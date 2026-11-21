أبدى ياسر الشمري، لاعب الاتفاق، تفاؤله بالمرحلة المقبلة، عندما يعود الفريق لمواصلة مشواره في البطولة الخليجية وبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وبيّن الشمري في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أن الفريق يسعى لكسب النقاط الثلاث أمام فريق عجمان الإماراتي في المباراة الثانية بدوري أبطال الخليج، ثم الالتفات للمنافسات الأخرى، حيث سيواجه الهلال في الجولة المقبلة من بطولة الدوري السعودي، السبت المقبل، في الدمام.

️ | ياسر الشمري، لاعب الاتفاق، لـ«الشرق الأوسط»:- «ننظر إلى كل مباراة على حدة، والوصول إلى المنتخب طموح كل لاعب، ونسعى للتتويج بالبطولة الخليجية». pic.twitter.com/YMfTcoFppl — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 21, 2026

وشدد الشمري على التركيز والتعامل مع كل مباراة على حدة من أجل مواصلة النتائج الإيجابية.

وحول تألقه مع الفريق وترشيحات بعض المتابعين له بالانضمام للمنتخب الأول، قال إن الوصول للمنتخب السعودي طموح وهدف، متمنياً أن يحالفه التوفيق.

بدوره، أكد زميله سلطان هارون أنه ينال فرصته للعب بدقائق أكبر في تجربته الحالية مع الفريق، بعد أن جاء معاراً من نادي القادسية.

وأشار إلى أن الأجواء في الفريق ووفرة النجوم تساعدانه على التطور والتقدم.

وأوضح اللاعب الشاب أنه يسعى لتقديم المساهمة مع الفريق، مبيناً أن كل الأمور الإيجابية تساعد على ذلك.

️| سلطان هارون، لاعب الاتفاق، لـ«الشرق الأوسط»:- «أسعى إلى الحصول على دقائق لعب أكثر، ووجود النجوم يساعدني بعد إعارتي من القادسية». pic.twitter.com/UtsnRi9729 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 21, 2026

وعبّر عن تفاؤله بأن يحقق الفريق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة سواء في البطولة الخليجية أو بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان هارون قد انتقل من نادي الرياض إلى القادسية في الصيف الماضي، إلا أنه أعير سريعاً للاتفاق بعد تضاؤل فرصه في المشاركة، لينتقل للاتفاق ويسجل هدفاً لافتاً ومميزاً أمام الاتحاد في المواجهة التي خسرها بالدمام.