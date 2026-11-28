هل انتهى زمن كوب الشاي بالحليب في بريطانيا؟ يبدو أن جيل زد بدأ يكتب فصلاً جديداً في قصة المشروبات البريطانية. فبينما اعتاد البريطانيون لعقود طويلة بدء يومهم بكوب شاي ساخن، يتجه كثير من الشباب اليوم إلى القهوة المثلجة وماتشا لاتيه، في تحول يعكس تغير الأذواق والعادات وحتى صورة الحياة البريطانية نفسها.

لم يعد المشهد المألوف هو غلاية ماء تغلي في المطبخ، وكيس شاي يُغمس في كوب مع قليل من الحليب. بل أصبح شاب أو فتاة يتجهان إلى أحد المقاهي لطلب قهوة مثلجة بحليب الشوفان، أو ماتشا لاتيه بلونها الأخضر اللافت، ثم يلتقطان صورة للمشروب قبل أول رشفة!

لطالما كان الشاي جزءاً أساسياً من الحياة اليومية في بريطانيا. فالبريطاني الذي يدعوك إلى منزله قد يسألك ببساطة: «هل تريد كوباً من الشاي؟». وفي المكتب، وبين الأصدقاء، وبعد يوم طويل، كان الشاي حاضراً بوصفه مشروب الراحة والضيافة واللحظات الهادئة.

الماتشا يغري جيل «زد» وينسيهم الشاي (بيكسيلز)

لكن جيل «زد» لا يتعامل مع المشروبات بالطريقة نفسها. فبالنسبة إلى كثير من الشباب، لم يعد الشاي الأسود التقليدي الخيار الأول، خصوصاً عند الخروج مع الأصدقاء أو الدراسة أو العمل من المقاهي. وبدلاً منه، تتصدر القهوة المثلجة والماتشا قوائم الطلبات، وتتحول إلى جزء من الروتين اليومي.

الشاي لم يعد نجم الطاولة الوحيد؛ فهناك منافسون جدد يخطفون الأضواء!

لماذا يحب الشباب الماتشا والقهوة المثلجة؟

السبب لا يتعلق بالطعم وحده. فالقهوة المثلجة تمنح الشباب جرعة من الكافيين مع إحساس بالانتعاش، فيما يُقدِّم الماتشا نكهةً مختلفة ولوناً أخضر مميزاً جعله من المشروبات اللافتة على منصات التواصل الاجتماعي.

على «تيك توك» و«إنستغرام»، لا تُعرض المشروبات باعتبارها مجرد شيء يُشرب، بل باعتبارها جزءاً من أسلوب الحياة. كوب ماتشا أنيق، أو قهوة مثلجة في طريق الجامعة، أو مشروب جديد من مقهى شهير؛ كلها تفاصيل أصبحت مرتبطة بثقافة الشباب اليومية.

كما ساهم انتشار المقاهي المتخصصة في جعل الخيارات أكثر تنوعاً. فبعد أن كان إعداد الشاي في المنزل عادة سهلة ورخيصة، أصبح شراء مشروب مميز من المقهى تجربة اجتماعية بحد ذاتها. وبالنسبة إلى بعض الشباب، فإن تجربة نكهة جديدة أكثر جاذبية من طلب كوب الشاي التقليدي مرة أخرى.

هل تراجعت مبيعات الشاي فعلاً؟

مع صعود هذه المشروبات، تواجه صناعة الشاي التقليدي تحدياً واضحاً في جذب المستهلكين الشباب. وفي المقابل، توسعت قوائم المقاهي لتشمل أنواعاً متعددة من القهوة الباردة والماتشا ومشروبات الحليب المنكّهة.

لكن من المهم عدم الخلط بين انتشار هذه المشروبات وتراجع إجمالي مبيعات الشاي في بريطانيا؛ فتأكيد حجم الانخفاض يحتاج إلى أرقام حديثة وموثوقة تقارن المبيعات عبر السنوات. كما أن ارتفاع شعبية الماتشا والقهوة المثلجة لا يعني بالضرورة أن البريطانيين توقفوا عن شرب الشاي.

ومع ذلك، فإن التحول في الخيارات اليومية واضح في ثقافة المقاهي: المنافسة لم تعد بين أنواع الشاي المختلفة، بل بين الشاي التقليدي ومجموعة كاملة من المشروبات الجديدة التي تستهدف جيلاً يبحث عن التجديد.

هل انتهت حكاية الشاي الإنجليزي؟

ليس بهذه السرعة! فما زال الشاي حاضراً في ملايين المنازل البريطانية، وما زالت له مكانة تاريخية وثقافية يصعب أن تنتزعها صيحة جديدة بين ليلة وضحاها.

لكن الرسالة واضحة: جيل «زد» لا يريد بالضرورة التخلي عن الشاي، بل يريد حرية اختيار ما يشربه، ومتى يشربه، وكيف يعبّر عنه.

لقد انتقلت بريطانيا من زمن كان فيه كوب الشاي رمزاً يومياً للحياة الإنجليزية إلى زمن تتجاور فيه التقاليد مع صيحات عالمية جديدة. وربما يظل الشاي حاضراً على مائدة العائلة، فيما يتصدر الماتشا والقهوة المثلجة صور الشباب على الإنترنت.

وهكذا، لا تبدو القصة مجرد تغيير في المشروبات، بل تغيير في أسلوب الحياة نفسه. فحين يصبح الماتشا منافساً للشاي الذي ارتبط ببريطانيا قروناً، فإن الرسالة تتجاوز الكوب: حتى أكثر العادات الإنجليزية رسوخاً لم تعد بمنأى عن ذوق جيل جديد يريد أن يصنع تقاليده الخاصة.

ماذا تقول استطلاعات الرأي في بريطانيا؟

لم تعد المنافسة بين الشاي والماتشا مجرد ملاحظة داخل المقاهي البريطانية، بل أصبحت موضوعاً تثيره استطلاعات الرأي التي ترصد تغير عادات الشرب بين الأجيال.

ففي استطلاع نشرته مؤسسة «يو غوف» العام الماضي، ظهرت مؤشرات على اختلاف تفضيلات الجيل الجديد الشاب في المشروبات. ووفقاً للبيانات المنشورة، فإن 11 في المائة من أفراد هذا الجيل يشربون الشاي يومياً، مقابل 8 في المائة يشربون القهوة يومياً. كما أظهرت النتائج أن القهوة المثلجة تحظى بجاذبية أكبر لدى الشباب الذين يشربون القهوة يومياً؛ إذ يختارها 40 في المائة من أفراد جيل زد ضمن هذه الفئة. وهذه النسب تخص الفئات التي تناولها الاستطلاع، ولا تعني أن بقية الشباب لا يشربون الشاي أو القهوة.

لكن الصورة ليست بهذه البساطة. ففي استطلاع آخر نشرت مؤسسة Nationwide نتائجه العام الماضي، قال 74 في المائة من المشاركين الشباب إن الشاي مشروب أساسي في حياتهم، فيما أفاد 59 في المائة ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و28 عاماً بأنهم استخدموا إبريق الشاي خلال الأسبوع السابق للاستطلاع.

في النهاية، لا يمكن القول إن جيل «زد» أنهى عصر الشاي الإنجليزي، لكن من الواضح أن احتكاره للمشهد لم يعد مضموناً. فبين إبريق الشاي في المنزل وكوب الماتشا الأخضر في المقهى، تعيد الأجيال الجديدة رسم خريطة المشروبات البريطانية، وتثبت أن التقاليد يمكن أن تبقى حية حتى عندما تتغير الأذواق.