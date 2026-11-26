فض الجيش اللبناني اشتباكاً مسلحاً في منطقة الكفاءات في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل «حزب الله»، أسفر عن سقوط جرحى، وسط استياء شعبي من إطلاق النار، ومطالبة الدولة بتوقيف المخلين بالأمن.
ووقع اشتباك مسلح بين سائقي حافلات نقل ركاب صغيرة عند موقف الباص (رقم 4) في حي الجامعة في الضاحية الجنوبية، تخلله إطلاق نار وسقوط جرحى تم نقلهم إلى مركز لبنان الطبي، لينتقل الإشكال بعدها إلى منطقة الليلكي. وناشد الأهالي الجيش التدخل لوضع حد لهذه الاشتباكات.
وانتشرت مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر أشخاصاً يتبادلون إطلاق النار في منطقة حي الجامعة في الضاحية، كما شوهد أحد حاملي السلاح يتعرض لإصابة بالرصاص.
وعادة ما تشهد تلك المنطقة اشتباكات بين مسلحين ينتمون إلى عشائر تتحدر من منطقة البقاع في شرق لبنان، ويقيمون في الضاحية الجنوبية.
وسرعان ما حضرت دوريات من الجيش اللبناني إلى المنطقة، حيث نفذت انتشاراً كبيراً، مما دفع المشتبكين إلى الانكفاء والتواري، حسبما قالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن الجيش دفع بتعزيزات إضافية، وبدأ إجراءات ملاحقة مطلقي النار في المنطقة.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بعد ظهر الخميس، بأن الهدوء الحذر ساد منطقة حي الجامعة في الضاحية الجنوبية، عقب انتهاء إشكال مسلح وقع بين عدد من سائقي الحافلات.
وأشارت إلى انتشار الجيش في مناطق الكفاءات ومحيط مستشفى «مركز لبنان الطب» وفي منطقتي الليلكي وحي الجامعة، لضبط الوضع وإعادة الهدوء إلى المنطقة.
وبعد الظهر، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، أنه على أثر إشكال شخصي تخلله اشتباك مسلح في منطقة الليلكي، «تدخلت وحدة من الجيش وعملت على تطويق الإشكال، ونفذت عمليات دهم أوقفت بنتيجتها 4 لبنانيين»، مشيرة إلى أن الإجراءات الأمنية في المنطقة مستمرة حيث تجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
بتاريخ ٢٦ /١١ /٢٠٢٦، وعلى أثر إشكال شخصي تخلله اشتباك مسلح في منطقة الليلكي – بعبدا ما أدى إلى وقوع إصابات، تدخلت وحدة من الجيش وعملت على تطويق الإشكال، ونفذت عمليات دهم أوقفت بنتيجتها المواطنين: (ح.م.ز.) و(ح.غ.ز.) و(ح.م.) و(ع.ع.). تستمر الإجراءات الأمنية في المنطقة، وتجري... pic.twitter.com/ZbfPynsxtA
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 26, 2026
وتعد الاشتباكات المسلحة في الضاحية الجنوبية، وهي معقل «حزب الله» جنوب بيروت، ظاهرة متكررة، في ضوء حيازة مجموعات كبيرة للأسلحة الفردية والرشاشة، وغالباً ما أدت إلى سقوط جرحى وترويع السكان. كما تحولت هذه الظاهرة إلى مادة استنكار متكرر، حيث يعبر السكان اللبنانيون عن استيائهم من تلك الاشتباكات ومن إطلاق النار المتكرر.
ويقول سكان من منطقة الكفاءات إن هذه الظاهرة «باتت مشكلة على الأهالي في ظل وجود محظيين ومحميين»، وقال أحدهم لـ«الشرق الأوسط»: «الناس هنا يطالبون الدولة بوضع حد للسلاح المتفلت باعتباره أولوية لحماية الناس... لم نعد قادرين على تحمل المخاطر والترهيب»، مشيراً إلى «تعطل دورة الحياة وارتفاع المخاطر على أطفال المدارس في ظل الاشتباكات المتكررة».
ويلاحق الجيش اللبناني المطلوبين بجرم إطلاق النار في الضاحية، كما في أي منطقة أخرى. ففي الأسبوع الماضي، دهمت وحدة من الجيش عدداً من منازل المطلوبين في منطقة الضاحية الجنوبية للقبض على مطلوبين اثنين لإطلاقهما النار بتواريخ سابقة، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.
وفي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أعلنت قيادة اللبناني أن مديرية المخابرات في الجيش نفذت عملية أمنية نوعية بعد رصد ومتابعة دقيقة لعمليات نقل الأسلحة والاتجار بها، ودهمت مستودع أسلحة في منطقة المشرفية - الضاحية الجنوبية، وضبطت داخله كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، كما أوقفت شخصاً خلال العملية.