لندن تتفوق على باريس في قائمة أفضل 10 وجهات أوروبية لعشاق الطعام

كشفت دراسة جديدة أجرتها منصة «هيلوتيكتس» عن أفضل المدن الأوروبية لقضاء عطلة قصيرة لعشاق الطعام، هذا الخريف؛ إذ حلت لندن في المرتبة الثانية بين أفضل الوجهات الغذائية في القارة، متقدمة على باريس وروما ولشبونة.
وحللت الدراسة أبرز وجهات الرحلات القصيرة في أوروبا استناداً إلى السمعة الغذائية، وتنوع المطابخ، وثقافة الطعام المحلية، والأطباق الموسمية المميزة، والجاذبية العامة لدى المسافرين المهتمين بالطعام.
وتحتل ليون، عاصمة الطعام الفرنسية، المركز الأول، بينما تأتي لندن في المرتبة الثانية بفضل مشهدها الغذائي العالمي الذي لا يضاهى. وتنال سان سيباستيان المركز الثالث، تليها بولونيا، ثم إسطنبول التي تعد من أسرع وجهات عشاق الطعام نمواً في أوروبا.
أفضل المدن الأوروبية لعشاق الطعام في خريف 2027
1 ليون (فرنسا)
2 لندن (المملكة المتحدة)
3 سان سيباستيان (إسبانيا)
4 بولونيا (إيطاليا)
5 إسطنبول (تركيا)
6 روما (إيطاليا)
7 إدنبرة (المملكة المتحدة)
8 باريس (فرنسا)
9 لشبونة (البرتغال)
10 كارديف (المملكة المتحدة)
أبرزت النتائج تنامي قوة المشهد الغذائي في المملكة المتحدة؛ إذ دخلت 3 مدن بريطانية قائمة أفضل 10 وجهات أوروبية. وتحتل لندن مرتبة أفضل عاصمة أوروبية لعشاق الطعام، بينما تتفوق إدنبرة وكارديف على وجهات غذائية شهيرة، من بينها فلورنسا وبورتو وبراغ.
ويعكس ترتيب لندن مزيجها الفريد من المطاعم الحاصلة على نجوم «ميشلان»، والأسواق الغذائية العريقة، وأحد أكثر المشاهد الغذائية تنوعاً في العالم. أما إدنبرة فتواصل بناء سمعتها عبر المطبخ الأسكوتلندي المعاصر والمنتجات المحلية الممتازة، في حين يعكس صعود كارديف ازدياد الاهتمام بثقافة الطعام الويلزية والمطاعم المستقلة.
ومن أبرز المفاجآت في ترتيب، هذا العام، باريس، التي جاءت في المركز الثامن رغم سمعتها بوصفها إحدى أشهر وجهات الطعام في العالم. وتشير النتائج إلى أن المسافرين يفضلون على نحو متزايد المدن التي تجمع بين تقاليد طعام محلية راسخة وسهولة الوصول والتنوع وقيمة جيدة مقابل المال.
وتعد إسطنبول من أبرز الوجهات الأخرى أداءً؛ فقد حلت في المركز الخامس إجمالاً، وأصبحت من أكثر الوجهات الغذائية إثارة في أوروبا بفضل ثقافة الطعام الشعبي النابضة بالحياة، والأسواق الغذائية التاريخية، والمزيج الثري من التأثيرات الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية.
ويعد الخريف على الأرجح أفضل فصول السنة لقضاء عطلة قصيرة لعشاق الطعام؛ فمهرجانات الحصاد وموسم الكمأة والمنتجات الموسمية تتيح بعضاً من أكثر التجارب الغذائية أصالة التي يمكن للمسافرين خوضها. وبينما تواصل الوجهات المفضلة الراسخة تحقيق أداء قوي، نشهد أيضاً ازدياد اهتمام المسافرين الشغوفين بالطعام بوجهات مثل إدنبرة وكارديف وإسطنبول.
أبرز النتائج
* ليون هي أفضل مدينة أوروبية لعشاق الطعام لقضاء عطلة خريفية.
* تحتل لندن المركز الثاني إجمالاً، متقدمة على باريس وروما ولشبونة.
* تحضر 3 مدن بريطانية ضمن قائمة أفضل 10 وجهات في أوروبا، هي لندن وإدنبرة وكارديف.
* تحل باريس في المركز الثامن رغم سمعتها الغذائية العالمية.
* إسطنبول هي أعلى الوجهات الغذائية الصاعدة ترتيباً في أوروبا.
* تضم المملكة المتحدة في القائمة العشرية عددا من المدن يفوق ما تضمه أي دولة أخرى.