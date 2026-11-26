رسائل جديدة من رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، وجهها في تجمع برلماني، الأولى لإريتريا بعدم الغزو شريطة التعاون وعدم دعم جبهة تحرير تيغراي في شمال البلاد، بخلاف التعهد بالتعاون مع دولتي المصب في نهر النيل مصر والسودان، وعدم التفريط في حقوق أديس أبابا.

تلك الرسائل يعتقد نائب إثيوبي، أنها ليست مجرد كلام، لكن تعبر عن قناعة من أجل تعاون حقيقي مع الجميع، بينما يرى خبير مصري في الشؤون الأفريقية، أنها لا تتعدى كونها حملة علاقات عامة يسعى من خلالها النظام السياسي الإثيوبي إلى تجاوز أزماته الداخلية والخارجية وتحسين صورته إقليمياً ودولياً، ما يجعل التصعيد خياراً محتملاً، وفق أحاديث منفصلة لـ«الشرق الأوسط».

رسائل جديدة

وحظيت المخاوف الأمنية الإثيوبية والتحركات الحكومية الإريترية باهتمام خاص، حيث استفسر نواب في البرلمان الإثيوبي، الخميس، عن موقف الحكومة إزاء ما وصفوه بـ«محاولات متكررة لتقويض السلام والاستقرار في البلاد»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، خلال جلسة يحضرها آبي أحمد للرد على الأسئلة.

وجاءت تلك المخاوف بعد نحو أسبوع من حديث مراقبين معنيين بالنزاع بين إثيوبيا وإريتريا ومصادر على صلة بجماعات مسلحة في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، لـ«رويترز»، عن أن البلدين يحشدان قواتهما على الحدود المشتركة بينهما، مع اقتراب الجيشين إلى مسافة تسمح بالهجوم.

أعضاء بالبرلمان الإثيوبي خلال كلمة آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وفي رده، نفى آبي أحمد في كلمته أمام البرلمان، أن «تكون إثيوبيا تعتزم غزو إريتريا أو شن هجوم على البحر الأحمر»، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى الوصول إليه عبر السلام والحوار، وليس بالحرب، بحسب ما نقله تلفزيون «فانا» الإثيوبي الرسمي.

وشدد على أن «بلاده تؤمن بإمكانات التنمية المشتركة، لكنها لم تجد تجاوباً من أسمرة مع مبادرات التعاون»، محدداً «مطلبين من الحكومة الإريترية، أولهما وقف تسليح خصوم إثيوبيا والتعاون معهم، وثانيهما العمل المشترك من أجل التنمية»، وأشار إلى أن «استمرار التصعيد قد يؤدي إلى عواقب وخيمة».

وأضاف أنه إذا فُرضت الحرب على إثيوبيا، فإن بلاده ستنتصر، مشيراً إلى أنها تستعد لذلك، لكنه شدد على أن الحرب ليست خياراً مطلوباً، وأن الأفضل هو التعاون وتجنب دفع المنطقة نحو الصراع.

حديث آبي تطرق لأزمة بلاده مع مصر التي تجاوزت 15 عاماً، وأكد آبي أن بلاده تسعى للتعاون مع دولتي المصب وتجاوز الخلافات حول مياه النيل، مؤكداً أن بلاده لن تطلب الإذن من أحد للاستفادة من النيل وستحرص على وصول مياه كافية إلى مصر والسودان.

وأشار إلى أن إثيوبيا ترحب بنمو القطاع الزراعي في مصر، وتتمنى استمرار تطوره، مؤكداً استعداد بلاده للمساهمة بالمياه، بالتوازي مع تطلعها إلى تنمية قطاع الطاقة لديها، مضيفاً: «نريد تنمية مشتركة مع دول حوض النيل».

بدوره، أكد عضو البرلمان الإثيوبي محمد نور أحمد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن سياسة أديس أبابا تقوم على مبدأ ثابت يتمثل في إعطاء الأولوية لدول الجوار وتحقيق المنفعة المشتركة للجميع لا لطرف واحد، مشدداً على أن إثيوبيا لم تطلب يوماً الاستيلاء على منفذ بحري أو البحر الأحمر بالقوة، بل تتحرك وفق القانون الدولي والأعراف التي تنظم العلاقات بين الدول.

وأوضح نور أحمد أن رئيس الوزراء استند في حديثه إلى وقائع ومبادرات عملية عديدة قدمتها إثيوبيا في إطار تعزيز التكامل والتعاون الإقليمي، لافتاً إلى أن تلبية تطلعات الشعب الإثيوبي لا تقتصر على مسار واحد، وأن التعاون الإقليمي يصب في مصلحة الجميع.

بينما رأى الخبير المصري في الشؤون الأفريقية، رمضان قرني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تصريحات آبي أحمد أمام البرلمان بشأن ملفات المياه والعلاقات مع إريتريا «تندرج في إطار حملة علاقات عامة يسعى من خلالها النظام السياسي الإثيوبي إلى تجاوز أزماته الداخلية والخارجية وتحسين صورته إقليمياً ودولياً».

وأوضح قرني أن «النظام الإثيوبي يواجه تحديات داخلية متصاعدة مع نحو سبع قوى معارضة ومواجهات عسكرية مباشرة في أربعة أقاليم رئيسية، إلى جانب توترات خارجية مع دول الجوار، فضلاً عن الضغوط الدولية المتزايدة، وفي مقدمتها رسالة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي التي دعت إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إثيوبيا وحذرت من وقوع جرائم حرب في إقليم تيغراي».

ولفت إلى أن الرسائل الإثيوبية تستهدف الرأي العام العربي والأفريقي والدولي لتقديم أديس أبابا كطرف داعم للاستقرار الإقليمي وحريص على مصالح الجوار ونفي صورتها كدولة معتدية.

وبحسب قرني، فإن خطاب آبي أحمد يحمل «لغة تتسم بطابع استعلائي، متزامناً مع حشود عسكرية».

مستقبل تلك الرسائل

بينما لم تعلق مصر وإريتريا والسودان على ما طرحه آبي أحمد، لكن أسمرة تؤكد باستمرار أنها لا تتدخل في شؤون أديس أبابا وكذلك مصر، غير أن إثيوبيا صعّدت مع البلدين أكتوبر (تشرين أول) بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إريتريا وتبادل طرد دبلوماسيين مع مصر.

وجاءت ذلك التصعيد مع اضطرابات شهدها إقليم تيغراي، شمال البلاد عقب تشكل تحالف مسلح مناهض لآبي أحمد، قبل أن تعيد الحكومة الفيدرالية السيطرة مجدداً وسط مناوشات بين وقت وآخر وتحشيد على الحدود مع إريتريا.

وعن مستقبل تلك الرسائل، يعتقد الإثيوبي نور أحمد، أهمية أن يراجع الجانب الإريتري وكذلك مصر، مواقفهما والتفكير بهدوء وموضوعية بعيداً عن الهواجس، والانخراط في حوار وتعاون يخدم مصالح الشعوب.

بينما رجح قرني أن الحرب مع إريتريا ليست خياراً مطروحاً في اللحظة الراهنة، وأن هذه الرسائل تهدف إلى الردع، وتحسين صورة النظام خارجياً، وإظهار القدرة على الحشد والمواجهة للداخل الإثيوبي، وتصوير النظام كهدف لحملات من دول الجوار، وتحديداً مصر وإريتريا والسودان.