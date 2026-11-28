استياء «سوشيالي» لصلاة مصريَّين على «الطريق الدائري»
شخصان يؤديان الصلاة على الطريق الدائري في مصر (مقطع من الفيديو المتداول)
قبل أن يهدأ وقع مشاهد حادثة «الطريق الدائري» بالوراق في وجدان المصريين، أثار مقطع فيديو لرجلين يؤديان الصلاة في بقعة أخرى على الطريق نفسه، حالة استياء «سوشيالي» واسعة، لما تحمله هذه الصلاة من مخاطر على الآخرين، وعدم تخصيص الطريق لمثل ذلك.
ويُظهر المقطع رجلاً مُسناً وآخر إلى جواره يفترشان كرتوناً أمام سيارة، لا تظهر أرقامها في المقطع، ويؤديان الصلاة في الحارة الثانية من جهة اليسار، بينما السيارات الأخرى تمر جوارهما، وأمامهما وقف شاب ثالث لحمايتهما من انحراف سيارة وصدمهما. وفي لقطة واسعة يظهر الطريق الدائري خلفهما متكدساً ومزدحماً، وفي الاتجاه الآخر من الطريق تسير حركة المرور بسلاسة.
وانتشر المقطع المثير للجدل عبر مواقع التواصل، السبت، بينما نشرت بعض وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن شهود عيان، لم تسمهم، أن الواقعة تعود إلى اليوم السابق، الجمعة، حين «تعطل الطريق بسبب إصلاح كابلات كهربائية متضررة (من حادث الوراق)، فاستغل البعض وقت الانتظار في أداء صلاة العصر، ومن صوَّر الفيديو التقطه بعدما تحرك الطريق وكان المصليان الظاهران فيه بآخر رقعة».
وبينما رأى البعض في هذا الشرح تبريراً للفعل، رفض آخرون ذلك، مطالبين «القوات الأمنية بتوقيف الشخصين لتعطيل حركة المرور»، ومن بين هؤلاء المحامي المصري طارق العوضي، الذي قال في تعليق على موقع «إكس»، السبت، إن الرجلين يعرّضان حياة غيرهما للخطر. ونقل أحد المواقع المحلية أن «قوات الأمن تقوم على فحص الفيديو».
وربط بعض المتابعين بين «واقعة الصلاة» على «الدائري» و«حادث الوراق» الذي وقع على الطريق نفسه، مساء الأربعاء، باعتبار أن «الفعلَين يقعان تحت طائلة الأخطاء البشرية التي تحدث في الطرق وتكون سبباً في وقوع حوادث».
ولقي 32 شخصاً مصرعهم، وأصيب 26 آخرون، إثر حادث انقلاب ناقلة مواد مشتعلة على الطريق الدائري في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، الأربعاء الماضي، بعد محاولة سائق سيارة خاصة تجاوزها.
بينما طالب متابعون الأزهرَ بالتعليق على الواقعة، وتوضيح حكم الصلاة في طريق عام وتعطيل الغير، وتعجب آخرون من هذا الفعل، في وقت «تنتشر فيه المساجد في مصر بشكل كبير»، وتساءلوا: «لماذا لم يقصدوا جانب الطريق بدلاً من الصلاة في نهره».
وإلى جانب رواية شهود العيان، انتشرت رواية ثانية لدى من يبررون الصلاة على الطريق، قائلين إن «السيارة كانت معطلة، ومن غير الممكن تحريكها، لذا أدى مُستقلّاها الصلاة».
وعادة ما تتفاعل وزارة الداخلية مع هذه الحوادث التي تكسب رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي وبها مخالفات للقانون، ولم يصدر أي تعليق من الوزارة حتى كتابة التقرير.
أعلنت الحكومة المصرية عقد اجتماع استثنائي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، غداً الأحد، لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق.
«الشرق الأوسط» (القاهرة)
«الانسحابات» و«التزكية» في انتخابات الأحزاب المصرية تكشفان محدودية المنافسةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5346714-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
«الانسحابات» و«التزكية» في انتخابات الأحزاب المصرية تكشفان محدودية المنافسة
محمد سعيد رئيساً لحزب «التجمع» في مصر (صفحة الحزب على «فيسبوك»)
في ظل إعلان نتائج انتخابات قيادية داخل حزبَي «التجمع» و«المصري الديمقراطي الاجتماعي»، برزت ظاهرتا الانسحابات والتزكية، بما يعكس محدودية التنافس السياسي داخل الأحزاب المصرية، ويثير تساؤلات حول فاعلية الممارسة الديمقراطية داخلها.
وانطلقت، السبت، فعاليات المؤتمر العام التاسع لحزب «التجمع الوطني التقدمي الوحدوي» (يساري)، لانتخاب رئيس جديد، وقيادات هيئاته التنظيمية المختلفة، وجرت المنافسة على مقعد رئيس الحزب بين كل من رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب عاطف مغاوري، والأمين العام السابق محمد سعيد.
وشهدت الأيام السابقة انسحاب عدد من المتنافسين على مقعد رئيس الحزب، منهم عضو مجلس النواب أحمد بلال البرلسي، الذي أعلن خروجه من السباق الانتخابي عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «حرصاً على الحزب ووحدته... خارج السباق وخارج المشهد الانتخابي بالكامل».
كما أعلن القيادي بالحزب هلال الدندراوي انسحابه من المنافسة، وقال في بيان وجّهه إلى أعضاء المؤتمر العام إن «ظروفاً طارئة» تحتم عليه الاعتذار عن استكمال المنافسة.
بالتزامن، انتهى «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» من اختيار الهيكل التنفيذي، الجمعة، حيث تم حسم 6 مواقع قيادية ما بين نواب لرئيس الحزب، وأمانات تنظيمية، وشهدت الانتخابات حسم بعض المناصب بالتزكية لعدم وجود متنافسين.
وكان الحزب قد أجرى انتخابات لاختيار رئيس جديد أوائل الشهر الحالي، فاز فيها رئيس الحزب الحالي أحمد فوزي بالتزكية، كما تم انتخاب 60 عضواً مكملاً بالهيئة العليا، التي تنافس فيها 98 مرشحاً، وشهدت الانتخابات فوز محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بمنصب نائب رئيس الحزب، ومها عبد الناصر بمنصب الأمين العام، بعد أن خاضوا الانتخابات ضمن تحالف ثلاثي، في ظل عدم وجود منافسة انتخابية بين المرشحين على المناصب القيادية الثلاثة؛ إذ تطلب الأمر الموافقة على «50 في المائة + 1» من إجمالي المشاركين في عملية التصويت.
وعلى الرغم من اختلاف التجربة الحزبية لكل من «التجمع» و«المصري الديمقراطي»، فإن حضور مفهوم «الانسحابات» و«التزكية» في انتخابات الحزبين طرح تساؤلات حول المنافسة السياسية داخل الأحزاب المصرية.
وفي رأي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، فإن ما يحدث يؤكد أنه «لا جديد بالوقت الراهن في الحياة الحزبية المصرية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تحليل المضمون لمسارات انتخابات الحزبين يبرز مفهوم الأمراض الحزبية التي تعرقل أداء الأحزاب، ومنها عدم الدفع بقيادات جديدة، فالدائرة (تدور في دائرة محدودة)، وهو ما يؤدي إلى محدودية التنافس، وعدم سعي الأحزاب إلى إيجاد أرضية سياسية في الشارع، وإعداد قيادات وكوادر جديدة».
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر العام لحزب «التجمع»، السبت، عقب انتخاب رئيس جديد للحزب، إجراء انتخابات على منصب الأمين العام، ونواب الرئيس، ويتنافس على موقع «الأمين العام» كل من الرئيس الحالي للحزب سيد عبد العال، والقيادي بالحزب هيثم شرابي، في حين يتنافس على منصب «نائب الرئيس» 6 مرشحين لحسم 4 مقاعد فقط.
ومن اللافت في انتخابات «التجمع» منافسة رئيسه المنتهية ولايته سيد عبد العال على موقع الأمين العام، في حين أن الأمين العام المنتهية ولايته محمد سعيد خاض الانتخابات على منصب رئيس الحزب.
وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر العام، السبت، أعلن سيد عبد العال أن حزبه «سيدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2030»، وقال إن «أهم قرار ستتخذه الأمانة العامة الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية منفرداً أو بالتنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية».
ويعتقد فهمي أنه «على الرغم من ضعف الحالة الحزبية، فإنه ما زال في إمكان الأحزاب المصرية الخروج من مأزقها، عبر مراجعة أو تعديل برامجها وتأهيل كوادر جديدة، ويمكن للأحزاب ذات الآيديولوجيات أو الرؤية المتقاربة الاندماج أو الاتحاد والتحالف، ويمكنها حينها أن تتوافق على مرشح ينافس في الانتخابات الرئاسية».
ويعد حزب «التجمع» من أقدم وأبرز الأحزاب اليسارية في مصر؛ إذ تأسس عام 1976 تحت قيادة زعيمه التاريخي خالد محيي الدين، في حين وُلد «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» من رحم ثورة 25 يناير (كانون الثاني)؛ إذ تأسس في مارس (آذار) 2011.
وعلى الرغم من تأكيده أن الأحزاب المصرية تعيش حالة «تأزم»، قال نائب مدير مركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو هاشم ربيع لـ«الشرق الأوسط»، إن «جانباً مما يحدث في انتخابات الأحزاب المصرية جيد؛ فعلى الرغم من تفاصيل (الانسحابات والتزكيات)، فإن تغيير الكثير من قيادات هذه الأحزاب ورؤسائها أمر إيجابي».
وأكد ربيع أن «الحراك داخل الأحزاب يمثل خطوة للأمام، عبر اختيار قيادات جديدة، وخطوتين للخلف؛ إذ تتم التغييرات بشكل عسير كأنها مخاض صعب»، وفي رأيه «تحتاج مصر إلى تغيير بنية النظام الحزبي كلها، حتى تتمكن الأحزاب من تجاوز عثرتها».
وشهد العام الحالي انتخابات داخلية في العديد من الأحزاب المصرية، بعضها أثمر قيادة جديدة، وبعض الانتخابات كانت نتيجتها استمرار الرؤساء الحاليين لهذه الأحزاب، من بين هذه الأحزاب حزب «الوفد» الذي جرت انتخاباته نهاية يناير الماضي، وفاز فيها السيد البدوي على منافسه هاني سري الدين.
في حين أسفرت انتخابات حزب «المحافظين» في مارس الماضي عن فوز رئيس الحزب ومؤسسه أكرم قرطام برئاسة جديدة للحزب، ليستمر في موقعه. وفي مايو (أيار) الماضي، فاز عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام بدورة ثانية في انتخابات حزب «العدل» بالتزكية.
وزير الخارجية المصري: ننتظر خطوات تنفيذية من إثيوبيا وليس وعوداً
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الشرق الأوسط)
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يجب أن تُترجم إلى خطوات تنفيذية وليس وعوداً، مشدداً على أن العلاقات مع ليبيا «ممتازة» والوضع في غزة «شائن».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة وسط القاهرة، شاركت فيه «الشرق الأوسط»، تناول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
وأشار عبد العاطي إلى أن منطقة القرن الأفريقي تقع في صلب اهتمام وأولويات الأمن القومي المصري، موضحاً أنه من حق أي دولة تحقيق التنمية، لكن مع احترام سيادة الدول والاتفاقيات الدولية.
وعلى صعيد «سد النهضة» وتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قبل يومين بإمكانية التعاون مع مصر، جدد الوزير المصري التأكيد على أن مصر عرضت مراراً الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، ولا يمكن رهن حقوق المصريين بوعود، مشدداً على ضرورة ترجمة التصريحات إلى خطوات تنفيذية.
وعن أزمة وصول إثيوبيا، الدولة الحبيسة، إلى ميناء، أشار إلى طرح إنشاء ميناء تجاري جنوب مقديشو خلال المحادثات التي جرت خلال الفترة الأخيرة بوساطة تركيا بين مقديشو وأديس أبابا، لافتاً إلى أن إثيوبيا هي من تجاهلت ذلك الأمر.
العلاقات مع ليبيا
وحول العلاقات مع ليبيا، وصفها عبد العاطي بأنها «ممتازة»، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو توحيد المؤسسات الليبية للحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، لافتاً إلى أن مصر تعمل عبر علاقاتها مع طرابلس وبنغازي للدفع نحو توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وعن مشكلات بعض المصريين والعاملين في ليبيا، أشار إلى حل بعض أزمات الجالية المصرية هناك مثل الغرامات والمدارس.
وبشأن القضية الفلسطينية، قال وزير الخارجية المصري إن «الأوضاع في قطاع غزة (شائنة)، وإن مصر مع السلام، لكن السلام الحقيقي يعني تغييراً ملموساً للأوضاع على الأرض».
وقبل يومين، حثّ المبعوث الأميركي جاريد كوشنر إسرائيل على التخلي عن «عقلية الحرب الدائمة»، والتركيز على الدبلوماسية الاقتصادية، مقترحاً إنشاء مراكز بيانات مشتركة بين إسرائيل ومصر في شبه جزيرة سيناء، بمجرد التوصل إلى تسوية بشأن غزة.
بينما وجّه مبعوث «مجلس السلام» إلى قطاع غزة، نيكولاي ملادينوف، رسالة تحذيرية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ملوّحاً بإعادة تفويض الإشراف على المرحلة الانتقالية إلى الأمم المتحدة إذا استمرت إسرائيل في تعطيل تنفيذ بنود الاتفاق.
وأعرب وزير الخارجية المصري «عن الأمل في ترجمة تصريحات (مجلس السلام) إلى واقع»، مؤكداً أن «الإجراءات الإسرائيلية تستهدف تهجير الفلسطينيين، وهو ما لن يحدث».
ولفت إلى عدم الوصول حتى الآن إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً كما ينص «اتفاق غزة» رغم تهيئة جميع الإجراءات، واستعداد «لجنة التكنوقراط» لإدارة القطاع، وتدريب الشرطة، مضيفاً: «لكن إسرائيل لا تزال تماطل».
الاتزان الاستراتيجي
ولفت إلى أن سياسة «الاتزان الاستراتيجي» التي تنتهجها مصر لا تعني العزلة أو الانكفاء، بل تقوم على انخراط فاعل في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مع طفرة واضحة في التمثيل المصري بالمنظمات الأممية والدولية، وتقدير دولي للقيادة السياسية والدبلوماسية المصرية.
وأوضح عبد العاطي أن «لمصر خطاً واضحاً ومعلناً بلا أجندات خفية، يرتكز على الاتساق الكامل مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورفض الانجرار نحو الاستقطاب، مقابل بناء شراكات استراتيجية واضحة دون مواربة مع الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي»، معتبراً «أن الاتزان الاستراتيجي يعني في جوهره احترام الدولة ومؤسساتها الوطنية».
تأثيرات ملف إيران
وعن التطورات في المنطقة، أشار وزير الخارجية إلى أن تأثير الملف الإيراني يمتد إلى المنطقة والعالم عبر أسعار الطاقة والملاحة. ودعا إلى استخلاص دروس الماضي، إذ لا توجد حلول عسكرية لأي أزمات، مؤكداً أن التصعيد والحرب يزيدان الأزمات تعقيداً بالمنطقة.
وأكد أن أي ترتيبات إقليمية لا مانع منها ما دام هناك توافق عليها، محذراً من فرض الهيمنة بالقوة، لافتاً إلى عدة محاور رئيسية في هذا الصدد، تشمل ضرورة تسوية المنازعات عبر الحلول السلمية، وعدم الاعتراف بأي كيانات خارج إطار الدول، واحترام القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية وسيادة الدول.
استياء «سوشيالي» لصلاة مصريَّين على «الطريق الدائري»
شخصان يؤديان الصلاة على الطريق الدائري في مصر (مقطع من الفيديو المتداول)
قبل أن يهدأ وقع مشاهد حادثة «الطريق الدائري» بالوراق في وجدان المصريين، أثار مقطع فيديو لرجلين يؤديان الصلاة في بقعة أخرى على الطريق نفسه، حالة استياء «سوشيالي» واسعة، لما تحمله هذه الصلاة من مخاطر على الآخرين، وعدم تخصيص الطريق لمثل ذلك.
ويُظهر المقطع رجلاً مُسناً وآخر إلى جواره يفترشان كرتوناً أمام سيارة، لا تظهر أرقامها في المقطع، ويؤديان الصلاة في الحارة الثانية من جهة اليسار، بينما السيارات الأخرى تمر جوارهما، وأمامهما وقف شاب ثالث لحمايتهما من انحراف سيارة وصدمهما. وفي لقطة واسعة يظهر الطريق الدائري خلفهما متكدساً ومزدحماً، وفي الاتجاه الآخر من الطريق تسير حركة المرور بسلاسة.
وانتشر المقطع المثير للجدل عبر مواقع التواصل، السبت، بينما نشرت بعض وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن شهود عيان، لم تسمهم، أن الواقعة تعود إلى اليوم السابق، الجمعة، حين «تعطل الطريق بسبب إصلاح كابلات كهربائية متضررة (من حادث الوراق)، فاستغل البعض وقت الانتظار في أداء صلاة العصر، ومن صوَّر الفيديو التقطه بعدما تحرك الطريق وكان المصليان الظاهران فيه بآخر رقعة».
وبينما رأى البعض في هذا الشرح تبريراً للفعل، رفض آخرون ذلك، مطالبين «القوات الأمنية بتوقيف الشخصين لتعطيل حركة المرور»، ومن بين هؤلاء المحامي المصري طارق العوضي، الذي قال في تعليق على موقع «إكس»، السبت، إن الرجلين يعرّضان حياة غيرهما للخطر. ونقل أحد المواقع المحلية أن «قوات الأمن تقوم على فحص الفيديو».
وربط بعض المتابعين بين «واقعة الصلاة» على «الدائري» و«حادث الوراق» الذي وقع على الطريق نفسه، مساء الأربعاء، باعتبار أن «الفعلَين يقعان تحت طائلة الأخطاء البشرية التي تحدث في الطرق وتكون سبباً في وقوع حوادث».
ولقي 32 شخصاً مصرعهم، وأصيب 26 آخرون، إثر حادث انقلاب ناقلة مواد مشتعلة على الطريق الدائري في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، الأربعاء الماضي، بعد محاولة سائق سيارة خاصة تجاوزها.
بينما طالب متابعون الأزهرَ بالتعليق على الواقعة، وتوضيح حكم الصلاة في طريق عام وتعطيل الغير، وتعجب آخرون من هذا الفعل، في وقت «تنتشر فيه المساجد في مصر بشكل كبير»، وتساءلوا: «لماذا لم يقصدوا جانب الطريق بدلاً من الصلاة في نهره».
وإلى جانب رواية شهود العيان، انتشرت رواية ثانية لدى من يبررون الصلاة على الطريق، قائلين إن «السيارة كانت معطلة، ومن غير الممكن تحريكها، لذا أدى مُستقلّاها الصلاة».
وعادة ما تتفاعل وزارة الداخلية مع هذه الحوادث التي تكسب رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي وبها مخالفات للقانون، ولم يصدر أي تعليق من الوزارة حتى كتابة التقرير.