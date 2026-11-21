تدين بيرو بالفضل في مكانتها المرموقة باعتبارها وجهة عالمية للطهي، إلى سلتها الغذائية الطبيعية الاستثنائية، وإلى شغف طهاتها وطموحهم. من جبال الأنديز، موطن آلاف الأصناف المتنوعة من البطاطا، إلى غابات الأمازون المطيرة، والشواطئ الغنية على المحيط الهادئ، تسهم التنوعات البيئية الفريدة في صياغة الهوية العميقة للمطبخ البيروفي.

علاوة على ذلك، أسهمت موجات الهجرة على مر القرون، في إثراء المذاق المحلي عبر مزج تقاليد الشعوب الأصلية بالتأثيرات الإسبانية والأفريقية والصينية واليابانية. وأثمر هذا الانصهار أساليب طهي مبتكرة، مثل «تشيفا» و«نيكي»ـ نمط يدمج الأساليب اليابانية الدقيقة بالمكونات البيروفية الغنية. واليوم، يعمل طهاة بارزون، مثل بيا ليون وخوان لويس مارتينيز، عن قرب مع مزارعين وصيادين، لإبراز مكونات فريدة تتنوع بين الكينوا وفلفل «آخي أماريلو» وكاكاو الأدغال المرتفعة.

آخي أماريلو (أفضل 50)

1. فلفل آخي أماريلو

مطعم مايدو، ليما

يتميز هذا الفلفل ذو اللون البرتقالي الزاهي بنكهته الفاكهية وحرارته المتوسطة، ما يجعله عنصراً أساسياً لا غنى عنه في المطبخ البيروفي. في مطعم «مايدو»، يدمج الشيف ميتسوهارو تسومورا هذا الفلفل في قائمته المبتكرة للطهي بنمط «نيكي». وقد برزت صلصة «آخي أماريلو» الخاصة به والمتميزة، في طبق «سيفيتشي دي لاباس» (سيفيتشي المحار)، الذي أطلقه عام 2013؛ حيث استعان بالنيتروجين المسال لتحويل الفلفل إلى مسحوق ناعم ينثر فوق الطبق. ورغم أن طبق «سيفيتشي» لم يعد مدرجاً على قائمة التذوق، تتوفر نسخة كاملة منه، باسم «سيفيتشي سانسي»، حالياً ضمن القائمة الحرة. كما تباع صلصته الشهيرة في المتاجر الكبرى، تحت العلامة التجارية «إم تي صوص».

الكاكاو من المكونات التي تستخدم بكثرة في البيرو (أفضل 50)

2. الكاكاو

مطعم ميل، موراي

على ارتفاع 3.600 متر فوق سطح البحر، وبالقرب من أطلال حضارة المايا التاريخية، في موراي داخل سيكريد فالي، يقع مطعم «ميل»، الذي يحتضن مشروعات بحثية زراعية، بينها «مختبر نكهات الكاكاو». ويعكف فريق البحث داخل المختبر على دراسة كاكاو «تشونتشو»، الذي ينمو برياً على ارتفاع 1.050 متراً في كييابامبا، ضمن منطقة الغابة بكوسكو.

ويقدم المطعم حلوى «ثيوبروما» ضمن قائمة التذوق، حلوى تستغل ثمرة الكاكاو بالكامل، مع تحويل شوكولاته «تشونتشو» بنسبة 72 في المائة إلى عجينة رطبة، وعصير الثمرة الرغوي إلى رغوة هشة، وقشورها إلى منقوع غني، وتُحمص البذور لتبدو سكرية، حتى القشرة الخارجية تدخل في تكوين هذا الطبق المميز.

الذرة مكون أساسي في المطبخ البيروفي (أفضل 50)

3. الذرة

مطعم سينترال، ليما

اقتنص مطعم «سينترال» لقب أفضل مطعم في العالم لعام 2023، ويتميز بجهوده في استكشاف الأنظمة البيئية لبيرو، من خلال تصنيف المكونات حسب الارتفاع الذي تجري زراعتها عنده، بدءاً من أعماق المحيط وحتى أعالي جبال الأنديز.

يحمل أحد الأطباق المميزة اسم «الارتفاع الأقصى»، ويعتمد على مكونات جُلبت من ارتفاع 4.200 متر فوق سطح البحر، مستعرضاً أربعة أنواع من الذرة، إلى جانب حبوب «كيويتشا» (الأمارانت)، حبوب أصلية من جبال الأنديز.

ويُقدم الطبق الذرة بستة أشكال مختلفة. وتُنقع قشور الذرة المحمصة في الماء البارد لمنح حبوب «الكيويتشا» لونها الذهبي البديع. يُذكر أن بيرو تزرع أكثر من 50 نوعاً من الذرة.

كورفينا لا مار في ليما (أفضل 50)

4. سمك الكوربينا

مطعم لامار، ليما

يشير اسم «كورفينا» إلى فصائل الأسماك البيضاء، التي تُصطاد من مياه بيرو المطلة على المحيط الهادئ. ويمتاز هذا السمك بلحمه المتماسك قليل الدهون، ما يجعله يتشرب التتبيلات الحمضية بشكل مثالي، ويجعله خياراً نموذجياً لطبق «سيفيتشي».

وقد تخصص مطعم «لامار»، الذي أسسه غاستون أكوريو ويقوده الشيف أنتوني فاسكيز، في توريد هذا السمك وإعداده، ويقدم المطعم نحو 10 أنواع من «سيفيتشي»، إلى جانب أطباق أخرى مستوحاة من ثمار المحيط الهادئ وتشكيلة من «ساشيمي» الكورفينا الطازج.

نبات الهواكاتاي في طبق بيروفي (أفضل 50)

5. نبات الهواكاتاي

مطعم ميريتو، ليما

يُعرف «الهواكاتاي» باسم النعناع الأسود البيروفي، عشبة عطريّة تنبت في جبال الأنديز، وتجمع نكهتها بين عبق كل من النعناع والحبق والطرخون والحمضيات. تقليدياً، يُستخدم هذا النبات في إعداد الصلصات والتتبيلات والحساء، ليضفي نكهة طازجة استثنائية على الأطباق. في مطعم «ميريتو»، يدمج الشيف خوان لويس مارتينيز هذه العشبة في قائمته، التي تمزج بين المطبخين البيروفي والفنزويلي، ويقدمها موسمياً مع سمك التراوت الأمازوني، أو تارتار السمك، أو الطماطم الخضراء والجبن، أو الذرة وروبيان الأنهار.

أستريد إي غاستون (أفضل 50)

6. ليتشي دي تيغري

مطعم أستريد إي غاستون، ليما

تُصنع «ليتشي دي تيغري» أو «حليب النمر» من التتبيلة الحمضية المُستخدمة في نقع أسماك طبق «سيفيتشي» وطهيها حمضياً. ويجري خلط عصير الليمون والفلفل والكزبرة والنكهات العطرية مع بقايا تشفية الأسماك، لتشكيل مزيج لاذع ومكثف. في مطعم «أستريد إي غاستون»، الذي أسسه الشيف غاستون أكوريو وزوجته أستريد عام 1994، تظل هذه الصلصة عنصراً جوهرياً في القائمة. وقد أسهم هذا المطعم بشكل مباشر في دفع المطبخ البيروفي نحو العالمية، ويقدم أطباقاً شهيرة مثل «ليتشيس دي تيغري ديل أمور»، ضمن قائمة التذوق الخاصة به.

أطباق جميلة ومنمقة (أفضل 50)

7. البطاطا

مطعم كيولي، ليما

يحتفي طبق «ماني توبرز» الأيقوني من مطعم «كيولي» بالتنوع المذهل للجذور والدرنات في بيرو. ومن بين مكوناته الأولوكو الأحمر والأصفر من منطقة هوانوكو، وبطاطا «كوتشو دي تورو» و«سانغري دي تورو»، إضافة إلى درنات «ساتشابابا» الأمازونية البنفسجية، ونباتات الماشوا والأوكا والياكون واليوكا بألوانها الصفراء والبنفسجية.

ويتعاون المطعم مع مركز «تشاكرا» للأبحاث الزراعية، المرتبط بمطعم «ميل» الشقيق، لاستيراد المكونات من المجتمعات المحلية؛ مع جلب درنات «ساتشابابا» البنفسجية من الأمازون، حيث تعمل منظمة «ماتير» مع مجتمعات شاوي في لوريتو، لاستعادة الجذور والدرنات التقليدية والحفاظ عليها.

الكينوا مكون أساسي في الأطباق البيروفية (أفضل 50)

8. الكينوا

مطعم كوسمي، ليما

تجري زراعة الكينوا في بيرو منذ آلاف السنين، وكانت تُعرف باسم «شيشيا ماما» (أي «الحبة الأم») لدى مجتمعات حضارة الإنكا. وتجري زراعتها بشكل أساسي على الارتفاعات العالية، وتأتي أصنافها المتعددة من مناطق تشمل بونو بالقرب من بحيرة تيتيكاكا، وكوسكو، وخونين، وأياكوتشو، حيث تسهم المبادرات الحكومية والبحثية في حماية هذا التنوع وتطويره.

وفي مطعم «كوسمي»، يمنح الشيف جيمس بيركيمير المطبخ البيروفي لمسة معاصرة من خلال إدخال الكينوا في أطباق عديدة؛ إذ يجمع طبق «بولبو سيادو» بين الكينوا وصلصة البيستو والأفوكادو والزيتون الأسود والأخطبوط. ويستورد المطعم الكينوا من صغار المزارعين في المرتفعات الشمالية لمنطقتي لا ليبرتاد وأياكوتشو.