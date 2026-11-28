رفعت السلطات في شرق ليبيا وغربها مستوى الاستنفار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تحسباً لتأثيرات منخفض جوي واسع، يُتوقع أن تصاحبه أمطار تتراوح بين متوسطة وغزيرة، ورياح نشطة وخلايا رعدية، وسط مخاوف من تجمع المياه وجريان الأودية وحدوث سيول في مناطق عدة.

وبدت العاصمة طرابلس، التي لا تزال آثار السيول التي اجتاحتها منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حاضرة في ذاكرة سكانها، من أبرز المناطق المتأثرة بالتقلبات الجوية، بعدما أظهرت مشاهد متداولة غرق شوارع ومنازل ومرافق في مناطق متفرقة من البلاد، مع بدء هطول الأمطار ليل الجمعة وصباح السبت.

وأظهرت مقاطع مصورة وصور تداولتها وسائل إعلام محلية ونشطاء تجمعات كبيرة للمياه في عدد من شوارع طرابلس، وغرق منازل وسيارات، فيما تواصل الشركة العامة للمياه والصرف الصحي أعمال شفط المياه ومعالجة التجمعات، للحد من تأثيرها على حركة السير.

كما شهدت مدينة مصراتة غرق سوق بالمياه، فيما حاصرت الأمطار رجلاً مسناً في الزاوية بعدما غمرت المياه سيارته واضطر إلى مغادرتها.

وتوالت تحذيرات المركز الوطني للأرصاد الجوية منذ الجمعة من تقلبات جوية تبدأ من مناطق غرب البلاد، تتخللها خلايا رعدية وأمطار غزيرة، قد تؤدي إلى جريان الأودية وحدوث فيضانات في بعض المناطق.

ولا يقتصر تأثير الحالة الجوية على غرب البلاد، إذ تُشير التوقعات إلى احتمال امتدادها إلى المنطقة الشرقية، مع فرص لهطول أمطار غزيرة وتجمع المياه وجريان الأودية.

وفي مواجهة هذه التوقعات، سادت حالة من الاستنفار في شرق البلاد وغربها، وسط انقسام حكومي. ففي غرب البلاد، أعلنت وزارة الصحة بحكومة «الوحدة الوطنية» رفع مستوى الجاهزية في المستشفيات والمرافق الصحية، ودعت إداراتها إلى التأكد من توافر الكوادر الطبية، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الطارئة، وتلبية احتياجات المواطنين خلال التقلبات الجوية.

اجتماع قادة أمنيين وتنفيذيين في طرابلس لبحث خطة مواجهة التقلبات الجوية (مديرية أمن طرابلس)

درجة الاستعداد في المستشفيات

وفي شرق البلاد، رفعت السلطات درجة الاستعداد في المستشفيات والمرافق الصحية، استناداً إلى التحذيرات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، فيما أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من البرلمان اتخاذ إجراءات مماثلة.

وفي قطاع الكهرباء، رفعت وزارة الكهرباء درجة الجاهزية إلى مستوياتها القصوى، وأعلنت استنفار إدارات الشركة العامة للكهرباء وغرف الطوارئ والشركات التابعة لها، تحسباً لأضرار قد تطول الشبكة نتيجة الأمطار والرياح القوية.

وبالتوازي مع الاستنفار الخدمي، أعلنت وزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية حالة الطوارئ في السدود، ووجهت باستنفار الكوادر الهندسية والفنية لمتابعة مناسيب المياه والكميات المتجمعة خلف المنشآت، وتسجيل القراءات بصورة منتظمة، ورصد أي تغيرات تستدعي التدخل.

وشملت الإجراءات ضمان وجود المهندسين والفنيين على مدار 24 ساعة وفق نظام المناوبة، وتعزيز المتابعة الميدانية للسدود، في ظل المخاوف من تدفقات المياه وجريان الأودية، وما قد تفرضه الظروف الجوية من ضغوط على المنشآت المائية والمناطق المحيطة بها.

ويكتسب الحديث عن السدود أهمية خاصة في شرق ليبيا، بعد مرور 3 سنوات على إعصار «دانيال»، الذي تسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة له في انهيار سدي وادي درنة وأبو منصور، ما أدى إلى تدفق نحو 30 مليون متر مكعب من المياه، جرفت أحياء سكنية بأكملها إلى البحر، مخلفة آلاف القتلى والمفقودين.

وعلى الصعيد الإنساني، رفع الهلال الأحمر الليبي، السبت، مستوى الاستعداد في غرف العمليات المركزية والفرعية في عموم البلاد، لمتابعة التطورات الجوية والبلاغات الميدانية، خصوصاً المتعلقة بتجمعات المياه وجريان الأودية والسيول، مع تأكيده ضرورة تجنب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية، ومتابعة التنبيهات الرسمية.

وتعيد هذه التحذيرات إلى الأذهان السيول التي اجتاحت طرابلس منتصف أكتوبر الماضي، وأودت بحياة 4 أشخاص، وأغرقت منازل وسيارات، وأغلقت طرقاً رئيسية، وعطَّلت الدراسة والعمل في عدد من المرافق، كما غمرت أجزاء من المستشفى المركزي.

وكشفت السيول، حسب مراقبين، عن «هشاشة شبكات تصريف المياه والبنية التحتية»، وسط انتقادات لضعف الصيانة والاستعداد، وهو ما يُعزز المخاوف من تكرار الأضرار مع المنخفض الجديد، ويضع الأجهزة الخدمية أمام اختبار سرعة الاستجابة، وقدرتها على حماية السكان والمرافق.

ويرى المحامي والناشط السياسي الليبي وسيم أبو رويلة أن «تكرار مشاهد غرق الشوارع والمنازل بمياه الأمطار، بعد نحو شهرين من السيول التي شهدتها طرابلس، يعكس قصوراً واضحاً من جانب السلطات في معالجة أزمات البنية التحتية، وغياب الاستعدادات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الأزمات المتكررة باتت واقعاً يواجهه الليبيون منذ عقود، مرجعاً ذلك إلى تداعيات الانقسام السياسي وتفشي الفساد المالي والإداري في دولة غنية بالموارد النفطية مثل ليبيا.

وشدد على أن استمرار هذا الوضع يضاعف معاناة المواطنين، ويستوجب وقفة جادة ومراجعة شاملة للأوضاع الراهنة في البلاد.