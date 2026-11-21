كان روبرت ريمان عازف ساكسفون وفي الوقت نفسه كان يعمل حارساً في متحف الفن الحديث «موما» بنيويورك. لذلك لم يكن غريباً عليه أن يقول بعد أن شق طريقه إلى الفن: «عليك أن ترى العمل الفني على أرض الواقع. فمشاهدة اللوحة الحقيقية هي السبيل الوحيد لتجربتها كما ينبغي». لقد شاهد مئات اللوحات العظيمة وهو يفكر في الموسيقى. كان تأمل اللوحات بالنسبة له تجربة مستقلة عما يمكن أن تعنيه أو ما تحيل إليه. متعة التأمل قادته إلى الفكرة التي يتشبه الرسم من خلالها بالموسيقى لا من خلال استلهامها على طريقة فاسيلي كاندنسكي، بل من جهة عدم الحاجة إلى فهمها من أجل الشعور بالمتعة.
لقد رأيت مئات الأعمال لفنانين تعبيريين تجريديين من ضمنها أعمال لفنانين من أتباع الأسلوب التقليلي، غير أن سقف المتعة التي شعرت بها وأنا أرى لوحات ريمان البيضاء التي تبدو في أحيان كثيرة خالية من التفاصيل كان هو الأعلى. ففي معرضه الاستعادي الذي يقيمه مركز «باربيكان» للفنون بلندن حتى 28 فبراير (شباط) 2027، لوحات تنطلق فيها العاطفة مثل حصان أبيض لا يُرى وسط حقول بيضاء. لقد أفرط الرسام في حساسيته وهو يعالج سطحاً لا يغادر بياضه إلا مضطراً. هل كان الرسام يبحث عن الشيء الذي هو أكثر نقاء من صورته كما نحلمها؟ بدلاً من الحكاية التي ترتبط بالوقائع اليومية قرر ريمان أن يذهب إلى الرسم مباشرة. رسومه وقائع تقع على سطح اللوحة بوصفه عالماً مستقلاً. الحكاية التي ترويها لوحات ريمان ليست مستقلة عن فكرته عن الموسيقى التي لا يحتاج المرء لكي يتمتع بها إلى أن يفهمها. يكفيك أن يكون مزاجك مستقلاً ومتحرراً من القوالب الموسيقية الجاهزة لكي تمضي قدماً في متعتك. خفة لوحات ريمان لا يمكن تخيلها فهي في معظمها ورقية وليس هناك ما يثقلها من الأصباغ، غير أن عاطفتها تمسك بمشاهدها بجناحيها وتحلق به بحيث يستمر المرء في تأملها، كما لو أنه مشدود إليها بحكم اتصالها بروحه.
معنى أن يكون الشيء حقيقياً
«الشيء الحقيقي» هو عنوان المعرض الذي يستعيد تجربة روبرت ريمان (1930ـ 2019) التي قد يعدُّها البعض مليئة بالألغاز ومتطرفة في تخليها عن أي مضمون أو معنى، بل حتى أحياناً عن أي شكل. وقد لا يكون مفهوماً بالنسبة للكثيرين إذا ما أنصتوا إلى الرسام وهو يقول: «عليك أن ترى العمل الأصلي. فمشاهدة لوحة حقيقية هي الطريقة الوحيدة للقيام بذلك». اللوحة الحقيقية بالنسبة لريمان هي اللوحة البيضاء، ولكن هل يستطيع عقل المشاهد استيعاب معرضٍ لا يضم سوى لوحاتٍ بيضاء؟
للوهلة الأولى تبدو اللوحات متشابهة. لا يمكن تمييز بعضها عن الآخر. ذلك حكم لا يعول عليه، فتأمل عالم ريمان يحتاج إلى صبر تأملي استثنائي؛ فالفنان يتحدانا بفكرة الشيء الحقيقي الكامن في ممارسته الفنية. أمام ذلك التحدي ينبغي للمشاهد أن يمنح نفسه بالكامل لكي ينغمس في تجربة تتجاوز المألوف. لكنها في الواقع تطرح تحديات، وتكشف عن رؤى، وتُحدث تأثيرات تتجاوز المألوف، شريطة أن تمنح نفسك بالكامل للانغماس فيها. فالرسام لا يجد معنى خارج الرسم. ليس في لوحته مفردات يمكن أن ترشدنا إلى ما نحلم بالوصول إليه من لغة. كل حوار ثرثرةٌ فائضة. الرسم بالنسبة لريمان لا يروي حكاية يعرف أن مشاهد أعماله يتشوق إليها. على ذلك المشاهد أن يتعلم أن اللغة ليست دائماً إطاراً اجتماعياً. لغة البياض لا تحيل إلى ما ينطوي عليه الكلام من مشاهد تنافسية متقابلة. كل الرهانات خاسرة في مقابل الصمت.
وكما يبدو لي بعد رؤية معرض روبرت ريمان، فإن الكتابة عنه تهدف إلى إقناع مشاهديه بالتخلي عن عاداتهم في تذوق الأعمال الفنية، وهي عادات تقوم أصلاً على قدرة العمل الفني على الإحالة إلى الواقع، الطبيعة، الوجوه، الحياة الصامتة مثلاً. تخلى ريمان في وقت مبكر عن حياته وعن حلمه في أن يكون عازف جاز، غير أنه لم يتخل عن خيال الموسيقِي الذي يعرف أن الشعور بالمتعة لا يحتاج إلى فهم.
يحتاج فن روبرت ريمان إلى الكثير من التواضع؛ ذلك لأنه غير معقد لكي نتكلم عنه بلغة المصطلحات المعقدة
حياة تحت سطح اللوحة
يؤكد منسقو المعرض، في دليل المعرض الذي أعدوه بطريقة احترافية آخذين في الحسبان الصعوبة التي يمكن أن يواجهها مشاهدوه وهم يتنقلون بين لوحات يغلب عليها الطلاء الأبيض، أن «هذه اللوحات لا يمكن تقدير قيمتها حقاً إلا عند مشاهدتها على أرض الواقع».
وعلى الرغم من أن هذا الكلام ينطبق على معظم الأعمال الفنية، فإنه في حالة ريمان يمثل جوهر التجربة ذاتها؛ فكيف للمرء أن يلاحظ مثلاً أن الطلاء الأبيض الممسوح فوق قماش الكتان الخام في عدد من لوحاته يكتسب مسحةً تميل إلى الزرقة عند وضعه أمام الجدران البيضاء (الأكثر ميلاً إلى الرمادي) في قاعة العرض؟ وكيف يمكن إدراك أن عملاً هو قماش كتان غير مشدود ثُبّت مباشرة على الجدار وأحيط بخط من الطباشير الأزرق ليس سوى وسيلة ذكية لجعل المشاهد يرى الجدار واللوحة جزأين من عمل فني واحد؟ إن تجربة المشاهدة هي بحد ذاتها معنى العمل الفني.
ولكي تعرف ما الذي يحدث، عليك أن تستدعي القوى الخفية التي تقيم تحت سطح اللوحة. تلك هي الطريقة المثلى للنظر إلى أعمال روبرت ريمان. إنك حين تقف أمام الشيء الحقيقي لا تفكر إلا في الرسم كياناً مستقلاً لا يحيل إلى شيء يقع خارجه. هذه الأفكار ليست جديدة.
في الأساس الذي نهضت عليه الحداثة الفنية في نهايات القرن التاسع عشر مع الفرنسي بول سيزان شيء جوهري من ذلك؛ فالقطيعة بين الشيء وصورته مرسوماً كانت ضرورية من أجل المضي في التحول إلى أقصاه. صحيح أن المخترعين الكبار من أمثال بابلو بيكاسو قد استمروا في ابتكار الأشكال التي يمكن أن تحيلنا بطريقة يغلب عليها الشك وعدم الرضا إلى الواقع، غير أن ستينات القرن العشرين التي تنتمي إليها بدايات ريمان قد وهبتنا فنانين مثل إيف كلاين وبيير مانزوني ولوتشيو فونتانا حرصوا في تجاربهم على ما يمكن أن أسميه «الرسم في الرسم».
وعلى الرغم من أن مانزوني وكلاين ماتا صغيرين، الأول في سن الثلاثين والثاني في الرابعة والثلاثين، فإن ما توصَّلا إليه على مستوى إعلان انفصال الرسم عن الواقع بما يعني استقلاله بعناصره ومواده، كان له تأثير عظيم ظهر في تجارب فنانين حول العالم، كان ريمان في مقدمتهم.
الإمبراطور العاري لم يكن هناك
تُذكّر أعمال روبرت ريمان بحكاية الدنماركي أندرسن «ثياب الإمبراطور الجديدة». ما يجمع بينهما أن الإمبراطور من غير ثياب، غير أن ما يفرق بينهما أن الإمبراطور لم يكن موجوداً في فن ريمان. ما يمكن التعويل عليه في تلك المقاربة أن ريمان قد اعتبر لغة الحكاية مجرد هراء فخلت لوحته من أي زينة. لم يكلف نفسه استعارة مفردات لم يكن في حاجة إليها من أجل خلق نوع من الجذب لجمهور لا أظنه يشعر بضرورته. ريمان متصالح مع نفسه وفنه. في عزلته يبتكر لغة جديدة للتواصل، ذلك لأنه لم يعبر عن استعلائه على الجمهور أو استغنائه عنه. لقد عدَّ فنه واقعياً. بالقوة التي تحقق الموسيقى واقعيتها يأسر فنه الواقع، وهو يرنو إلى التطابق مع الشيء الحقيقي.
يحتاج فن روبرت ريمان إلى الكثير من التواضع؛ ذلك لأنه غير معقد لكي نتكلم عنه بلغة المصطلحات المعقدة. إنه يكتفي بإبلاغنا بأن كل ما قلناه عن الرسم في أوقات سابقة لم يعد ضرورياً.