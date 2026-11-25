نفذ القطاع البري في لبنان إضراباً عاماً، اليوم الأربعاء، بدءاً من الساعة السادسة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، وسط انتشار وتجمعات للسائقين العموميين وسائقي الشاحنات و«الفانات» في مختلف المناطق اللبنانية.

يأتي هذا التحرك بدعوة من اتحادات ونقابات النقل البري، احتجاجاً على ما تصفه النقابات بمماطلة الحكومة في تنفيذ الاتفاقات الموقّعة معها، وعدم تطبيق القوانين المرعية الإجراء لحماية القطاع.

وتتركز مطالب السائقين الأساسية على مكافحة التعديات على قطاع النقل الشرعي، ولا سيما وقف عمل السيارات والباصات ذات اللوحات المزوّرة أو الخصوصية التي تعمل بالأجرة، إضافة إلى ضبط عمل تطبيقات النقل غير المرخصة التي تُنافس السائقين الشرعيين في مصدر رزقهم اليومي.

كما يطالب المحتجّون بخطة دعم واضحة للقطاع وتنظيمه في ظل ارتفاع الكلفة التشغيلية وأسعار المحروقات والصيانة.

تجمُّع السائقين عند المدخل الشمالي لصيدا عند جسر الأولي (الوكالة الوطنية)

وتوزّعت نقاط التجمّع، منذ الصباح الباكر، في بيروت الكبرى والمناطق؛ ولا سيما في الشمال، والبقاع والجنوب، حيث نُفّذت وقفات احتجاجية رمزية دون أن يؤدي ذلك إلى إعاقة السير الذي بقي سالكاً طوال ساعات النهار.

وانطلقت مَسيرات سيارة نحو وسط بيروت، حيث افترش السائقون الطريق وتسبَّب التجمع بزحمة سير في المنطقة، وسط حضور كثيف للقوى الأمنية.

وطالب السائقون وزير الداخلية أحمد الحجار بالحضور إلى مكان اعتصامهم للاستماع إلى مطالبهم، وعلى رأسها دعم الدولة للسائقين بمادة البنزين، وهدّدوا بخطوات تصعيدية في حال عدم تجاوب المعنيين مع مطالبهم.

ويعاني السائقون في لبنان، مثل غيرهم في معظم القطاعات، من الأوضاع الاقتصادية المستمرة منذ سنوات نتيجة الحرب وارتفاع سعر صرف الدولار، ما أدى إلى تدني القدرة الشرائية لدى معظم اللبنانيين الذي يطالبون بتصحيح الأجور وزيادة الرواتب.