صورة من الأقمار الاصطناعية تم التقاطها في 22 يونيو 2026 تظهر دخاناً يتصاعد من جسر القرم المعروف أيضاً باسم «جسر مضيق كيرتش» الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الروسي (أ.ف.ب)

هدَّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بتدمير جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الروسي بالكامل، بعد أن تعرَّض لهجمات بالطائرات المسيّرة الأوكرانية 3 مرات هذا الأسبوع.

وقال الرئيس الأوكراني في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» الأميركية، الجمعة، إن جسر القرم الذي بنته روسيا «ليس لديه مستقبل». وأضاف زيلينسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يفهم أن الجسر «لن يبقى قائماً على أي حال». وأشار إلى أن الجيش الروسي هاجم مراراً البنية التحتية لبلاده مثل السكك الحديدية والجسور في أوكرانيا، لا سيما هذا العام. وأضاف: «بالطبع كان يتعيَّن علينا الرد على ذلك».

مقطع من فيديو بثته أوكرانيا للجزء المعطوب الذي تم استهدافه ويصل شبه جزيرة القرم بالبر الروسي (أ.ف.ب)

وتقوم القوات الروسية والأوكرانية باستهدافات متبادلة للبنى التحتية في البلدين، خصوصاً مرافق الطاقة، وفي الآونة الأخيرة بدأت كل منهما استهداف الجسور الحيوية، إذ هاجمت روسيا جسوراً عدة في العاصمة كييف مرات عدة.

واستهدفت أوكرانيا الجسر، الذي يربط بين البر الرئيسي الروسي وشبه جزيرة القرم 3 مرات هذا الأسبوع، ودمَّرت جزءاً من الطريق المُخصَّص للسيارات. يُشار إلى أن القرم هي شبه جزيرة على البحر الأسود، وضمَّتها روسيا في انتهاك للقانون الدولي في عام 2014. وأدى الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 إلى أعنف صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

مشاركون في مؤتمر «تحالف الراغبين» ببرلين يوم 19 من الشهر الحالي يتوسطهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس وإلى يمينه الرئيس الأوكراني زيلينسكي وإلى يساره الرئيس الفرنسي ماكرون (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إنه أجرى محادثات مثمرة للغاية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا خلال اجتماعهما في الصين، لكنه أكد أنه لا يرغب في مناقشة ضمانات أمنية لأوكرانيا دون التَّوصُّل إلى اتفاق.

وفي مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، الجمعة، بعد عودته من الصين، أشاد ترمب بعلاقته مع كل من بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ. وقال ترمب «لدي علاقات رائعة مع بوتين، وهذا أمر جيد للغاية. لدي علاقات رائعة مع الرئيس شي، وهذا أمر جيد، وبلادنا تنعم بالأمان بفضل ذلك».

وعند سؤاله عمّا إذا كان يعتقد أن بوتين صديق لأميركا، أجاب ترمب: «لا يمكنني التحدث نيابة عن أميركا»، لكنه أضاف: «العلاقة الجيدة للغاية...تمنحنا كثيراً من القوة الإضافية».

وكان ترمب قد تحدَّث إلى بوتين، الذي وصفه بالصديق، على نحو منفصل خلال اجتماع «منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك)» في شنجن بالصين هذا الأسبوع.

وأضاف الرئيس الأوكراني في مقابلته مع «سي إن إن» أن فلاديمير بوتين «قاتل». وقال زيلينسكي إن بوتين «بالنسبة لنا هو عدو، وبالطبع بالنسبة لنا هو قاتل. وأعتقد أنه في الغالب بالنسبة لمعظم الناس في العالم، هو قاتل».

وأضاف ترمب في المؤتمر صحافي بالبيت الأبيض: «نجري محادثات جيدة جداً. أعتقد أن هناك فرصة جيدة حقاً لأن نتمكَّن من تحقيق ذلك». وأضاف: «عبَّر الرئيس (بوتين) بوضوح عن رغبته في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بالوسائل الدبلوماسية. وقد تحدَّثتُ مع ممثلينا، الذين يبذلون جهوداً جبارة، لكنها مهمة شاقة».

وتجنَّب ترمب مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، التي دائماً ما شكَّلت نقطة خلاف في المحادثات، قائلاً: «لا أريد التحدث عن الضمانات الأمنية لأن علينا التَّوصُّل إلى اتفاق أولاً».

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع المبعوثَين الأميركيَّين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في ختام مؤتمر صحافي مشترك بكييف يوم 6 سبتمبر الماضي (أ.ب)

وقال جاريد كوشنر، مستشار ترمب وصهره، الخميس بعد محادثات بخصوص أوكرانيا في برلين، إن ترمب منفتح على فكرة منح أوكرانيا ضمانات أمنية مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي التي تعد أي هجوم على أحد الأعضاء هجوماً على الجميع.

وذكرت وسائل إعلام حكومية روسية أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف رفض هذه الفكرة، وقال إن ما أسماه بأي شكل من أشكال «العضوية شبه الكاملة» لكييف في التحالف العسكري الغربي أمر غير مقبول تماماً بالنسبة لموسكو.

وسئل ترمب عن هذا التناقض، فقال إن الأمر يندرج في إطار أساليب التفاوض. وأضاف: «الأمر يمثل أيضاً حرباً في مجال العلاقات العامة. ونحن نقول أشياء، وهم يقولون أشياء أخرى...لا يسعني إلا أن أقول لكم إن الرئيس بوتين يرغب في تسوية هذا الأمر، وهذا أمر مؤكد».

أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز»، الجمعة، نقلاً ‌عن ‌4 ​مصادر ‌مطلعة، ⁠بأن ​إدارة الرئيس الأميركي ⁠دونالد ترمب أبلغت المسؤولين ⁠الأوروبيِّين ‌والأوكرانيِّين برغبتها ‌في ​أن تتوصَّل ‌كييف ‌إلى اتفاق سلام ‌مع روسيا بحلول أوائل يناير ⁠(كانون ⁠الثاني)، قبل أن يتسلم الديمقراطيون زمام السيطرة ​على الكونغرس.

وبعد ساعات من إصدار القادة الثلاثة إعلاناً للسلام عقب اجتماعهم في الصين، شنَّت روسيا أحد أكبر الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة في الحرب على أوكرانيا، مما أدى إلى تدمير منشآت كهرباء ومقتل 8 أشخاص.

قادة عالميون بمَن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة ما يُعرف بـ«تحالف الراغبين» الذي يضم أبرز حلفاء أوكرانيا وداعميها في برلين يوم 19 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن قواتها استهدفت خلال الليل منشأتين للطاقة وسفينة شحن في أوكرانيا. وأضافت الوزارة أن طائرات مسيّرة روسية أصابت محطة كريفي ريه الحرارية لتوليد الكهرباء في منطقة دنيبروبتروفسك، ومحطة فرعية للكهرباء في منطقة ريفنا، وهما تمدان الصناعات العسكرية الأوكرانية بالكهرباء.

وقالت الوزارة أيضاً إن روسيا استهدفت سفينة شحن قرب أوديسا كانت تحمل بضائع ذات استخدام مزدوج لصالح الجيش الأوكراني. وقالت «رويترز» إنها لم تتمكَّن من التحقُّق بشكل مستقل من هذه التقارير الواردة من ساحة المعركة.

كما ذكر مسؤولون محليون، السبت، أن هجوماً روسياً على وسط مدينة كريفي ريه أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 60 آخرين، طبقاً لما كتبه أولكسندر فيلكول، رئيس إدارة المدينة. وأضاف فيلكول أن الهجوم تسبب في نشوب 4 حرائق وإلحاق أضرار بنحو 25 مبنى سكنياً ومستشفى ومدارس ومنشأة صناعية، بالإضافة إلى شركات ومركبات.

وكانت كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مركزاً رئيسياً للتعدين وإنتاج المعادن قبل الحرب. وأدت الضربات الروسية المتكرِّرة إلى توقف النشاط الصناعي في المدينة.

قال مسؤولون روس، السبت، إن سفينة ​شحن كانت متجهة إلى كالينينغراد تعرَّضت لهجوم بمسيّرتين في المياه المحايدة بخليج فنلندا، على بعد 3 أميال بحرية من الحدود الروسية. وذكر ألكسندر دروزدينكو حاكم ‌منطقة لينينغراد ‌أن طاقم ​السفينة يتم ‌إجلاؤه، ⁠مع ​تقييم الأضرار ⁠التي لحقت بها. وقالت فنلندا إن السفينة المتضررة اشتعلت فيها النيران وانجرفت من المياه الدولية إلى مياهها الإقليمية.

رجل إطفاء أمام مقر السفارة النمساوية في كييف بعد هجوم بطائرة روسية مسيّرة (رويترز)

وقال حرس الحدود ⁠الفنلندي في بيان، كما نقلت عنه «رويترز»: «لا يشكِّل ‌الوضع ‌أي خطر على حركة ​الملاحة البحرية ‌الأخرى... ويجري الإعداد لعمليات ‌إنقاذ محتملة بالتعاون مع السلطات الأخرى في فنلندا وعلى المستوى الدولي». وقال دروزدينكو أيضاً إنه جرى ‌إسقاط 80 طائرة مسيّرة فوق منطقة لينينغراد، وألغى تحذيرا ⁠من ⁠خطر الطائرات المسيرة.

وأفادت وزارة الدفاع بأن هلنسكي أخطرت حلف شمال الأطلسي بالهجوم، وتم فرض قيود جوية وبحرية مؤقتة في شرق خليج فنلندا. وبات بحر البلطيق جزءا من التوترات المرتبطة بالحرب الأوكرانية. وتتهم دول غربية موسكو بشنّ «حرب متعددة الوسائل» في هذا البحر. ويعد خليج فنلندا الذي تطل عليه فنلندا وإستونيا وروسيا، ممرا مائيا محوريا بالنسبة إلى موسكو من خلال ميناء مدينة سان بطرسبورغ. وقال أليكسي بيسبروزفانيخ حاكم كالينينغراد إن الواقعة لا تُشكِّل أي تهديد لإمدادات المنطقة. وكالينينغراد جيب روسي على بحر البلطيق تحده بولندا وليتوانيا. وكان في بعض الأحيان بؤرة توتر بين روسيا ​والاتحاد الأوروبي ​وحلف شمال الأطلسي.