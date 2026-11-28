هل تتجه الجزائر إلى التخلي عن سياستها التقليدية القائمة على الوساطة بين السلطة المركزية في مالي وحركات «الأزواد» المعارِضة لها، لصالح إعطاء الأولوية للتقارب الاستراتيجي مع باماكو؟

هذا السؤال بات يُطرَح بقوة في الأوساط السياسية والإعلامية في الجزائر، وعلى لسان عدد من المراقبين والمهتمين بشؤون المنطقة، منذ يوم الخميس، عقب تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في مؤتمر صحافي بالعاصمة، الذي اتهم فيه «جبهة تحرير أزواد»، الممثلة للطوارق المعارضين للسلطة العسكرية في مالي، بـ«التحالف مع الإرهاب»، كما اتهمها بالسعي إلى جلب تدخل أجنبي إلى المنطقة.

وقال أحمد عطاف: «اتخذت هذه الحركات قراراً خطيراً بالتحالف مع جماعات إرهابية. وهذا أمر غير مقبول بالنسبة للجزائر. ثانياً، هذه الحركات تبحث عن تدخلات أجنبية. أنتم تعرفون إلى أين أشير بإصبعي»، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا. وأضاف: «المنطقة تعاني أصلاً من فائض في التدخلات الأجنبية، ولا حاجة إلى أن يُفرَض عليها مزيد من التدخلات الأجنبية».

وساطة الجزائر على المحك

العقيد عاصيمي غويتا رئيس السلطة العسكرية في مالي (موقع باماكو بامادا)

وتكتسب هذه التصريحات أهميةً خاصةً بالنظر إلى الدور التاريخي الذي اضطلعت به الجزائر في احتضان مسار الحوار مع حركات «الأزواد»، ووساطتها التي أفضت إلى توقيع «اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة في مالي» عام 2015، والذي كانت هذه الحركات أحد أطرافه.

غير أن العلاقات بين الجزائر وباماكو شهدت توتراً حاداً مطلع 2024، عندما شنَّت السلطات المالية هجوماً على الجزائر بدعوى أنها «تقدم الدعم للإرهاب»، في اتهام ارتبط، في جانب منه، بعلاقات الجزائر مع حركات «الأزواد». وقد أعقب ذلك إعلان باماكو إنهاء العمل بـ«اتفاق الجزائر» وانسحابها منه.

وجاء رد «جبهة تحرير أزواد» على تصريحات أحمد عطاف، إذ نفت أي تحالف لها مع الجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة، وأعرب متحدث باسمها عن استغرابه من تصريحات الوزير الجزائري.

وبذلك، تبرز، حسب المراقبين، مفارقة سياسية تستحق التوقف عندها: فالتوصيف الذي استخدمه عطاف تجاه جماعات المعارضة المسلحة في مالي، يقترب من الاتهامات التي سبق أن وجهتها إليها السلطات العسكرية في باماكو، والتي أثارت حينها اعتراضاً شديداً من الجزائر، وأسهمت في تفجير خلاف دبلوماسي حاد بين البلدين.

فهل تعكس تصريحات عطاف تحولاً في مقاربة الجزائر لملف «الأزواد»، أم أنها محاولة لإعادة رسم حدود العلاقة مع هذه الحركات، دون التخلي بالضرورة عن دور الوساطة؟ وهل بات التقارب مع باماكو يفرض على الجزائر مراجعة حساباتها في شمال مالي؟

أي، هل هناك تغيير في التوجه السياسي للجزائر؟ وهل قررت التخلي عن التعامل مع الحركات المعارضة، وحصر علاقاتها وتعاملاتها في الأنظمة الحاكمة فقط؟

في الأشهر الأخيرة، أعادت الجزائر بشكل ملحوظ وصل علاقاتها بالسلطة العسكرية في مالي بقيادة العقيد عاصيمي غويتا. غير أن جهودها لتقريب وجهات النظر بهدف إعادة إطلاق الحوار بين «جبهة تحرير أزواد» وباماكو، لم تُثمر. ويرى وزير الخارجية الجزائري أن «الظروف غير متوفرة إطلاقاً في الوقت الحالي»، محملاً المسؤولية للمتمردين الاستقلاليين، حسب ما جاء في تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي.

«العدو المشترك لا يعني التحالف»

عناصر من «جبهة تحرير أزواد» في أحد معاقلهم بشمال مالي (إعلام المعارضة)

ونقلت «إذاعة فرنسا الدولية»، يوم الجمعة، عن المتحدث باسم «جبهة تحرير أزواد»، محمد المولود رمضان، أنه تلقى «بدهشة عميقة» هذه الاتهامات الجزائرية التي قال إنه «لا أساس لها». كما أصدر التنظيم بياناً ينفي الاتهام الجزائري.

وأكد رمضان أن «التنسيق الميداني» مع جهاديي «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، يهدف إلى قتال عدوهم المشترك، وهو الجيش المالي وشركاؤه الروس في «الفيلق الأفريقي» (فاغنر سابقاً). ويرى أن هذه الاستراتيجية العسكرية لا تشكِّل بأي حال تحالفاً سياسياً.

وأكد رمضان أن «الجبهة لم تسعَ يوماً إلى جلب قوات أجنبية إلى أراضي الإقليم». وهو، شأنه شأن أحمد عطاف، لا يذكر أوكرانيا بالاسم، رغم أن دعمها للطوارق المسلحين الذين يسعون إلى إقامة دولة مستقلة في الشمال الحدودي مع الجزائر، لم يعد سراً، إذ سبق أن أقرَّ به علناً أحد مسؤولي الاستخبارات الأوكرانية.

ويقتصر هذا الدعم على تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب على استخدام الطائرات المسيّرة، أما عسكريو أوكرانيا فلم يشاركوا في أي معارك ضد الجيش المالي.

واتهم المتحدث باسم «الجبهة» خصومه قائلاً: «مَن تحالف مع تنظيم إرهابي، وأقحم قوة أجنبية في أراضيه، وأعني الفيلق الأفريقي الروسي الذي كان يُعرَف بمجموعة (فاغنر)، هو في الحقيقة الطغمة الإجرامية الحاكمة في باماكو».

وأضاف: «هم مَن يرتكبون جرائم جسيمة بحق سكاننا، ويشنّون غارات بالطائرات المسيّرة والمقاتلات شبه يومياً على النساء والأطفال والمدنيين، بمَن فيهم الذين فرّوا إلى الحدود مع الجزائر طلباً للأمان».

والمعروف أن الجزائر دأبت تاريخياً على الاضطلاع بدور الوسيط في منطقة الساحل، سواء سعياً إلى تعزيز نفوذها وحماية مصالحها، أم انطلاقاً مما وصفها عطاف بأنها «مسؤوليتها بصفتها دولة جارة». ولتحقيق ذلك، حرصت الجزائر على الحفاظ على علاقات جيدة مع الأنظمة المتعاقبة والجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة على حد سواء، لا سيما متمردي «أزواد» في شمال مالي الذين تتسم مطالبهم بطابع سياسي.

وقد كرَّس هذا الدور مكانة الجزائر طرفاً فاعلاً في مساعي تسوية النزاع المالي، غير أن هذا المسار الدبلوماسي واجه انتكاسةً مع استيلاء العسكريين على السلطة في باماكو عام 2020.