قبل أن يهدأ وقع مشاهد حادثة «الطريق الدائري» بالوراق في وجدان المصريين، أثار مقطع فيديو لرجلين يؤديان الصلاة في بقعة أخرى على الطريق نفسه، حالة استياء «سوشيالي» واسعة، لما تحمله هذه الصلاة من مخاطر على الآخرين، وعدم تخصيص الطريق لمثل ذلك.

ويُظهر المقطع رجلاً مُسناً وآخر إلى جواره يفترشان كرتوناً أمام سيارة، لا تظهر أرقامها في المقطع، ويؤديان الصلاة في الحارة الثانية من جهة اليسار، بينما السيارات الأخرى تمر جوارهما، وأمامهما وقف شاب ثالث لحمايتهما من انحراف سيارة وصدمهما. وفي لقطة واسعة يظهر الطريق الدائري خلفهما متكدساً ومزدحماً، وفي الاتجاه الآخر من الطريق تسير حركة المرور بسلاسة.

وانتشر المقطع المثير للجدل عبر مواقع التواصل، السبت، بينما نشرت بعض وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن شهود عيان، لم تسمهم، أن الواقعة تعود إلى اليوم السابق، الجمعة، حين «تعطل الطريق بسبب إصلاح كابلات كهربائية متضررة (من حادث الوراق)، فاستغل البعض وقت الانتظار في أداء صلاة العصر، ومن صوَّر الفيديو التقطه بعدما تحرك الطريق وكان المصليان الظاهران فيه بآخر رقعة».

وبينما رأى البعض في هذا الشرح تبريراً للفعل، رفض آخرون ذلك، مطالبين «القوات الأمنية بتوقيف الشخصين لتعطيل حركة المرور»، ومن بين هؤلاء المحامي المصري طارق العوضي، الذي قال في تعليق على موقع «إكس»، السبت، إن الرجلين يعرّضان حياة غيرهما للخطر. ونقل أحد المواقع المحلية أن «قوات الأمن تقوم على فحص الفيديو».

حركة الناس والمركبات يوم الخميس في موقع الحريق الذي اندلع على «الطريق الدائري» بالوراق مساء الأربعاء (أ.ف.ب)

وربط بعض المتابعين بين «واقعة الصلاة» على «الدائري» و«حادث الوراق» الذي وقع على الطريق نفسه، مساء الأربعاء، باعتبار أن «الفعلَين يقعان تحت طائلة الأخطاء البشرية التي تحدث في الطرق وتكون سبباً في وقوع حوادث».

ولقي 32 شخصاً مصرعهم، وأصيب 26 آخرون، إثر حادث انقلاب ناقلة مواد مشتعلة على الطريق الدائري في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، الأربعاء الماضي، بعد محاولة سائق سيارة خاصة تجاوزها.

بينما طالب متابعون الأزهرَ بالتعليق على الواقعة، وتوضيح حكم الصلاة في طريق عام وتعطيل الغير، وتعجب آخرون من هذا الفعل، في وقت «تنتشر فيه المساجد في مصر بشكل كبير»، وتساءلوا: «لماذا لم يقصدوا جانب الطريق بدلاً من الصلاة في نهره».

وإلى جانب رواية شهود العيان، انتشرت رواية ثانية لدى من يبررون الصلاة على الطريق، قائلين إن «السيارة كانت معطلة، ومن غير الممكن تحريكها، لذا أدى مُستقلّاها الصلاة».

وعادة ما تتفاعل وزارة الداخلية مع هذه الحوادث التي تكسب رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي وبها مخالفات للقانون، ولم يصدر أي تعليق من الوزارة حتى كتابة التقرير.