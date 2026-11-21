بعوض يحمل بكتيريا «وولباكيا» يخفض إصابات حمى الضنك بنسبة 69 % في البرازيلhttps://aawsat.com/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85/5344052-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%86%D9%83-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-69-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
بعوض يحمل بكتيريا «وولباكيا» يخفض إصابات حمى الضنك بنسبة 69 % في البرازيل
يمكن للتوسع في استخدام بعوض محمل ببكتيريا «وولباكيا» أن يؤدي إلى خفض معدلات الإصابة بحمى الضنك إلى مستويات أقل بكثير (أ.ب)
أفاد باحثون، اليوم السبت، بأن الأطفال الذين يعيشون في أحياء برازيلية تنتشر فيها أنواع خاصة من البعوض كانوا أقل عرضة بكثير للإصابة بحمى الضنك أو بفيروس آخر مثير للقلق يُعرف باسم «شيكونغونيا».
وتقدم الدراسة الكبرى، التي شملت أكثر من 5700 طفل في إحدى المناطق الأكثر انتشاراً لحمى الضنك في العالم، أدلة جديدة على أن تربية بعوض غير قادر على نقل هذه الفيروسات يمكن أن تكون استراتيجية فعّالة، بدلاً من الاعتماد فقط على المبيدات الحشرية ومحاولة تجنب لدغات البعوض.
وقال الدكتور سري إيدوبوجانتي، من جامعة إيموري بولاية جورجيا الأميركية، وهو عضو في فريق البحث الدولي، إن الباحثين وجدوا انخفاضاً بنحو 69 في المائة في حالات الإصابة بحمى الضنك وشيكونغونيا بين أطفال المدارس في الأحياء التي ينتشر فيها هذا النوع من البعوض الحامل لبكتيريا تُسمى «وولباكيا»، مقارنةً بأحياء مشابهة. وقد استمر هذا التأثير حتى خلال تفشي حمى الضنك الشديد في البرازيل عام 2024.
وأعلن الباحثون هذه النتائج خلال اجتماع الجمعية الأميركية لطب المناطق الحارة والصحة العامة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وقال الدكتور ديفيد هامر، خبير الصحة العالمية بجامعة بوسطن، الذي لم يشارك في الدراسة البرازيلية: «هذا أمر مثير للغاية».
ويتوقع أن يؤدي التوسع في استخدام بعوض «وولباكيا»، إلى جانب الإجراءات الحالية لمكافحة الأمراض التي ينقلها البعوض، إلى «خفض معدلات الإصابة بحمى الضنك إلى مستويات أقل بكثير» في العديد من المناطق.
وتأتي هذه الدراسة الجديدة في الوقت الذي تواجه فيه ولاية فلوريدا تفشياً كبيراً بشكل غير معتاد للفيروس، ويبدو أنه الأكبر من نوعه في أي ولاية أميركية منذ أربعينيات القرن الماضي على الأقل.
وبحثت الدراسة تربية العلماء البعوض ليحمل نوعاً من البكتيريا يُسمى «وولباكيا». وهي غير ضارة بالإنسان وشائعة في كثير من الحشرات، وإن لم تكن شائعة في بعوضة «الزاعجة المصرية» الناقلة لحمى الضنك. وتقلّل هذه البكتيريا بشكل كبير من قدرة البعوض على نقل فيروسات معينة. وتنقل إناث البعوض البكتيريا إلى ذريتها؛ لذا فإن إطلاق ما يكفي من الحشرات المربّاة خصيصاً في منطقة ما يسمح لـ«وولباكيا» بأن تتوطّن تدريجياً في مجتمع البعوض المحلي.
أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أمس الجمعة، البدء بأول تجربة سريرية للقاح ضد فيروس «إيبولا» لمواجهة التفشي الذي تشهده جمهورية الكونغو.
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
بعوض يحمل بكتيريا «وولباكيا» يخفض إصابات حمى الضنك بنسبة 69 % في البرازيلhttps://aawsat.com/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85/5344052-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%86%D9%83-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-69-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
بعوض يحمل بكتيريا «وولباكيا» يخفض إصابات حمى الضنك بنسبة 69 % في البرازيل
يمكن للتوسع في استخدام بعوض محمل ببكتيريا «وولباكيا» أن يؤدي إلى خفض معدلات الإصابة بحمى الضنك إلى مستويات أقل بكثير (أ.ب)
أفاد باحثون، اليوم السبت، بأن الأطفال الذين يعيشون في أحياء برازيلية تنتشر فيها أنواع خاصة من البعوض كانوا أقل عرضة بكثير للإصابة بحمى الضنك أو بفيروس آخر مثير للقلق يُعرف باسم «شيكونغونيا».
وتقدم الدراسة الكبرى، التي شملت أكثر من 5700 طفل في إحدى المناطق الأكثر انتشاراً لحمى الضنك في العالم، أدلة جديدة على أن تربية بعوض غير قادر على نقل هذه الفيروسات يمكن أن تكون استراتيجية فعّالة، بدلاً من الاعتماد فقط على المبيدات الحشرية ومحاولة تجنب لدغات البعوض.
وقال الدكتور سري إيدوبوجانتي، من جامعة إيموري بولاية جورجيا الأميركية، وهو عضو في فريق البحث الدولي، إن الباحثين وجدوا انخفاضاً بنحو 69 في المائة في حالات الإصابة بحمى الضنك وشيكونغونيا بين أطفال المدارس في الأحياء التي ينتشر فيها هذا النوع من البعوض الحامل لبكتيريا تُسمى «وولباكيا»، مقارنةً بأحياء مشابهة. وقد استمر هذا التأثير حتى خلال تفشي حمى الضنك الشديد في البرازيل عام 2024.
وأعلن الباحثون هذه النتائج خلال اجتماع الجمعية الأميركية لطب المناطق الحارة والصحة العامة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وقال الدكتور ديفيد هامر، خبير الصحة العالمية بجامعة بوسطن، الذي لم يشارك في الدراسة البرازيلية: «هذا أمر مثير للغاية».
ويتوقع أن يؤدي التوسع في استخدام بعوض «وولباكيا»، إلى جانب الإجراءات الحالية لمكافحة الأمراض التي ينقلها البعوض، إلى «خفض معدلات الإصابة بحمى الضنك إلى مستويات أقل بكثير» في العديد من المناطق.
وتأتي هذه الدراسة الجديدة في الوقت الذي تواجه فيه ولاية فلوريدا تفشياً كبيراً بشكل غير معتاد للفيروس، ويبدو أنه الأكبر من نوعه في أي ولاية أميركية منذ أربعينيات القرن الماضي على الأقل.
وبحثت الدراسة تربية العلماء البعوض ليحمل نوعاً من البكتيريا يُسمى «وولباكيا». وهي غير ضارة بالإنسان وشائعة في كثير من الحشرات، وإن لم تكن شائعة في بعوضة «الزاعجة المصرية» الناقلة لحمى الضنك. وتقلّل هذه البكتيريا بشكل كبير من قدرة البعوض على نقل فيروسات معينة. وتنقل إناث البعوض البكتيريا إلى ذريتها؛ لذا فإن إطلاق ما يكفي من الحشرات المربّاة خصيصاً في منطقة ما يسمح لـ«وولباكيا» بأن تتوطّن تدريجياً في مجتمع البعوض المحلي.
الذكاء الاصطناعي يُفرض على الناس... وقد سئموا منهhttps://aawsat.com/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85/5343089-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D8%A6%D9%85%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86%D9%87
لقد حلّ عصر الذكاء الاصطناعي بالكامل. وبينما تُسوّقه الشركات كحلٍّ للمشاكل، فإنّ عواقبه، مثل التسريح الجماعي للعمال، والآثار البيئية، ومخاوف الخصوصية، وتدهور الثقافة، جعلت الكثيرين يشعرون بالضيق من شيء لم يرغبوا فيه أصلاً، كما كتبت سارة هوفمان(*).
استياء متزايد
تواجه هذه التقنية استياءً متزايداً من قِبل العاملين، الذين تحثهم الشركات والمؤسسات على تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي، في حين تسارع إلى تقليص عدد موظفيها لصالح الأتمتة. وتُعبّر العديد من المنشورات حول الذكاء الاصطناعي على الإنترنت عن إحباط متزايد من كيفية فرض هذه الأدوات - وما تُسبّبه من اضطرابات - على المستخدمين.
الترويج في مجالات لا يطلبها أحد
وقد علّق أحد مستخدمي «غوغل» أخيراً قائلاً: «لم يطلب أحد أن تكون (غوغل) أسوأ - لكن الذكاء الاصطناعي هو ما جعلها كذلك. لم يطلب أحد ارتفاع تكاليف أجهزة الكمبيوتر - لكن الذكاء الاصطناعي هو ما جعلها كذلك. لم يطلب أحد الاستغناء عن خدمة العملاء البشرية - لكن الذكاء الاصطناعي هو ما جعلها كذلك». وفي منشور آخر، صرّحت سارة هويت، كاتبة الخيال العلمي والفانتازيا والغموض، بأنها لا تكره الذكاء الاصطناعي، لكنها «تتوسل إلى جميع المتطرفين أن يكفّوا عن الترويج للذكاء الاصطناعي في مجالات لم يطلبها أحد».
* 52 % من الأميركيين أكثر قلقاً من حماسهم للذكاء الاصطناعي، مقابل 37 % في عام 2021*
من التفاؤل إلى الحيرة
ويتجلى هذا الاستياء في البيانات: ففي عام 2019، كانت 81 في المائة من تقييمات موقع Glassdoor التي أشارت إلى الذكاء الاصطناعي إيجابية، وفقاً للشركة، مقارنةً بـ43 في المائة هذا العام. وفي الوقت نفسه، وجد مركز بيو للأبحاث أن 52 في المائة من الأميركيين كانوا أكثر قلقاً من حماسهم للذكاء الاصطناعي، مقابل 37 في المائة في عام 2021. وفي استطلاع رأي أجرته مؤسسة إيبسوس في يونيو (حزيران) الماضي، اعتقد 67 في المائة من المشاركين أن الذكاء الاصطناعي سيزيد من سوء تجربة العمل.
وقالت جيمين تينا وي، الأستاذة المساعدة للتاريخ في جامعة فلوريدا الدولية: «أقرب مثال على ذلك هو استبدال العمل اليدوي خلال الثورة الصناعية الطويلة». ولكن في هذه الحالة، يتم استبدال «العمل الفكري» وليس العمل اليدوي. لكن تدمير سبل العيش ليس السبب الوحيد لمعارضة الكثيرين للذكاء الاصطناعي.
مفارقة الإنتاجية
يشير لويس هايمان، المؤرخ بجامعة جونز هوبكنز والمتخصص في شؤون العمل والاقتصاد الأميركي، إلى «مفارقة الإنتاجية»: وهي تناقض كان سائداً أيضاً مع ظهور الحواسيب في ثمانينيات القرن الماضي، حيث لم تُحسّن الاستثمارات الضخمة بالضرورة أداء الناس في وظائفهم كما كان مُتوقعاً. ويُشير إلى عقبات مثل وتيرة تحديثات البرامج. ومع ظهور الذكاء الاصطناعي، «يبدو الأمر كما لو أن جميع البرامج تُحدّث دفعة واحدة، في كل مكان».
وقال هايمان إنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة البرامج الإلكترونية وأتمتة «المهام المملة»، فعلى سبيل المثال، كتب برنامجاً لتدوير آلاف الصور التي يلتقطها للوثائق التاريخية أثناء زياراته للأرشيف بحيث تكون جميعها في وضعها الصحيح. لكنه أضاف: «معظم الناس لا يرغبون في الجلوس وكتابة رموز كمبيوترية لأتمتة وظائفهم، بل يريدون فقط القيام بعملهم». يُضاف إلى ذلك الخوف الشديد من الاستبدال بمجرد أتمتة العمل. ويضيف: «أنا أستاذ مُرَسَّم في منصبي، ولا يمكن فصلي من العمل. إذا أتمتتُ جزءاً مملاً من وظيفتي، فهذا يعني ببساطة أن لديّ المزيد من الوقت للقيام بالأجزاء الأكثر إثارة للاهتمام. وهذا لا ينطبق على جميع الناس، أليس كذلك؟».
مخاطر مهنية جديدة في الفنون والطب... وسجلات الشرطة والمحاكم
سبب آخر يدفع الكثيرين لمقاومة الذكاء الاصطناعي هو غياب الضوابط الكافية، خاصةً عندما يُمكن أن يُسبب مشاكل كبيرة في العمل. في إحدى الحالات، حذفت أداة ذكاء اصطناعي قاعدة بيانات شركة برمجيات بأكملها. وفي حادثة أخرى، أُلقي اللوم على الذكاء الاصطناعي لحذفه موسماً كاملاً من حلقات برنامج تلفزيوني واقعي سويدي قبل أسابيع قليلة من موعد عرضه الأول.
الذكاء الاصطناعي أدخل معلومات غير دقيقة في سجلات المرضى
وفي المجال الطبي، أدخلت برامج الذكاء الاصطناعي معلومات غير دقيقة في سجلات المرضى، مما يثير التساؤل حول الجهة المسؤولة عن الأخطاء الطبية الناتجة.
في الوقت نفسه، أدت قراءات خاطئة من أدوات التعرف على الهوية التي تستخدمها جهات إنفاذ القانون، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى اعتقالات وإصابات غير مبررة، وفقاً لمبادرة مخاطر الذكاء الاصطناعي التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT). كما ظهرت أخطاء أخرى ناتجة عن الذكاء الاصطناعي في وثائق المحاكم، والتقارير الفيدرالية، والتقارير الإخبارية، وحتى في مطاعم الوجبات السريعة.
ذكاء... «لم يطلبه أحد»
قال المذيع الإذاعي آدم شيي على برنامج «إكس»، رداً على أنباء تفيد بأن شركة أنثروبيك قدّمت تفاصيل وهمية في دفاعها خلال دعوى قضائية تتعلق بحقوق التأليف الموسيقي: «النقطة الأساسية التي ركزت عليها وسأستمر في التركيز عليها فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي هي: لم يطلبه أحد».
أدوات مصممة لحساب الأثرياء لا المبدعين
وأضاف: «لذا، عندما يصبح منتج أو خدمة لم يطلبها أحد منتشرة على نطاق واسع فجأة، يجب أن نتساءل: لماذا؟ الجواب: لأن أدوات الذكاء الاصطناعي مصممة لتوليد المزيد من الثروة للأثرياء على حساب المبدعين».
مراجعة عمل الذكاء الاصطناعي... متعبة
على أقل تقدير، فإن سهولة استخدام الذكاء الاصطناعي تُقابلها الحاجة إلى مراجعة عمله، مما خلق فرصاً جديدة للخطأ البشري. حتى إن انتشار «الإهمال في العمل» دفع الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التكنولوجيا إلى حظر استخدام الذكاء الاصطناعي تماماً، كما ذكرت مجلة «Inc». هذا الصيف.
وقالت جيمين تينا وي: «كثيراً ما رأيت نوعاً من الانزعاج من المتحمسين للذكاء الاصطناعي في العمل - أو الأشخاص الذين يتبنونه بكثافة - الناجم عن خلق الكثير من العمل الإضافي لمن حولهم»، لأن هؤلاء الأشخاص الأخيرين يضطرون في المراحل اللاحقة إلى مراجعة العمل.
وأضافت وي أن أعمال مراقبة المحتوى وتصنيف البيانات «قد تكون مرهقة ذهنياً للغاية». وقالت إن الأبحاث وجدت أن العمل «الجيد» الذي ينطوي على تحديات سيكون صعباً وممتعاً إلى حد ما. لكن مراجعة المخرجات أمر صعب - لأنه يتطلب البحث عن كل خطأ محتمل صغير - وممل أيضاً. وقالت: «أنت لا تُنتج المعرفة، بل تُشرف فقط على إنتاج الكلمات والمعرفة والمحتوى».
الطبيعة المتطفلة للذكاء الاصطناعي
إن الطبيعة المتطفلة للذكاء الاصطناعي - المصحوبة، مرة أخرى، بتهديد استبدال العاملين - تنعكس في سلوك الموظفين، وليس فقط في سيل التغريدات الغاضبة. فقد وجد أحد التقارير أن ما يقرب من ثلث الموظفين الذين شملهم الاستطلاع، و44 في المائة من جيل «زد»، حاولوا تخريب استراتيجيات الذكاء الاصطناعي لشركاتهم. وأفادت شركة «سيكشن»، المتخصصة في تخطيط الذكاء الاصطناعي وتطوير المهارات، أخيراً بأن 69 في المائة من الموظفين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن مؤسساتهم شجعت استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، لكن 16 في المائة فقط استخدموهم فعلياً. وقال 38 في المائة إنهم يستخدمون ميزات أخرى للذكاء الاصطناعي.
ويبدو أن هذا الإحباط لم يثنِ شركات التكنولوجيا، إذ جاء في منشور على موقع «مايكروسوفت»، يروج لوضع «كوبايلوت» في متصفح إيدج للأعمال: «سمعنا أنكم تريدون وضع (كوبايلوت) في العمل» وأجاب فني حاسوب: «لا، لقد سمعتم خطأً. لم يطلب أحدٌ كل هذا الذكاء الاصطناعي. في الواقع، الجميع يريد معرفة كيفية إزالته».
تساؤلات المؤسسات
في بعض الحالات، يبدو أن الشركات بدأت تكتشف أن للأتمتة بعض أوجه القصور. في الولايات المتحدة، اضطر 32 في المائة من مديري التوظيف الذين ألغوا وظائف لصالح الذكاء الاصطناعي إلى إعادة نفس الوظائف أو وظائف مشابهة، وفقاً لبحث أجرته شركة الاستشارات روبرت هاف. وبالمثل، تتوقع شركة غارتنر أنه بحلول عام 2027، ستعيد نصف الشركات التي عزت تقليص عدد موظفيها إلى الذكاء الاصطناعي توظيف أشخاص لأداء أعمال مماثلة.
وقال هايمان إن البديل الأفضل لعقلية «التكيف أو الفناء» هو أن تستخدم المؤسسات التكنولوجيا لتمكين موظفيها. وأضاف هايمان: «أسمع أسبوعياً تقريباً أن المؤرخين سيتم استبدالهم. لذا، نعم، غير أن الأمر يعتمد على مدى تقديرك لقيمة الحصول على معلومات وتاريخ موثوقين».
وأضاف أن عالماً «يكون فيه المصدر الوحيد للتاريخ أو الصحافة إما من الذكاء الاصطناعي المفتوح أو من (أنثروبيك) سيبدو كابوساً».
حركة مناهضة الذكاء الاصطناعي في الجامعات الأميركية... تتوسعhttps://aawsat.com/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85/5343070-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9
حركة مناهضة الذكاء الاصطناعي في الجامعات الأميركية... تتوسع
جمع عدد من طلاب جامعة ترانسيلفانيا، في مارس (آذار) الماضي، التواقيع لعريضة تدعو لإبطاء انتشار الذكاء الاصطناعي في جامعتهم، طالبوا فيها إدارة الجامعة بإلغاء تراخيص برامج الدردشة الآلية الممنوحة لشركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، والقيام بدلاً من ذلك باستثمار الأموال في «التعليم الذي يركز على الإنسان». ووقّع نحو ثلث طلاب الجامعة على العريضة.
مقاومة الجامعات للذكاء الاصطناعي تتصاعد
ورغم أن جامعة ترانسيلفانيا في ليكسينغتون بولاية كنتاكي، صغيرة جداً؛ إذ يقل عدد طلابها عن ألف طالب، فإن مقاومة طلاب الجامعات للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء أميركا وفي العالم تصاعدت، ومن ضمنهم عدد متزايد من الرافضين لاستخدامه بتاتاً لأسباب تتعلق بالضمير الإنساني.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى من الطلاب الأميركيين يستخدمون برامج الدردشة الآلية في دراستهم. كما رحّب قادة الجامعات عموماً بالذكاء الاصطناعي، معتبرين إياه عنصراً أساسياً في إعداد الطلاب لسوق العمل.
لكن مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي، يتزايد عدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين يُطلقون تحذيراتٍ ويسعون للحدّ من انتشاره.
يأتي جزء كبير من المعارضة من اليسار السياسي، ويركّز على كيفية إضرار الذكاء الاصطناعي بالبيئة، وتقليصه لسلطة العمال، أو استخدامه في الحروب. ومن أبرز الأصوات المعارضة طلاب الفنون، حيث يمثل الإبداع البشري الأساس، أو طلاب القانون، في ظلّ مواجهة شركات التكنولوجيا دعاوى قضائية بشأن انتهاكات محتملة لحقوق النشر والخصوصية.
لكن ثمة أيضاً مخاوف عميقة من أن يُؤثّر الذكاء الاصطناعي سلباً على تجربة الدراسة الجامعية نفسها، من خلال إلغاء الجهد المبذول من قبل الطلاب في التعلّم.
مطالب طلابية
ينشر المعارضون، من كاليفورنيا إلى سيدني إلى باريس، بياناتٍ تُحدّد مطالبهم: عدم شراكة الجامعات مع شركات الذكاء الاصطناعي، وعدم إلزام الأساتذة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الدروس أو التصحيح؛ والسماح للطلاب برفض إكمال الواجبات التي تتطلّب استخدام برامج الدردشة الآلية، دون أي تأثير على درجاتهم.
وفي جامعة كنتاكي، نجح باحثٌ يُعرّف نفسه بأنه إنساني في الحصول على إعفاء ديني من استخدام الذكاء الاصطناعي.
وأشارت أليس بيتي الطالبة في جامعة ترانسيلفانيا التي جمعت التوقيعات إلى أنه، حتى قبل أن تُتيح الجامعة الوصول المجاني إلى روبوتات المحادثة التي اشترتها، كان الذكاء الاصطناعي منتشراً في كل مكان في الحرم الجامعي؛ فقد استخدمه الطلاب لتلخيص القراءات، وشرح مسائل الفيزياء، وكتابة منشورات ومقالات على منتديات النقاش، بدلاً من كتابتها بالطريقة التقليدية، بأنفسهم.
ورفضت متحدثة باسم جامعة ترانسيلفانيا طلباً لإجراء مقابلة، لكنها أوضحت أن للأساتذة حرية اختيار تبني الذكاء الاصطناعي، أو تقييد استخدامه، أو حظره تماماً في مقرراتهم الدراسية. وأضافت في رسالة بريد إلكتروني أن الطلاب سيواجهون تحديات أخلاقية وعملية تتعلق بالذكاء الاصطناعي في العالم الذي سيدخلونه بعد التخرج.
سياسات جامعية غامضة ومربكة
وقالت هوليس روبنز، أستاذة الأدب الإنجليزي في جامعة يوتا، التي تكتب كثيراً عن الذكاء الاصطناعي والتعليم، إن سياسات الجامعات الغامضة والمربكة بشأن الذكاء الاصطناعي ساهمت في ظهور حركة المعترضين ضميرياً. واقترحت أن تتوقف الجامعات عن تصحيح الواجبات المنزلية التي يسهل الغش فيها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأن تغلق المقررات الدراسية عبر الإنترنت التي انتشرت فيها المخالفات الأكاديمية في عصر الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أنه إذا اتخذت المؤسسات هذه الخطوات، فقد يصبح الطلاب أكثر حباً للاطلاع وتفاؤلاً بشأن هذه التقنية. وقالت: «هناك صمت مطبق حول هذه القضايا التقنية الكبرى. الطلاب يرون فقط تناقضاً من جانب الكبار، ولذا يخيب أملهم».
تقنية تُستخدم للانتحال والتهرب من الجهد الأكاديمي
بدأت جامعة جورجتاون في منح الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إمكانية الوصول المجاني إلى منصة جيميناي في مارس (آذار) الماضي. في ذلك الوقت، وكما هو الحال في العديد من المؤسسات، سمحت الجامعة عموماً لكل أستاذ بوضع قواعده الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
إلا أن الطلاب طالبوا في مجموعات النقاش التي أجرتها الجامعة حول الذكاء الاصطناعي، بتوجيهات أوضح؛ فقد كانوا قلقين بشأن استنزاف القدرات المعرفية، والغش، وتقديم الذكاء الاصطناعي لمعلومات مضللة. ووفقاً للجامعة، أبدى 40 في المائة من الطلاب حذراً أو سلبية تجاه الذكاء الاصطناعي، مقابل 25 في المائة أبدوا تفاؤلاً أو بعض التفاؤل.
ونشرت صحيفة طلاب جامعة جورجتاون افتتاحية تنتقد ترخيص برنامج "جيميناي"، بحجة أنه يدفع الطلاب ضمنياً نحو تقنية تُستخدم غالباً للانتحال والتهرُّب من الجهد الأكاديمي.
نهج جامعي جديد: توفير مساحات خالية من التكنولوجيا
وغيَّرت الجامعة هذا الخريف نهجها؛ ففي ظل رئيسها الجديد، إدواردو بينالفر، أعلنت عن تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس لوضع مبادئ أكثر وضوحاً بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي. وقال بينالفر في مقابلة صحافية إن جامعة جورجتاون ستسعى إلى جعل متطلبات المقررات الدراسية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أكثر شفافية، وتوفير مساحات خالية من التكنولوجيا في الحرم الجامعي. وأضاف أن العروض الشفوية وحلقات النقاش والاختبارات الحضورية ستكتسب أهمية أكبر، لحماية الطلاب من «تغلغل هذه التكنولوجيا».
ومع ذلك، ستواصل الجامعة توسيع نطاق الوصول المجاني إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، التي يرى بينالفر أنها تحمل في طياتها إمكانات إيجابية. وقال: «لسنا مهتمين بدفع الناس لاستخدام الذكاء الاصطناعي بطرق لا تتوافق مع قيمهم، لكنني بالتأكيد أشجعهم على التعرّف عليه».
«انتفاضة» التدريسيين الجامعيين
في المقابل، يقول العديد من الرافضين لاستخدام الذكاء الاصطناعي لأسباب ضميرية إنهم يحاولون تجنُّب الذكاء الاصطناعي التوليدي قدر الإمكان، فيحجبونه عن أجهزتهم ولا يجرّبونه في أعمالهم. وتُعدّ إميلي تاكر، المديرة التنفيذية لمركز الخصوصية والتكنولوجيا في كلية الحقوق بجامعة جورجتاون، رائدة في تنظيم مقاومة استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرم الجامعي.
وقد وقّعت أيضاً رسالة مفتوحة مع 1300 مُدرس آخر «يرفضون الدعوة إلى تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي في المدارس والجامعات، ويرفضون فكرة حتمية استخدامه».
وقالت إن طلاب القانون أخبروها بأنهم يخشون من أن يتخلفوا عن أقرانهم في الدراسة والعمل، إذا لم يستخدموا الذكاء الاصطناعي لتسريع إنتاجهم. لكن تاكر أشارت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يُضعف قدرة الطالب على قراءة وتحليل النصوص القانونية المعقدة، ويُعرّضه لخطر الاستشهاد غير الصحيح بالسوابق القضائية.
وأضافت تاكر، التي نادراً ما تستخدم الذكاء الاصطناعي بنفسها، مع أنها أقرت بأنه قد يُساعد في بعض المهام، مثل البحث عن معلومات مُحددة ضمن مجموعة كبيرة من الوثائق: «إنه غير مُجدٍ».
إعاقة التعلّم العميق
وفي جامعة كورنيل، وقّع شيمون إيدلمان، أستاذ علم النفس الحاصل على دكتوراه في علوم الحاسوب، أيضاً على الرسالة المُناهضة للذكاء الاصطناعي. وهو يترك للطلاب حرية الاختيار في استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، مع تحذيره لهم من أنه قد يُعيق التعلّم العميق. وقال إنه شعر بخيبة أمل لرؤية إدارة جامعة كورنيل ترحِّب بالذكاء الاصطناعي بحفاوة، باعتباره «أداة أساسية»، بدلاً من التحذير بقوة أكبر من مخاطره.
وكانت الجامعة أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن إتاحة الوصول المجاني إلى برامج الدردشة الآلية، وأدوات برمجة الذكاء الاصطناعي، ووكلاء الذكاء الاصطناعي.