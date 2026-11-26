يدخل لبنان في مرحلة سياسية جديدة يطغى عليها ارتفاع منسوب المواجهة بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون و«حزب الله»، فيما تترقب القوى السياسية حصيلة المشاورات الجارية بين أعضاء مجلس الأمن الدولي التي تتصدّرها لقاءات مفتوحة بين مندوبَيْ الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا للتوافق على القوة الدولية البديلة التي يُفترض أن تحل محل قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» فور انتهاء مهامها نهاية العام الحالي.

فالمواجهة بين عون و«حزب الله» ليست محصورة بما لدى الأخير من ملاحظات على خطابه الذي ألقاه في العيد الـ83 لاستقلال لبنان، وإنما لاعتراضه على ضبط شحنة المتفجرات في ضهر البيدر وتوقيف خمسة من أعضائه في قضية خلية جرود بشرّي - البترون بتهمة تشكيل مجموعة مسلّحة والتخطيط للاعتداء على أمن الدولة الداخلي وتنفيذ أعمال عسكرية وأمنية غير رسمية، وإصدار مذكرة بحث وتحرٍّ بحق ثلاثة من كوادره لارتباطهم بالمجموعة.

دوافع حملة «حزب الله»

وفي هذا السياق، رأى مصدر سياسي أن اشتداد حملة الحزب على عون يعود بالدرجة الأولى إلى أنه اعتاد، أي الحزب، أن يكون الآمر الناهي في تعاطيه مع الأجهزة الأمنية والقضائية وتطويعها بخلاف ما هو حاصل اليوم بعدم استجابتها لطلبه بالإفراج عن شحنة المتفجّرات والمجموعة التي تتشكل منها خلية جرود بشري - البترون.

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن مشكلة الحزب تكمن في أنه يرفض التكيُّف مع دخول لبنان في مرحلة أمنية - سياسية جديدة بانتخاب عون رئيساً للجمهورية، غير تلك التي كانت قائمة قبل انتخابه.

ولفت المصدر إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعب دوراً في التوصل إلى مخرج يتعلق بشحنة المتفجرات يقضي بإحالة من يثبت ضلوعه فيها على القضاء العسكري بدلاً من المجلس العدلي.

وأضاف أن الإحالة خلت من توجيه التهمة للحزب، أو الادعاء على الموقوفَيْن الاثنين وجاهياً وملاحقة آخرين غيابياً بتشكيل خلية إرهابية. وأكد أن بري في سعيه كان يتوخّى معاودة الحوار بين عون والحزب، لكن الأخير اشترط تراجع الحكومة عن قرارها بفرض الحظر على جناحه العسكري والأمني في مقابل استعداده للتوجه إلى بعبدا للقائه.

نقطة عسكرية للأمم المتحدة أخلتها قوات «يونيفيل» في منطقة الوزاني في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

وأضاف أن عون أبدى استعداده لمعاودة الحوار، وأن الأبواب مفتوحة للقاء مسؤولين من الحزب من دون شروط مسبقة، وهذا ما قوبل برفض منه، مع أن الحوار يجري في العادة بين فريقين هما على خلاف، على أن يُدرج على جدول أعماله البحث في النقاط العالقة بينهما، وقال إن الجرّة بدأت تنكسر بينهما قبل أن يلقي عون خطابه في ذكرى الاستقلال.

موقف نعيم قاسم

وتوقف المصدر أمام قول أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم في خطابه الأخير إن عون ساوى بين المحتل والمقاومة، وبين العدوان الإسرائيلي والأميركي وإيران، واتهامه الدولة بالخضوع للإملاءات التي يمليها عليها السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى.

وقال إن الحزب هو من فتح النار على عون وحكومة الرئيس نواف سلام، ورفض أن يمنحهما الفرصة للتفاوض مع إسرائيل برعاية أميركية لتطبيق «اتفاق الإطار».

وسأل: كيف يوفّق الحزب بين تأييده لتنفيذ القرار 1701 وتعامله السلبي مع «يونيفيل» المكلفة بمؤازرة الجيش اللبناني لتطبيقه وتحريضه لما يسمى العائلات بذريعة دخول الدوريات التابعة لها إلى الأحياء الداخلية للقرى واعتدائها عليها؟

نعيم قاسم أمين عام «حزب الله» يتحدث خلال كلمة متلفزة عُرضت على شاشة كبيرة في إطار إحياء «يوم الشهيد» السنوي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

كما سأل: كيف سيتصرف الحزب حيال قول قاسم إن «للصبر على الظلم حدوداً، وعندما نشعر بالخطر يقترب سندفعه وندافع عن وجودنا وحقوقنا التي لا تسمح للمشروع الإسرائيلي - الأميركي بأن يتحقق، وأن إيران تعمل لأجلنا وهي التي أوقفت العدوان بحدوده الحالية وتربط اتفاقها مع أميركا بإيقاف كل أشكال العدوان على كل الجبهات؟».

وقال في رده على قاسم إن الحزب هو من يعمل لأجل إيران، وإلا فلم يكن مضطراً لإسناد إيران بخلاف تعهّده لبري بأنه لن يتدخّل، وهذا ما شكّل إحراجاً لحليفه أمام عون الذي كان واثقاً من عدم تدخّله استناداً إلى ما تبلّغه من بري.

رفع معنويات أنصار «حزب الله»

وأكد أن قاسم توخى من خطابه رفع معنويات محازبيه وأنصاره وشد عصبهم، مستبعداً لجوء الحزب إلى الشارع للضغط على عون والحكومة، ليس لأنه في حاجة إلى غطاء سياسي من بري، كونه كان ولا يزال ضد استخدامه الشارع لتصفية الحسابات حفاظاً على الوحدة والسلم الأهلي، مع أن استخدامه سيف ذو حدّين، وهو كان وراء تهيئة الأجواء أمام بدء الحوار بين عون ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، الذي تعطّل لأن الحوار يدور في حلقة مفرغة، ولم يحقق أي تقدُّم للتوصل إلى قواسم مشتركة.

ولفت المصدر إلى أن ما يهم «حزب الله» شراء الوقت لإبقاء مصير لبنان معلقاً على «مذكرة التفاهم» الإيرانية - الأميركية، ما يعني ربطه المسار التفاوضي اللبناني بطهران، رغم أن تطبيق المذكرة لا يزال بعيد المنال بسبب تبادل الحملات النارية بين الطرفين الموقّعين عليها.

موقف واشنطن

ونقل المصدر عن دبلوماسي أميركي في بيروت، فضل عدم ذكر اسمه، قوله إن حصرية السلاح بيد الدولة تبقى المفتاح لانسحاب إسرائيل، وأن واشنطن كانت وما زالت تقف إلى جانب تحييد الضاحية الجنوبية وبيروت ومنع إسرائيل من استهدافهما. وأضاف نقلاً عن الدبلوماسي الأميركي، أن قول قاسم إن إيران هي من أوقفت العدوان على لبنان بحدوده الحالية لا يصرف سياسياً، وكان الأجدر بها أن توقف الغارات التي تشنها الطائرات الأميركية من حين لآخر على مواقع في العمق الإيراني.

وسأل: كيف يمكن تسريع إعادة الإعمار من دون أن يوافق الحزب على نزع سلاحه والكف عن اتباع سياسة المكابرة والإنكار للوضع المستجد على الأرض، وتهديد قاسم بنفاد صبره وهو يدرك أن لا مصلحة له باستخدام الشارع لأنه سيرتد عليه شعبياً، ولن يقتصر على خصومه لأن المزاج الشيعي العام ينشد الاستقرار وعودة النازحين إلى قراهم، وهذا ما اضطره للقول: «نحن نصبر حفاظاً على الوحدة والسلم الأهلي؟».

لذلك يقف لبنان أمام معادلة تقوم على التلازم بين حصرية السلاح بيد الدولة وانسحاب إسرائيل، وهي تشكل الإطار العام للقوة الدولية البديلة لـ«يونيفيل» التي ستحظى بغطاء من مجلس الأمن الدولي، ولديها جدول أعمال يجمع بين «اتفاق الإطار» والقرار 1701، وهذا من شأنه أن يضع «حزب الله» أمام مسؤوليته لتبيان مدى استعداده للتعاون، إلا إذا ارتأت قيادته أن تحيل الإجابة على إيران التي ستصطدم بإجماع دولي وعربي على نزع سلاح الحزب الذي لن يلقى من يناصره من القوى السياسية حتى من جانب حلفائه؛ لأن ما يهمهم أولاً وأخيراً انسحاب إسرائيل.