بهدف احتواء توترات البحر الأسود، دخلت مصر على خط الوساطة بين أوكرانيا وروسيا، وأعربت كييف عن امتنانها لما وصفته بـ«دور القاهرة النشط» لوقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لـ«الشرق الأوسط»، السبت، إن «مصر تتواصل بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الجانبين الأوكراني والروسي، بهدف ضمان حرية الملاحة، وخفض التصعيد في البحر الأسود، كون ذلك يؤثر على حرية الملاحة، ونقل الأقماح». وأكد أن «الجهود متواصلة في هذا الشأن، ونأمل أن تسفر عن نتيجة قريباً».

كما أشار عبد العاطي خلال لقاء صحافي مع الإعلاميين المصريين، السبت، إلى أن «العالم يُقدر القيادة والدبلوماسية المصرية»، لافتاً إلى أن «القاهرة منخرطة في كل الملفات الإقليمية والدولية انطلاقاً من سياسة الاتزان الاستراتيجي التي تنتهجها». وأضاف أن «مصر أكبر دولة مستوردة للحبوب، وأنها تدفع من أجل حرية الملاحة في كل الممرات الملاحية؛ هرمز، وباب المندب، والبحر الأسود، لا سيما أنّ ذلك يؤثر في مصالحها بشكل مباشر».

وكان وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها قد قال يوم الجمعة: «مستعدون لوقف إطلاق النار. ونحن ممتنون للهند، وتركيا، ومصر، التي تؤدي دوراً نشطاً ومهما في تخفيف حدة التوتر بمنطقة البحر الأسود، وكذلك في جهود الوساطة. ونحن الآن في انتظار رد من روسيا»، بحسب ما نقلته «هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية».

وشهدت منطقة البحر الأسود تصعيداً في الهجمات الروسية والأوكرانية، مع اتساع نطاق الاستهداف ليشمل الموانئ، والسفن التجارية، ومنشآت تصدير الطاقة، والحبوب، في ظل تعثر التفاهمات الرامية إلى تحييد الممرات البحرية عن المواجهات العسكرية، وتصاعد الخلاف بشأن نطاق الهدنة المقترحة، بعدما طالبت روسيا، وفقاً لكييف، بربط وقف الهجمات في البحر الأسود بوقف استهداف قطاع النفط الروسي، وهو ما ترى أوكرانيا أنه ينبغي بحثه ضمن اتفاق أوسع لوقف الهجمات على منشآت الطاقة لدى الجانبين.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (وزارة الخارجية على فيسبوك)

وعدّ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي الإشادة الأوكرانية بالدور المصري أنها «تعكس الثقة في دبلوماسية القاهرة، وقدرتها على دعم جهود خفض التصعيد الدولي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تتحرك انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأكثر فاعلية لتجنب اتساع الصراعات، خاصة في منطقة البحر الأسود التي تمثل أهمية استراتيجية للأمن الأوروبي، والدولي، ولحركة التجارة، والطاقة، والغذاء، وسلاسل الإمداد العالمية».

وأضاف أن «الدور المصري يستند إلى رصيد من الثقة، والمصداقية، وإلى سياسة خارجية تقوم على احترام سيادة الدول، وعدم الانحياز إلى مسارات المواجهة، وتشجيع الحلول السياسية التي تراعي مصالح الأطراف، وتفتح المجال أمام تسويات مستدامة».

وهذه ليست المرة الأولى التي تشير فيها كييف إلى دور القاهرة، فقد سبق أن أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي -خلال اجتماعات عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك- إلى مقترحات قدمتها مصر وتركيا والهند للتوصل إلى هدنة بحرية تضمن استئناف الملاحة الآمنة في البحر الأسود.

كما أكد وزير الخارجية الأوكراني في مقابلة مع «رويترز» يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أن مقترحات وقف إطلاق النار في البحر الأسود نُقلت إلى روسيا عبر وسطاء من بينهم مصر، وتركيا، والهند.

مصر تؤكد دعم التوصل إلى تسوية سلمية بما ينهي الصراع وتداعياته ويضمن حرية الملاحة في البحر الأسود (رويترز)

وكان الوزير بدر عبد العاطي قد التقى في 13 نوفمبر الجاري نظيره الأوكراني على هامش منتدى «صير بني ياس» بالإمارات. وأكد «دعم مصر للتوصل إلى تسوية سلمية عبر الحوار، والوسائل الدبلوماسية، بما ينهي الصراع، وتداعياته، ويضمن حرية الملاحة في البحر الأسود، واستقرار سلاسل إمداد الحبوب».

كما التقى عبد العاطي أيضاً في 14 نوفمبر الجاري نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال نفس المنتدى، حيث تناول اللقاء تداعيات التوترات الإقليمية على أمن الملاحة البحرية، وحركة التجارة الدولية، وانعكاساتها على الأمن الغذائي، وسلاسل إمداد الحبوب، وأشار وزير الخارجية المصري حينها إلى «أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة، وتأمين الممرات البحرية، بما يحافظ على انسيابية حركة التجارة، وتدفق السلع الاستراتيجية».