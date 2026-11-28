جنان حايك وأنييس غبريل نموذجَان لسيدتين استطاعتا تجاوز محنتهما بالبحث عن بديل. قرّرت كل منهما إطلاق مشروع خاص بها، يتيح لها مواصلة العمل والإنتاج، بعد أن فقدتا وظيفتيهما. واختارت الاثنتان مجال الغذاء لخوض مسار مهني مختلف. وبفضل خبرتيهما الطويلة في العمل المصرفي، تمكّنتا من خوض تجربة جديدة وتحدّي الصعوبات، من خلال مشروعين يدعمان النساء والعائلات اللبنانية عبر الإنتاج الغذائي.

فقد أدّت الأزمة الاقتصادية التي ألمّت بلبنان في السنوات الأخيرة إلى خسارة نساء كثيرات وظائفهن، بعضهن سُرّحن، في حين اختارت أخريات مغادرة وظائفهن إثر خفض رواتبهن إلى النصف، وأحياناً إلى ما دون ذلك.

جنان حايك... من المصارف إلى «نسوان الفرن»

في عام 2021، وفي خضمّ الأزمة المالية التي ألمّت بلبنان وقطاعه المصرفي، سُرّحت جنان حايك من عملها في أحد المصارف. لكنها قرّرت أن تبدأ من جديد، وأن تؤسس مشروعاً تضعه في خدمة الناس ويسهم في دعم النساء. فافتتحت مخبز «نسوان الفرن» في منطقة بكفيا، واختارت مجموعة من النساء لمشاركتها العمل. وانطلقت في مسار مهني بعيد عن الأرقام، لكنه قريب من قلوب الناس. يقدّم المخبز أنواعاً متنوعة من المناقيش اللبنانية، من الزعتر والجبنة إلى الكشك والبيض بالقاورما، حتى بات اسمه معروفاً بين محبّي هذه الأصناف.

بعد 28 عاماً أمضتها في القطاع المصرفي، انتقلت حايك إلى عالم المخابز، في خطوة لم تكن وليدة الصدفة. فمنذ طفولتها، تأثرت بمخبز «العم داود» القريب من منزلها، وكانت تستيقظ صباحاً على رائحة المناقيش التي يخبزها. وظلّت تلك الرائحة عالقة في ذاكرتها إلى أن قرّرت افتتاح مخبزها الخاص، لتشاء الصدف أن يكون موقعه هو نفسه موقع مخبز «العم داود». وهكذا، بدأت تقدّم مناقيش تصنعها بنفسها، مستعيدةً ذكرى رافقتها منذ الصغر.

جنان الجميل حايك من العمل المصرفي إلى «نسوان الفرن» (الشرق الأوسط)

تعمل في المخبز أربع نساء، تتوزّع مهامهن بين التنظيف والعجن والخبز وتلقّي الطلبات وتقديمها للزبائن. أما حايك، فتشاركهن مختلف الأعمال، انطلاقاً من شخصيتها التي تحبّ التواصل مع الناس ومشاركتهم لحظاتهم الحلوة.

وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن علاقتها بالمطبخ كانت شبه معدومة في السابق؛ إذ اعتاد زوجها وأولادها تناول الطعام لدى جدّتهم أثناء وجودها في دوامها المصرفي. وتعلّق: «لكن عندما نتّخذ قراراً وننوي تنفيذه، تصبح الأمور بديهية. فقد نشأت بيني وبين العجين علاقة وطيدة، حتى صرت مغرمة بعملي وبالتفنّن في ابتكار خلطات المناقيش».

وتؤكد حايك أن دعم المرأة يشكّل الهدف الأساسي من مشروعها؛ فهي ترفض استسلام النساء للبطالة والابتعاد عن الإنتاج. وتقول: «لا أحبّ رؤية النساء مستسلمات لقدرهن وغير منتِجات. لطالما شجّعت صديقات وقريبات على العمل؛ لأنه يحفّزهن على التفكير وتعلّم أمور جديدة واكتساب الخبرة. فالمرأة شريكة الرجل في كل شيء، ولا فرق بينهما في ممارسة المهن». وتضيف أنها تعرّضت للانتقاد عندما أعلنت نيتها افتتاح المخبز؛ إذ رأى كثيرون أن العمل في المصارف لا يشبه المجال الذي اختارته، وأنها لن تنجح فيه. لكنها واجهت التحدّيات وتجاوزتها لتصل إلى ما هي عليه اليوم.

وعن سرّ تميّز مناقيش «نسوان الفرن»، تقول: « معظم المخابز في لبنان تقدّم مناقيش لذيذة. لكنني أحرص على استخدام مكوّنات طازجة، من الزعتر والجبنة إلى غيرهما من المكوّنات. فعندما نقرّر إطلاق مشروع، علينا بذل أقصى جهدنا لإنجاحه بالمستوى المطلوب».

أنييس غبريل ومشروع «نكهة ضيعتنا» لتمكين نساء القرى (الشرق الأوسط)

«نكهة الضيعة»... خيرات الأرض وأيادي النساء

أما أنييس غبريل، فبعد نحو 35 عاماً من العمل في المصارف، قرّرت بدورها الانتقال إلى المجال الغذائي. ورأت في الترويج للمونة اللبنانية من خلال مؤسستها «نكهة الضيعة» وسيلة لدعم النساء والعائلات اللبنانية، عبر تسويق منتجاتهن ومساندة المزارعين في القرى.

وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «المرأة الطموحة لا حدود لتطلّعاتها وآفاقها المستقبلية. وعندما طُردت من عملي إثر الأزمة المالية، بدأت أبحث عن مجال جديد أستطيع العمل فيه. وبعد محاولات في مجالات مختلفة، استقررت على فكرة أعجبتني. وقرّرت أن أسهم في مساندة المرأة اللبنانية في البلدات والقرى، وأن أساعدها في إعالة أفراد عائلتها. ومن منتجات المونة اللبنانية التي تحضّرها النساء في حياتهن اليومية، وضعت لائحة طويلة من الأصناف الغذائية التي تليق بالمائدة اللبنانية».

خلال أيام قليلة، كوّنت غبريل فكرة واضحة عن المناطق التي يمكنها التعاون مع نسائها. وكذلك مع المزارعين الذين يبحثون عمّن يساعدهم في تصريف محاصيلهم الموسمية. وتنقّلت بين القاع، وعيناتا الأرز، ويونين، ومشغرة ومناطق أخرى في البقاع، واختارت من كل منطقة منتجات تُصنع في لبنان على أيدي نساء القرى.

بعدها، أطلقت مؤسستها تحت اسم «نكهة الضيعة»، لتكون منصة تروّج لمنتجات المونة اللبنانية الأصيلة، وتربط صانعاتها والمزارعين بالناس الراغبين في شرائها.

«نكهة ضيعتنا» منتجات طبيعية خاصة بالمونة اللبنانية (الشرق الأوسط)

وتوضح: «لم أكن مطّلعة كثيراً في الماضي على أنواع المونة اللبنانية وطرق تحضيرها، لكنني أمتلك موهبة في اكتشاف النكهات الطيّبة. لذلك؛ بدأت بتذوّق أصناف مختلفة من المونة لأتمكّن من اختيار الأفضل منها. واليوم، تضمّ لائحتي أكثر من 25 منتجاً، وأسعى إلى توسيعها بعدما لمست اهتمام الناس بتذوّق هذه المنتجات وشرائها».

وتتألّف منتجات «نكهة ضيعتنا» من أصناف مختلفة تعيد متذوقها إلى أصالة المائدة اللبنانية. وكما الكشك، والزعتر، ودبس الرمان ومكدوس الباذنجان، كذلك تضم أنواعاً أخرى كالمربيات وماء الزهر وغيرهما.

وتختم غبريل بالتأكيد أن هدفها الأساسي من مشروعها هو تشجيع اللبنانيين على البقاء في أرضهم، وتوفير فرص تتيح لهم مواصلة العمل والإنتاج في قراهم. وتقول: «تُعدّ مناطقنا الجبلية من الأجمل في العالم، وأرضها خصبة وأهلها طيبون ويستحقون فرصاً تتيح لهم حياة كريمة. أحاول الحدّ من هجرة اللبنانيين إلى الخارج. ومن خلال دعم العائلات، أشعر اليوم بأنني أحقّق هدفي، وأمنح المزارع وربّة المنزل في القرية أملاً جديداً».