الطبيعية للطحال، كما ظلت الخلايا التائية لديها قادرة على أداء وظائفها بمستويات مماثلة لتلك الموجودة لدى الفئران التي لم تتعرض للعدوى.
ويرى الباحثون أن هذه النتيجة تشير إلى أن فوائد التطعيم قد تتجاوز الوقاية من المرض نفسه، لتشمل أيضاً حماية بعض وظائف الجهاز المناعي من الآثار طويلة الأمد للعدوى.
هل تنطبق النتائج على البشر؟
رغم أهمية النتائج، شدد الباحثون على ضرورة التعامل معها بحذر، إذ أُجريت التجارب على الفئران، ولا تثبت حتى الآن أن العدوى الفيروسية تترك التغيرات نفسها لدى البشر.
وتفتح الدراسة الباب أمام مزيد من الأبحاث لفهم التأثيرات طويلة الأمد للعدوى الفيروسية على صحة الجهاز المناعي، وما إذا كان التطعيم يستطيع توفير الحماية نفسها لدى الإنسان.