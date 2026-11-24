تتوالى التحركات الشعبية من أبناء القرى الحدودية في جنوب لبنان للمطالبة بالعودة إلى بلداتهم التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، وسط تحذيرات من مخاطر المبادرات غير المنسّقة مع الجيش اللبناني، وتساؤلات بشأن خلفيات بعض هذه التحركات وإمكان توظيفها سياسياً، لا سيما في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المنطقة.

وتجمّع عدد من أهالي بنت جبيل، الثلاثاء، في تبنين، مطالبين بالتقدم إلى حاجز الجيش في بيت ياحون، بوصفه محطة أولى للعودة إلى مدينتهم، قبل أن يطلب الجيش من المواطنين والصحافيين الموجودين عند الحاجز المغادرة.

وتزامن التحرك مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بيت ياحون وبرعشيت وحداثا، وجاء بعد يومين من تحركَين منفصلين من أهالي النبطية الفوقا وزوطر الشرقية بمناسبة عيد الاستقلال.

وكانت بلدية بنت جبيل قد حذّرت، الأحد، من الاستجابة لدعوات غير رسمية للعودة، مؤكدة ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية حفاظاً على سلامة المواطنين.

أهالي النبطية الفوقا يسيرون وسط المباني المدمّرة باتجاه بلدتهم بجنوب لبنان في ذكرى الاستقلال الـ83 تأكيداً لتمسكهم بأرضهم وحقهم في العودة (إ.ب.أ)

غضب متراكم

وأكد مصدر محلي لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا علاقة لتجمع أبناء القرى الحدودية بتحرك اليوم (الثلاثاء) باتجاه بيت ياحون»، موضحاً أنه يندرج في إطار «مبادرات فردية يقوم بها بعض الأهالي بدافع الحماسة للعودة».

ولفت إلى أن «القوات الإسرائيلية موجودة على مشارف كونين والطيري، وتدخل بين الحين والآخر إلى بيت ياحون، حيث تفتش المنازل قبل أن تغادرها»، محذراً من تعريض الأهالي للخطر.

وقال: «لم يدخل أحد إلى زوطر الشرقية خلال التحرك الذي نُظّم بمناسبة الاستقلال، بل اقتصر على وقفة في زوطر الغربية، وهي بلدة محررة، لكنها قريبة بما يتيح للأهالي رؤية منازلهم»، موضحاً أن التحرك جرى «بمشاركة البلديات وبالتنسيق المسبق مع الجيش و(لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية - الميكانيزم)، بخلاف تحرك بيت ياحون».

وأضاف: «حتى خلال تحرك زوطر، حلّقت مسيّرة إسرائيلية فوق المعتصمين، وبدأ إطلاق النار في المرتفعات منذ الصباح، وأُلقيت قنابل دخانية، قبل أن تُفجّر المنازل أمام أصحابها».

ورأى أن «الموضوع أكبر من أي تحرك شعبي؛ لأنه بات قضية دولية، لكن هذه التحركات تعبّر عن غضب الأهالي المتراكم منذ 3 سنوات، خصوصاً في القرى الحدودية».

أهالي النبطية الفوقا يرفعون العلم اللبناني خلال مسيرة باتجاه بلدتهم في ذكرى الاستقلال الـ83 تأكيداً لتمسكهم بأرضهم وحقهم في العودة (إ.ب.أ)

«حزب الله» يستثمر غضب الأهالي

في المقابل، يتهم الكاتب السياسي علي الأمين «حزب الله» بمحاولة استثمار غضب الأهالي واحتواء تحركاتهم المستقلة. وقال لـ«الشرق الأوسط»، مستنداً إلى مضمون بيان دعوة للتحرك في المنصوري ومعلومات استقاها من أحد أبنائها، إن «(حزب الله) يقف وراء هذه التحركات»، عادّاً أن خطابها التعبوي يقلّص فرص العودة.

وأوضح أنه «لو كانت المراهنة فعلاً على العودة السلمية بالطرق المدنية، لكان من المفترض الاستنجاد بالمجتمع الدولي وقوات (الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) - (يونيفيل) والمؤسسات الإنسانية، والتوجه إلى مقار القوات الدولية؛ لإظهار استقلالية هذه التحركات عن (حزب الله)، والتأكيد على حق الأهالي في العودة إلى قراهم».

ورأى أن تنظيم التحركات ينطوي على «استغلال لعواطف الناس»، وأن «السياق يبدو سياسياً وتعبوياً أكثر من أنه سعي مدني يستفيد من العوامل الدولية والإنسانية».

وعدّ أن «(الحزب) يحاول نقل المشكلة والإمساك بهذا الملف واستخدام الأهالي، خصوصاً حين يُفترض أن يُسأل عن مسؤوليته في إيصالهم إلى هذا الواقع»، مشيراً إلى «محاولته دفعهم لمواجهة الاحتلال مباشرة».