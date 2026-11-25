أصدرت قاضية التحقيق العسكري الأولى في لبنان، غادة أبو علوان، مذكرات توقيف وجاهية بحق 5 عناصر من «حزب الله»، إثر استجوابهم بتهمة «تشكيل مجموعة أمنية» في جرود بشرّي (شمال لبنان) قبل 10 أيام. وتركّز الاستجواب على طبيعة المهمة التي كان ينفّذها هؤلاء في المنطقة، في وقت سطّر خلاله مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، مذكرات بحث وتحرّ بحق 3 كوادر من «الحزب» على ارتباط بهذه الخليّة، بعد استدعائهم إلى «شعبة المعلومات» وامتناعهم عن المثول أمامها، وأمر بسوقهم إلى التحقيق فور العثور عليهم.

مُناصِرة لـ«حزب الله» ترفع شعار «لن نترك السلاح» في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينَين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين (أرشيفية - إ.ب.أ)

وجاءت مذكرات التوقيف في ختام جلسة استجواب خضع لها كلّ من: محمد عواضة، وحسن فنيش، ومحمد رشيد، وقزحيا علّوه، وحسين دبوق، وعُقدت بحضور وكيل المدعَى عليهم؛ المحامي معن الأسعد، وبناء على ادعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية؛ القاضي كلود غانم، الذي ينسب إلى هؤلاء ارتكابهم جرائم «تشكيل مجموعة مسلّحة، والتخطيط للاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والقيام بأعمال عسكرية وأمنية غير مرخّصة».

وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» عن أن قاضية التحقيق «كلّفت (الأدلة الجنائية) إيداعها تقريراً يتضمن مقارنة للخطوط الواردة في الخرائط والمستندات المضبوطة، وخطوط الموقوفين الـ5». وطلبت، وفق المصدر، «إيداعها التحقيقات الإضافية التي أجرتها (شعبة المعلومات) مؤخراً في هذه القضية».

أسلحة وذخائر في مخزن داهمته قوات الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» قبل نحو أسبوعين (الجيش)

وفي حين أحيطت جلسة الاستجواب بسرية تامة، أوضح مصدر متابع للقضية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقوفين «نفوا خلال استجوابهم أي صلة لهم بعمل أمني، وبرروا وجودهم في المنطقة بأنه يندرج في إطار مهمة استطلاعية لتفقّد أوضاع مَن بقَوا فيها من النازحين الشيعة من جراء الحرب الماضية، والبحث في إمكان تأمين مأوى لنازحين جدد في حال تجدّد الحرب على لبنان».

وبرأي المصدر، فقد استندت القاضية أبو علوان في إصدار مذكرات التوقيف إلى «معطيات رأت أنها تؤشر إلى احتمال اضطلاع المجموعة بدور أمني»، لافتاً إلى أنها تنتظر «نتائج تحليل محتويات عدد من الهواتف الخلوية (الجوالة)، إلى جانب المحاضر الإضافية لشعبة المعلومات، في حين يبقى مثول أشخاص آخرين مطلوبين للتحقيق أمام الشعبة رهن استكمال إجراءات استدعائهم».

ولم يُبدِ فريق الدفاع عن العناصر الـ5 أي موقف قانوني حتى الآن، ولم يقدّم مطالب بانتظار استكمال التحقيق الاستنطاقي. وقد أثنى وكيل المدعَى عليهم؛ المحامي معن الأسعد، على أسلوب القاضية أبو علوان في «إجراء التحقيق بحرفية، وبأسلوب قانوني؛ خصوصاً لجهة مناقشة المعطيات وطرح الأسئلة، ومنح المدعَى عليهم الوقت الكافي للإجابة».

مناصرون لـ«حزب الله» يتجمعون عند ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت لإحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتياله (أرشيفية - أ.ب)

وقال الأسعد لـ«الشرق الأوسط» إن الموقوفين «كانوا على أطراف بلدة شيعية في مرتفعات البترون حين استوقفتهم دورية أمنية وتحقّقت من هوياتهم، وليس في مهمة استطلاع أمنية كما يتردد». وأشار إلى أن الدورية «طلبت منهم اللحاق بها إلى مخفر قوى الأمن الداخلي في بشرّي، فامتثلوا للطلب وتوجّهوا إلى المخفر طوعاً، ولو كانت لديهم مخاوف من أي توقيف أو ملاحقة لما انتقلوا طوعاً إلى المركز الأمني»، عادّاً أن موكليه «كان بإمكانهم المغادرة لو أرادوا الفرار».

وبعد استدعاء من يجد القضاء العسكري ضرورة للاستماع إليهم في المرحلة المقبلة؛ سواء أكانوا من المشتبه فيهم، أم المدعَى عليهم، أم الشهود، وبينهم الكوادر الذين سُطّرت البلاغات بحقهم، والذين بيّنت المعلومات أنهم على علاقة وثيقة بالخلية وإدارتها وتدريبها وتجهيزها، تختم قاضية التحقيق العسكري الأولى، غادة أبو علوان، التحقيق في هذا الملف، وتحيله إلى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية؛ القاضي كلود غانم، لإبداء مطالعته في الأساس. بعدها يعود الملف إلى أبو علوان لإصدار قرارها الاتهامي، الذي يُنتظر أن يحدّد طبيعة المهام التي اضطلعت بها المجموعة، وأدوار عناصرها ومن عاونهم، تمهيداً لإحالة الملف برمّته إلى المحكمة العسكرية لبدء المحاكمة العلنية.