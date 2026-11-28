جدد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، السبت، اتهاماته لدول مجاورة باستعداء بلاده، متوعداً بأنها «ستدفع الثمن عاجلاً أم آجلاً»، في وقت أعلن فيه الجيش استعادة مناطق جديدة في إقليم النيل الأزرق، بعد معارك مع «قوات الدعم السريع» وحليفتها الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، بينما توصلت قوى سياسية سودانية، بينها أطراف متباينة في مواقفها من الحرب، إلى رؤية مشتركة تدعو لهدنة إنسانية عاجلة تمهد لوقف شامل ودائم لإطلاق النار.

وقال البرهان، خلال مخاطبته احتفالاً لتكريم جرحى «القوة المشتركة» للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش في مدينة أم درمان، إن «معظم دول الجوار تم استعداؤها علينا عبر شرائها بالأموال»، مضيفاً أن «العدو ينطلق من إثيوبيا وجنوب السودان وتشاد وليبيا لضرب السودان». وتوعد قائد الجيش بأن «كل من استعدى الشعب السوداني سيدفع الثمن عاجلاً أم آجلاً»، مؤكداً أن السودان سيتجاوز المرحلة الراهنة. وجدد تمسك الجيش بمواصلة الحرب حتى استعادة آخر منطقة تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، قائلاً إن القوات المسلحة «لن تضع السلاح قبل إنهاء التمرد».

وكشف أن تأخره عن حضور الاحتفال يعود إلى متابعته معركة كانت تدور في منطقة الدمازين، عاصمة إقليم النيل الأزرق، مشيراً إلى أن القوات المناوئة للجيش انسحبت من موقع القتال، وتركت خلفها 18 عربة قتالية، وفق روايته. وأشاد البرهان بما وصفه بصمود «القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح» وثباتها في المعارك، مؤكداً أنها ساندت الجيش والشعب السوداني، وأن مشاركتها لا تمنحها تميزاً على بقية المقاتلين.

مقاتل مصاب يصل إلى موقع تجمع التقى فيه بقائد الجيش عبدالفتاح البرهان (أ.ف.ب)

وأعلن البرهان عن تخصيص 5 ملايين دولار لصندوق جرحى العمليات العسكرية، إلى جانب تكفل الدولة بنفقات علاج الحالات التي تستدعي السفر إلى الخارج.

معارك النيل الأزرق

ميدانياً، أعلن الجيش السوداني، السبت، استعادة منطقتي «سمسور» و«القرية 11» في إقليم النيل الأزرق، بعد معارك مع «قوات الدعم السريع» والحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، في أحدث تطور ضمن المواجهات المتصاعدة جنوب شرقي البلاد.

وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة، في بيان، إن القوات المسلحة والقوات المساندة تمكنت من استعادة «القرية 11»، بعد معارك مع القوات المتحالفة مع «الدعم السريع» بقيادة جوزيف توكا.

كما أفادت مصادر عسكرية ومحلية باستعادة منطقة سمسور، بينما أعلن محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي، عبر حسابه على «فيسبوك»، سيطرة الجيش والقوات المساندة على المنطقة.

وظهر قائد قوات «درع السودان»، أبو عاقلة كيكل، في مقاطع مصورة متداولة، معلناً استعادة المنطقتين ومواصلة العمليات العسكرية حتى إخراج «قوات الدعم السريع» من بقية مناطق الإقليم.

وجاء هذا التقدم غداة إعلان الجيش استعادة منطقة «خور مقنزا» بمحافظة باو، بعد أيام من إعلان «الدعم السريع» وحلفائها السيطرة عليها.

وتضاربت المعلومات بشأن حجم الخسائر العسكرية، إذ تحدثت منصات موالية لـ«الدعم السريع» عن نصب كمين لقوات «درع السودان» وإيقاع عشرات القتلى في صفوفها، بينما أعلنت مصادر موالية للجيش تكبيد القوات المناوئة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وفي تطور متصل، تعرضت مدينة الدمازين، فجر السبت، لهجمات جديدة بطائرات مسيّرة استهدفت، وفق مصادر عسكرية، مقار تابعة للفرقة الرابعة مشاة ومواقع أخرى في المدينة.

آثار الدمار في جانب من منزل حاكم النيل الأزرق استهدف بمسيرة في الدمازين في أكتوبر(فيسبوك)

وقالت المصادر إن الدفاعات الأرضية تعاملت مع عدد من المسيّرات، بينما تحدثت إفادات محلية عن انفجارات داخل مقر الفرقة، دون صدور حصيلة مؤكدة للخسائر أو الأضرار.

وكانت قيادة الفرقة الرابعة قد أعلنت، مساء الجمعة، وصول تعزيزات عسكرية من «القوة المشتركة» للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش، بعد وصول وحدات من «درع السودان» إلى الإقليم في وقت سابق.

وتأتي التعزيزات في محاولة لوقف تقدم تحالف «الدعم السريع» والحركة الشعبية ـ شمال، الذي أعلن خلال الأسبوع الماضي السيطرة على مناطق في محافظتي باو وقيسان، وهدد بتوسيع عملياته باتجاه الدمازين.

وتكتسب المعارك أهمية خاصة بسبب قربها من عاصمة الإقليم وسد الروصيرص، فضلاً عن تداعياتها الإنسانية، مع استمرار فرار السكان من مناطق القتال باتجاه الدمازين ومناطق أكثر أمناً داخل السودان وخارجه.

هدنة إنسانية

وعلى المستوى السياسي، اتفقت قوى سياسية ومدنية سودانية، عقب مشاورات استمرت 4 أيام في سويسرا، على رؤية مشتركة تؤكد ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة تقود إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، مع التشديد على ألا تتحول الهدنة إلى مدخل لتقسيم البلاد.

وشارك في الاجتماعات، التي عُقدت في إطار الجولة السابعة من «عملية نيون» للمشاورات غير الرسمية بشأن السلام، برعاية وزارة الخارجية السويسرية، وتيسير منظمة «بروميديشن»، ممثلون عن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، و«الكتلة الديمقراطية» المتحالفة مع الجيش، و«قوى الحراك الوطني»، و«حزب البعث العربي الاشتراكي»، وحزب «الأمة» بقيادة مبارك الفاضل، إلى جانب شخصيات وطنية.

مؤتمر للتحالف المدني صمود بزعامة د. عبدالله حمدوك أقيم في لندن مؤخراً (الشرق الأوسط)

وأكد البيان الختامي تمسك المشاركين بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض أي ترتيبات سياسية أو أمنية من شأنها تكريس الانقسام أو تهديد وحدة الدولة. وشددت القوى المشاركة على ضرورة تعزيز التنسيق بين «الآلية الرباعية» و«الآلية الخماسية»، بما يربط المسار الأمني بالعملية السياسية، ويتيح الانتقال من الترتيبات الإنسانية، ووقف إطلاق النار إلى عملية سياسية متكاملة تعيد الحياة المدنية.

وناقشت الاجتماعات تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين والأسواق والبنية التحتية، وما ترتب على ذلك من تفاقم الأزمة الإنسانية واتساع مخاطر المجاعة.

ودعا المشاركون إلى استمرار التواصل بين القوى السياسية والمدنية، والعمل على إنشاء آلية وطنية مشتركة لتقريب وجهات النظر، وتهيئة الظروف لتسوية سلمية شاملة تنهي الحرب. ويكتسب التوافق أهمية خاصة بالنظر إلى مشاركة قوى مناهضة للحرب وأخرى مؤيدة للجيش، ظلت مواقفها السياسية متباعدة منذ اندلاع القتال في أبريل (نيسان) 2023.