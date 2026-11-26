قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطَّاف، الخميس، إن بلاده تشعر بالقلق إزاء «التدخلات الخارجية وتدفق الأسلحة، واستمرار النزاعات المسلحة، فضلاً عن تفشي ظاهرة الارتزاق»؛ مشيراً إلى أنها ظواهر تتيح للجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة توسيع نشاطها واستغلال الفراغات الأمنية والمؤسساتية لتحقيق أهدافها.

وخلال مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية، قال عطاف إن ما يثير مخاوف الجزائر «يتجلى بوضوح في أزمتَي ليبيا والسودان»، مشدداً على «ضرورة التوصل إلى تسويات سياسية عاجلة ودائمة للأزمتين اللتين يشهدهما البلدان الشقيقان، بما يضمن الحفاظ على وحدتهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما».

وتطرَّق الوزير إلى الوضع في منطقة الساحل قائلاً إن «الخوض فيه بمعزل عن التطورات التي تشهدها بعض دول الجوار الأفريقي يعد رؤية قاصرة، بالنظر إلى الترابط والتشابك القائم بين الأزمات في المنطقة، وما تخلفه من تداعيات أمنية وإنسانية تتجاوز حدود الدول».

الأزمة الليبية

وفيما يتعلق بليبيا، أدان عطاف الهجمات التي استهدفت ميناء بنغازي، حيث استهدفت مسيّرات بحرية أوكرانية سفينةً حربيةً روسيةً كانت راسيةً في القاعدة البحرية بالميناء، يوم الأحد الماضي، عادَّاً هذا «انتهاكاً لسيادة ليبيا، ومساساً مرفوضاً بحرمة أراضيها».

وأكد أن هذه التطورات «تبرز الحاجة الملحّة - ليس على المستوى السياسي فحسب، بل أيضاً من منظور إنساني ووجداني - إلى التوصل إلى حل ينهي الأزمة ويضع حداً لمعاناة الشعب الليبي».

مؤتمر صحافي لوزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الوزارة)

وتدعو الجزائر، حسب وزير خارجيتها، إلى «تغليب المصلحة الوطنية العليا، ووضع الخلافات بين الأشقاء الليبيين جانباً، والانخراط في مسار سياسي جامع يفضي إلى تشكيل مؤسسات موحدة وشرعية، بما يتيح للشعب الليبي تقرير مستقبله بعيداً عن الإملاءات والتدخلات الخارجية، ومنطق التسويات المؤقتة التي لا توفر ضمانات دائمة لتجاوز الانقسامات وتفادي مزيد من التصعيد».

وشدَّد عطاف على أن «الحل المستدام للأزمة الليبية يظل رهيناً بإرادة الليبيين أنفسهم، وبمسار سياسي يحفظ وحدة البلاد وسيادتها، ويضع حداً لحالة الانقسام وعدم الاستقرار».

المحيط الإقليمي

وقدم عطاف عرضاً تضمن قراءة لـ«التصدعات التي يشهدها العالم حالياً»، لافتاً إلى «تراجع العمل متعدد الأطراف»، ومؤكداً أن نهج الجزائر «يقوم على اليقظة الاستراتيجية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».

واستطرد قائلاً إن النظام العالمي «يشهد إعادة تشكل، تطبعه بؤر التوتر المتزايدة والتشكيك في التوازنات التي أُرسيت في أعقاب الحرب العالمية الثانية».

كما تحدث عن «تراجع مقلق لفعالية آليات التسوية الدولية للنزاعات»، وندد بـ«اللجوء المتزايد إلى منطق القوة على حساب الشرعية الدولية». وقال: «يشهد العالم مرحلة دقيقة تتسم بتسارع التحولات الجيوسياسية وازدياد بؤر التوتر، في سياق دولي تواجه فيه قواعد النظام متعدد الأطراف اختبارات غير مسبوقة».

وأضاف: «سلطة القانون الدولي تتراجع في حالات كثيرة أمام منطق القوة، في حين تتضرر مصداقية المؤسسات الدولية جراء التطبيق الانتقائي لقراراتها، وعجزها عن فرض احترام مبادئها على الجميع».

وتابع: «بعيداً عن كون هذه الاضطرابات مجرد تقلبات بعيدة، فإن الجزائر تدرك انعكاساتها المباشرة على محيطها الإقليمي، لا سيما منطقة الساحل والصحراء والمغرب العربي وحوض البحر الأبيض المتوسط؛ فتشابك الأزمات وترابطها يفرضان اعتماد تحرك دبلوماسي فاعل واستباقي».

كوادر من الرئاسة ووزارة الخارجية الجزائرية في المؤتمر الصحافي (الوزارة)

وأضاف الوزير الجزائري أن بلاده «لا يمكنها أن تنظر إلى هذه التحولات بوصفها تطورات بعيدة أو منفصلة عن أمنها ومصالحها، لأن محيطنا الإقليمي، بمختلف دوائره الجغرافية وتشابك تحدياته السياسية، يجعل من اليقظة الاستراتيجية والتحرك الدبلوماسي الاستباقي ضرورة لا خياراً».

واستطرد قائلاً إن السياسة الخارجية للجزائر «تظل، في سياق هذه التطورات، راسخة في ثوابتها التاريخية، القائمة على تفضيل التسوية السلمية للنزاعات، والاحترام التام للمواثيق الدولية». وفصّل أحمد عطاف المرتكزات الأساسية التي توجه تحرك الدولة على الصعيد الخارجي.

وتتمثل أولويات الدبلوماسية الجزائرية، وفق عطاف، في «حماية أمن الجزائر واستقرارها، والحؤول دون امتداد الأزمات إلى محيطها، والمساهمة في إرساء حلول مستدامة للنزاعات في المنطقة، دون التخلي أبداً عن المبادئ التي تقوم عليها سياستنا الخارجية، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».

الشراكة الأوروبية

وفي ظلِّ التوتر القائم بشأن «اتفاق الشراكة» بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وما تثيره قضية مراجعته وتكييفه مع التحولات الاقتصادية والتجارية الراهنة من نقاشات بين الطرفين، أكد عطاف أن ملف الشراكة مع أوروبا «يمثل أولوية بالنسبة للجزائر»، مشدداً على أهمية بناء علاقة متوازنة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأوضح أن بلاده «تنظر إلى الفضاء المتوسطي بوصفه مجالاً للتعاون وخدمة المصالح المشتركة»، مذكّراً بأن الاتحاد الأوروبي «يمثل الشريك الأول للجزائر، غير أن حجم المبادلات التجارية بين الطرفين لا يعكس الإمكانات والفرص المتاحة».

وأضاف أن الجزائر «تتطلع إلى إقامة شراكة متوازنة مع الاتحاد الأوروبي، تقوم على الندية والاحترام، وترفض أن تتحول هذه العلاقة إلى أداة للضغط أو المساومة أو التدخل في خياراتها السيادية».

وطرح عطاف تساؤلات بشأن مدى قدرة اتفاق الشراكة على مواكبة التحولات التي شهدها الطرفان خلال العقدين الماضيين، قائلاً: «هل يمكن لاتفاق شراكة أن يبقى صالحاً بعد 20 سنة؟ وهل الشراكة الحقيقية مجرد أرقام في الميزان التجاري؟».