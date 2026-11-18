إسرائيل تعلن تدمير نفق لـ«حزب الله» في الجنوب اللبنانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5342811-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%81%D9%82-%D9%84%D9%80%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
إسرائيل تعلن تدمير نفق لـ«حزب الله» في الجنوب اللبناني
صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لجنوده مع الإعلان عن العثور على نفق في جبل الروس في جنوب لبنان (إكس)
أعلن الجيش الإسرائيلي، تدمير نفق قال إن «حزب الله» استخدمه في منطقة جبل الروس بجنوب لبنان، خلال عملية نفّذتها قواته في وقت تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات الجنوبية، وسط قصف مدفعي وتوغلات برية وعمليات تجريف للمنازل السكنية.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، «أن قوات من اللواء 810، بالتعاون مع وحدة (يهلوم)، نفّذت العملية وعثرت داخل النفق على غرف للإقامة والقيادة». وزعم أن عناصر من «حزب الله» استخدموا هذه الغرف «للتخطيط لهجمات تستهدف إسرائيليين والقوات العاملة في المنطقة». ونشر صوراً ومقاطع فيديو للنفق، معلناً أن قواته ستواصل عملياتها لإزالة ما وصفه بـ«التهديدات» في المنطقة.
في منطقة جبل الروس (هار دوف) بجنوب لبنان: قوات اللواء 810 تدمر مساراً تحت الأرض تابعاً لتنظيم حزب الله الإرهابياستكملت قوات اللواء 810، بالتعاون مع وحدة “يهلوم” خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عملية في منطقة جبل الروس بجنوب لبنان، دمّرت خلالها القوات مساراً تحت الأرض... pic.twitter.com/y148Za0JEq
ميدانياً، شهدت أجواء الجنوب صباح الأربعاء تحليقاً للطيران الحربي الإسرائيلي، فيما سُجل تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة من المواقع الإسرائيلية في القنطرة باتجاه وادي الحجير. وكانت المدفعية الإسرائيلية قد استهدفت فجراً وادي السلوقي ووادي نحلة، بين بلدتي مجدل سلم وشقرا، قبل أن يتجدد القصف بعد الظهر مستهدفاً أطراف برعشيت وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل.
كما تعرضت أطراف بلدتي رشاف وصربين لقصف مدفعي متقطع طال أيضاً وادي الحجير، بالتزامن مع توغل دبابة «ميركافا» باتجاه حي العقبة في صربين، حيث بقيت لبعض الوقت قبل انسحابها باتجاه رشاف. وترافق ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة استهدف بلدة القنطرة، فيما طال القصف المدفعي بلدة المنصوري وأطراف بيت ليف.
تجريف متواصل للمنازل
وفي سياق العمليات البرية، واصل الجيش الإسرائيلي تجريف المنازل السكنية في زوطر الشرقية، بالتزامن مع رصد تحركات مكثفة لمدرعات إسرائيلية انطلقت من البلدة وتمركزت بين المنازل في محلة الصوان، بين زوطر الشرقية وميفدون. كذلك أقدمت جرافات إسرائيلية على تجريف منازل في بلدة حداثا بقضاء بنت جبيل.
وفي مارون الراس، رُصد تركيب عمود جديد يحمل أجهزة تجسس ومراقبة في الموقع الإسرائيلي المستحدث، فيما كشف فوج الهندسة في الجيش اللبناني على مسيّرة عُثر عليها في وعر بلدة القليعة، قبل أن يعمل على تفجيرها.
عون وسلام يؤكدان «ضرورة تحصين لبنان ومنع جره لمغامرات جديدة»
رئيسا الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام (رئاسة الجمهورية)
أكد رئيسا الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام «ضرورة تحصين لبنان وعدم جره إلى مغامرات جديدة»، فيما شددت فرنسا على لسان سفيرها في بيروت باتريك دوريل، على أن أي وجود عسكري مستقبلي لها في الجنوب «لن يكون إلا بقرار من مجلس الأمن الدولي».
واستقبل الرئيس عون، الأربعاء، رئيس الحكومة سلام في القصر الجمهوري حيث عرض الأخير نتائج زيارته إلى قطر، ولا سيما التقدم المحرز في ملف الكهرباء، قبل أن يتناول اللقاء، التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الوضع اللبناني.
وأوضح سلام أن الاجتماع شكّل مناسبة لتقييم الوضع الإقليمي، مشدداً على ضرورة «تحصين لبنان تجاه الاستقطابات الدولية والإقليمية، وعدم جره إلى أي مغامرات جديدة، فقد دفع لبنان ما يكفي من الأثمان نتيجة لذلك».
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الذي اوضح بعد اللقاء انه اطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته إلى قطر «والتقدم المحرز في ملف الكهرباء، كما كانت مناسبة لتقييم الوضع الإقليمي في المنطقة وضرورة تحصين لبنان تجاه... pic.twitter.com/FdW84iNeyG
وفي خضم المشاورات المستمرة حول مرحلة ما بعد انتهاء ولاية «يونيفيل»، أكد السفير الفرنسي لدى لبنان دوريل، أن أي وجود عسكري فرنسي مستقبلي في الجنوب، «لن يكون إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، وليس من خلال اتفاقيات ثنائية».
وجاء موقف دوريل، خلال اجتماع عقده مع لجنتي الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية، بمشاركة عدد من النواب في مقر البرلمان، حيث تناول المجتمعون ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، إلى جانب مستقبل العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين البلدين.
وأطلع السفير الفرنسي النواب على الاتصالات والمفاوضات الجارية مع المجتمع الدولي، ولا سيما في إطار مجلس الأمن، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية؛ لبحث إمكانية استمرار وجود قوات دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان، تفادياً لأي فراغ أمني يمكن أن يهدد الاستقرار في المنطقة.
وكشف دوريل عن أنه بحث هذا الملف مع مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، السفير مايك والتز، مؤكداً «أن فرنسا تقوم بالمهام المطلوبة منها في هذا الإطار، وأن أي صيغة مستقبلية لوجود قوات فرنسية في الجنوب يجب أن تستند إلى تفويض أممي واضح، بما يحصر مهامها في إطار الشرعية الدولية والقانون الدولي، بعيداً عن أي ترتيبات أو اتفاقيات ثنائية».
وأيد النواب هذا التوجه، مشددين على «أهمية استمرار الوجود الدولي لمواكبة الجيش اللبناني ومساندته في تنفيذ مهامه، بما يحول دون نشوء فراغ أمني في الجنوب».
وفي الشق المالي، شدد دوريل على ضرورة مواصلة الإصلاحات، داعياً مجلس النواب إلى «إقرار قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع، بوصفه من الملفات الأساسية لمعالجة الأزمة المالية». كما أكد «أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يتيح استعادة ثقة المجتمع الدولي، ويفتح الباب أمام المساعدات والدعم».
في المقابل، أوضح النواب أن لجنة المال والموازنة «ستباشر دراسة مشروع قانون الفجوة المالية فور إحالته من مجلس الوزراء، بعد الانتهاء من مشروع الموازنة».
وتناول الاجتماع كذلك الدعم الفرنسي للبنان في المجالات التربوية والاجتماعية والمعيشية، والتعاون المتصل بمرفأ بيروت، فضلاً عن «أهمية عقد مؤتمرات دولية لدعم الجيش وتعزيز قدراته».
«أمل» و«حزب الله»
وفي موازاة الحراك الرئاسي والفرنسي، أكدت قيادتا حركة «أمل» و«حزب الله»، في بيان، بعد اجتماع مشترك، أن المرحلة الراهنة «تستوجب أعلى درجات المسؤولية الوطنية وتعزيز الوحدة الداخلية»، وعدّتا «استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، انتهاكاً للسيادة اللبنانية والقوانين والمواثيق الدولية».
وشدد الطرفان «على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وخروقاتها والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، بما يضمن عودة الأهالي الآمنة إلى قراهم وبلداتهم».
كما حمّل البيان الحكومة «مسؤولية حماية السيادة وصون الحقوق اللبنانية، وتأمين احتياجات الأهالي والنازحين، وتسريع إعادة الإعمار وتوفير مقومات العودة والصمود، مع التأكيد على رفض أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل». ودعا إلى «تعزيز دور الجيش والمؤسسات الأمنية، وتفعيل الدعم العربي والدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة».
قبلان يهاجم عون
أما الموقف الأكثر حدة، فجاء من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الذي شن هجوماً مباشراً على رئيس الجمهورية جوزيف عون.
وكان لافتاً أنه أصدر البيان بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، وتوجه فيه إلى عون، قائلاً إن لبنان «بسبب مواقف السلطة التنفيذية بلا أمن قومي»، معتبراً أن المقاومة كانت «البديل الوطني والاستراتيجي عن الدولة التي لا تريد الدفاع عن بلدها وشعبها وقضايا سيادتها». ورفض ما وصفه «بقصة تسليم السلاح الذي حرر لبنان وما زال يدافع عنه»، معتبراً أن المسألة «تتصل بالأمن القومي ولا يمكن القبول بالتفريط بها».
وانتقد قبلان أداء السلطة التنفيذية، معتبراً «أن اتفاق الإطار منح الجيش الإسرائيلي صفة الوصي الأمني على الأرض اللبنانية». كما اتهم الدولة «بالتفرج على الاعتداءات التي تطال الجنوب والضاحية والبقاع»، محذراً من أن «أي موقف سياسي يؤدي إلى كشف لبنان أمام إسرائيل، سيؤدي إلى تداعيات خطيرة».
أول عملية إسرائيلية مُعلنة في غزة منذ اتفاق وقف النارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5342815-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8F%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
أول عملية إسرائيلية مُعلنة في غزة منذ اتفاق وقف النار
طفل فلسطيني يجلس يوم الأربعاء داخل مدرسة تابعة لوكالة «الأونروا» في خان يونس جنوب غزة حيث نزح مع عائلته (رويترز)
أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية في غزة تستهدف 3 مربعات سكنية في محيط محور نتساريم الجنوبي بالمنطقة الواقعة قرب مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة، وذلك في أول إقرار علني عن عملية بمحيط الخط الأصفر منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
ومنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يفصل خط افتراضي يسمى «الخط الأصفر» بين المناطق التي تحتلها إسرائيل (شرق الخط) في غزة، وتقدَّر بأكثر من 60 في المائة من مساحة القطاع، بينما تسيطر «حماس» والفصائل الفلسطينية على المناطق غرب الخط. وعلى مدار أكثر من عامين نفذت إسرائيل عمليات اغتيال وقصف وتهجير ووسعت المناطق التي تحتلها.
وأفاد منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، بأن العملية تستهدف ما سماه بـ«البنى التحتية للإرهاب» في وسط قطاع غزة بمحيط «الخط الأصفر»، محدداً بالأرقام المربعات الثلاثة التي تستهدفها العملية.
ولفت إلى أنه خلال العملية، سيتم إغلاق محور صلاح الدين أمام حركة المرور في البلوكات المذكورة، داعياً سكان القطاع، إلى الابتعاد عن منطقة نشاط قواته، وذلك حتى صدور تحديث رسمي بشأن انتهاء العملية.
واعتبرت حركة «حماس»، الإعلان الإسرائيلي عن العملية تطوراً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وتأكيداً لتنكر الحكومة الإسرائيلية لالتزاماتها بموجبه، وقالت في بيان إن «أوامر الإخلاء القسري وإجبار الآلاف على النزوح تحت التهديد والقصف تمثل جريمة جديدة بحق المدنيين، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني».
ورأت أن «هذه التحركات العسكرية الخطيرة على الأرض، الهدف منها العمل بشكل ممنهج على حشر المواطنين في شريط ضيق من القطاع، الأمر الذي سيفاقم من الكارثة الإنسانية التي يعشها أكثر من مليوني فلسطيني، وانهيار شبه كامل للخدمات الإنسانية»، محملةً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه العملية، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية عن استمرار الصمت والعجز تجاه وقف العدوان وتوفير الحماية للفلسطينيين.
واتهم «مجلس السلام» وهو الهيئة المشرفة على خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة كلا من إسرائيل و«حماس» بعدم الوفاء بالتزاماتهما لإنهاء الأعمال القتالية، مما يجعل سكان غزة يواجهون ظروفاً متردية ويهدد بانهيار وقف إطلاق النار. وجاء تقييم «مجلس السلام» ضمن تقرير مؤلف من 12 صفحة، واطلعت عليه «رويترز»، وهو الثاني الذي تقدمه الهيئة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ دخول وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة حيز التنفيذ قبل 13 شهراً. ومن المتوقع أن يقدم «مجلس السلام» نتائج التقرير إلى اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وقال التقرير: «الفجوة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث على أرض الواقع تظل الخطر الأساسي الذي يهدد العملية»، محذراً من أن «أي وقف لإطلاق النار لا يحقق نتائج ملموسة لا يمكن أن يصمد للأبد».
وأدانت «حماس» بيان «مجلس السلام» الذي رأت أنه «يساوي بصورة مرفوضة بين عدوان الاحتلال والضحية الفلسطينية، ويأتي في إطار النهج المنحاز الذي يوفر غطاءً سياسياً لانتهاكات إسرائيل».
أين تقع مناطق العملية العسكرية؟
وحدد الجيش الإسرائيلي 3 مربعات هي 660 و661 و666 لنطاق تحركاته العسكرية، ويقع أولها داخل الخط الأصفر، بينما يقع المربعان الآخران خارجه.
وبينما تقيم بعض العائلات في مناطق قرب المربع الأول، لا توجد عائلات مقيمة في المربعين الأخيرين، لكنهما يستخدمان كمسار لتحرك السكان عبر شارع صلاح الدين الرئيسي إلى مناطق مختلفة منها مدينة غزة.
وبدأ سكان في نطاق مواقع حركة الجيش الإسرائيلي في النزوح باتجاه غرب حي الدعوة وعمق مخيم النصيرات خشية التحركات العسكرية.
وتزامناً مع بدء النزوح وبعد وقت قصير من الإعلان الإسرائيلي، بدأت العملية العسكرية فعلياً على أرض الواقع وسط قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف وبشكل عشوائي من آليات ومسيَّرات، للتغطية على حركة الدبابات التي أغلقت بالفعل شارع صلاح الدين، وتجاوزته باتجاه نطاقه الغربي، لتتمركز داخل أطراف قرية المغراقة التي يوجد قربها مخيم كبير للنازحين أنشأته «اللجنة المصرية»، وكذلك على جسر وادي غزة ومحيطه، ومحيط المناطق الواقعة شمال مخيم البريج، وشمال حي الدعوة شمالي مخيم النصيرات.
وطالت عمليات إطلاق النار مخيم النازحين ووسط مخيم البريج، وشمال مخيم النصيرات، بينما أغلقت محال تجارية أبوابها على شارع صلاح الدين عند مدخل المخيمين.
عمليات تجريف سابقة
وقال مصدر ميداني مقيم بوسط القطاع لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش الإسرائيلي ربما اكتشف أنفاقاً بالمنطقة ومحيطها، خاصةً وأنه كان يقوم منذ أسبوع تقريباً بعمليات تجريف في منطقة أرض الريس المحاذية لموقع العمليات الحالي عند الخط الأصفر، وأقام تلال رملية قرب شارع صلاح الدين»، مرجحاً في الوقت ذاته أن إقامة «نقطة عسكرية وتوسيع مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي، وتحريك الكتل الصخرية الملونة بالأصفر (التي يفترض أنها تشير إلى الخط الأصفر) لزيادة مساحة الأراضي التي تحتلها إسرائيل».
وفور بدء العملية العسكرية على الأرض، استهدفت طائرة مسيَّرة إسرائيلية مجموعة أشخاص في عمق قرية المغراقة، مما أدى لمقتل أحدهم على الفور، بينما أصيب آخران بجروح متفاوتة.
وقبل ساعات من التحرك العسكري الإسرائيلي، تسللت عناصر من العصابات المسلحة المدعومة إسرائيلياً في منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء إلى أطراف حي الدعوة، وفتشوا عدة منازل وطلبوا عبر مكبرات الصوت من شاب فلسطيني تسليم نفسه، وتبين أنه لم يكن موجوداً بالمنزل، وذلك بعد اقتحامه وتفتيشه والاعتداء على النساء بداخله، وسط إطلاق نار خلال العملية.
وتأتي العملية العسكرية الإسرائيلية، بعد يومين متتالين من تفجير طائرات مسيَّرة لصناديق مفخخة في أسطح منازل سليمة ومتضررة يقطن بها سكان، وكذلك بركسات تجارية وغيرها في مخيم البريج ومحيطه، وكذلك في منطقة الدعوة ومحيط شارع صلاح الدين، الأمر الذي أجبر عوائل تلك المنازل على النزوح منها.
وقتل صباح الأربعاء، فلسطينياً في غارة استهدفت شاباً أمام مقر شرطة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما استهدفت غارة أخرى في المكان مركبة تابعة للشرطة لم يكن بداخلها أحد. كما قُتل الشاب ثائر الوادية في غارة استهدفته على شارع الرشيد الساحلي جنوب غرب مدينة غزة، ليلتحق بأشقائه الثلاثة الذين قتلوا في غارات سابقة. بينما أعلن عن وفاة طفل متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها الثلاثاء في غارة استهدفت مجموعة من الأشخاص غرب مخيم جباليا مما أدى حينها لمقتل شاب آخر.
إسرائيل تعلن تدمير نفق لـ«حزب الله» في الجنوب اللبنانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5342811-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%81%D9%82-%D9%84%D9%80%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
إسرائيل تعلن تدمير نفق لـ«حزب الله» في الجنوب اللبناني
صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لجنوده مع الإعلان عن العثور على نفق في جبل الروس في جنوب لبنان (إكس)
أعلن الجيش الإسرائيلي، تدمير نفق قال إن «حزب الله» استخدمه في منطقة جبل الروس بجنوب لبنان، خلال عملية نفّذتها قواته في وقت تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات الجنوبية، وسط قصف مدفعي وتوغلات برية وعمليات تجريف للمنازل السكنية.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، «أن قوات من اللواء 810، بالتعاون مع وحدة (يهلوم)، نفّذت العملية وعثرت داخل النفق على غرف للإقامة والقيادة». وزعم أن عناصر من «حزب الله» استخدموا هذه الغرف «للتخطيط لهجمات تستهدف إسرائيليين والقوات العاملة في المنطقة». ونشر صوراً ومقاطع فيديو للنفق، معلناً أن قواته ستواصل عملياتها لإزالة ما وصفه بـ«التهديدات» في المنطقة.
في منطقة جبل الروس (هار دوف) بجنوب لبنان: قوات اللواء 810 تدمر مساراً تحت الأرض تابعاً لتنظيم حزب الله الإرهابياستكملت قوات اللواء 810، بالتعاون مع وحدة “يهلوم” خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عملية في منطقة جبل الروس بجنوب لبنان، دمّرت خلالها القوات مساراً تحت الأرض... pic.twitter.com/y148Za0JEq
ميدانياً، شهدت أجواء الجنوب صباح الأربعاء تحليقاً للطيران الحربي الإسرائيلي، فيما سُجل تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة من المواقع الإسرائيلية في القنطرة باتجاه وادي الحجير. وكانت المدفعية الإسرائيلية قد استهدفت فجراً وادي السلوقي ووادي نحلة، بين بلدتي مجدل سلم وشقرا، قبل أن يتجدد القصف بعد الظهر مستهدفاً أطراف برعشيت وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل.
كما تعرضت أطراف بلدتي رشاف وصربين لقصف مدفعي متقطع طال أيضاً وادي الحجير، بالتزامن مع توغل دبابة «ميركافا» باتجاه حي العقبة في صربين، حيث بقيت لبعض الوقت قبل انسحابها باتجاه رشاف. وترافق ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة استهدف بلدة القنطرة، فيما طال القصف المدفعي بلدة المنصوري وأطراف بيت ليف.
تجريف متواصل للمنازل
وفي سياق العمليات البرية، واصل الجيش الإسرائيلي تجريف المنازل السكنية في زوطر الشرقية، بالتزامن مع رصد تحركات مكثفة لمدرعات إسرائيلية انطلقت من البلدة وتمركزت بين المنازل في محلة الصوان، بين زوطر الشرقية وميفدون. كذلك أقدمت جرافات إسرائيلية على تجريف منازل في بلدة حداثا بقضاء بنت جبيل.
وفي مارون الراس، رُصد تركيب عمود جديد يحمل أجهزة تجسس ومراقبة في الموقع الإسرائيلي المستحدث، فيما كشف فوج الهندسة في الجيش اللبناني على مسيّرة عُثر عليها في وعر بلدة القليعة، قبل أن يعمل على تفجيرها.