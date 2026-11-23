أثنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على مسار المفاوضات اللبنانية المباشرة مع إسرائيل، واصفاً إياه بـ«القرار الشجاع»، في وقت لا يزال فيه «حزب الله» يرفض هذه الخطوة، وكثف من وتيرة انتقاداته لرئيس الجمهورية جوزيف عون، على خلفية تصريحه عشية ذكرى الاستقلال الذي قال فيه عون إن الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الإيراني يقوضان الاستقلال، وهو ما نفته «الخارجية» الإيرانية، الاثنين.

وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس عون، بذكرى الاستقلال، وقال في رسالته، إن «فرنسا، المتجذّرة في تاريخها العريق مع لبنان، تولي، كما تعلمون، أهمية خاصة للروابط الأخوية التي تجمع بلدينا وشعبينا. وانطلاقاً من صداقتها للبنان، فإنها تولي اهتماماً دائماً لأمنه وسيادته ووحدته واستقراره وازدهاره».

عنصر من الجيش اللبناني يراقب أعمال التجريف الإسرائيلية في بلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان (أ.ب)

وأضاف: «فيما لا تزال الأعمال العدائية تشكّل واقعاً يومياً مؤلماً، وتبقى أعداد كبيرة من المنازل مدمّرة، ويُمنع مئات الآلاف من النازحين من العودة إلى مناطقهم الأصلية، وفيما تتزايد المخاوف من تصعيد جديد، فإن فرنسا، في مواجهة القلق الذي يساور السكان المدنيين الذين دفعوا ثمناً باهظاً بالفعل، ستواصل الوقوف إلى جانب لبنان والشعب اللبناني في هذه المرحلة المفصلية التي يجتازونها».

وتابع: «في هذا السياق، أود أن أحيّي القرار الشجاع الذي اتخذتموه بالدخول في محادثات مباشرة مع السلطات الإسرائيلية، بهدف المضي نحو سلام متين ودائم. إن توقيع الاتفاق الإطاري الثلاثي في 26 يونيو (حزيران) الماضي، يشكّل خطوة أولى مهمة لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية، وفقاً للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي».

الرئيس جوزاف عون تلقّى، لمناسبة الذكرى الـ83 لاستقلال لبنان، رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وأكّد الرئيس ماكرون أنّ فرنسا تولي أهمية خاصة للروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، وتواصل الوقوف إلى جانب لبنان والشعب اللبناني في هذه المرحلة، انطلاقاً من حرصها على أمن... — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 23, 2026

وأضاف ماكرون: «إن الاستحقاقات المقبلة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى لبنان. ومن هنا، وبمناسبة عيدكم الوطني، أتمنى لكم السلام والاستقرار والازدهار، لكي يبقى لبنان على الصورة التي يمثّلها: وطناً واعداً تستطيع فيه النساء والرجال، على اختلاف ثقافاتهم وطوائفهم وآفاقهم، أن يعيشوا معاً في ظل الحرية والأخوة».

انتقاد إيراني

جاءت رسالة ماكرون ضمن مجموعة من الرسائل وبرقيات التهنئة التي تلقتها الرئاسة اللبنانية في الذكرى الـ83 للاستقلال. لكن اللافت جاء في إعلان «الخارجية» الإيرانية أن مشكلة لبنان الأساسية تتمثل في الاعتداءات الإسرائيلية اليومية وانتهاك سيادته وسلامة أراضيه، مؤكدة أنها وضعت احترام سيادة لبنان في مقدمة مطالبها خلال مفاوضات تفاهم إسلام آباد، ولا تعتبر ذلك تدخلاً في شؤونه.

وقال المتحدث باسمها إسماعيل بقائي، إن بلاده تحترم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه احتراماً كاملاً ومطلقاً، وأضاف: «نريد علاقات جيدة مع لبنان، ونعتبر أن إسرائيل وحدها تعتدي على سيادته بدعم أميركي رغم تقديم واشنطن نفسها وسيطاً».

وأعادت السفارة الإيرانية في بيروت نشر تغريدة تتضمن تصريحاً للرئيس اللبناني، مرفقاً بتصريح بقائي، مما يشير إلى رد إيراني على تصريحات عون مساء السبت.

إسماعيل بقائي: نحترم الشعب اللبناني وثقافته وسيادة لبنان وحاكميته وسلامة أراضيه احتراماً كاملاً ومطلقاً، ومن الصعب العثور على دول كثيرة تتمسك بهذا الموقف إلى هذا الحد../1 https://t.co/rNYGLlvJid pic.twitter.com/syF93noIbv — السفارة الإيرانية- لبنان (@IranEmbassyLB) November 23, 2026

وتزامن ذلك مع هجوم شنه «حزب الله» على عون؛ إذ حذر عضو كتلة الحزب البرلمانية النائب علي فياض، من أن «سلوك السلطة يوضح أن ما تريده ليس فقط معالجة موضوع السلاح؛ بل الإجهاز على ظاهرة المقاومة واستئصالها لبنانياً»، معتبراً أنه «كان عليها، أمام التعنت الإسرائيلي وعدم الاكتراث الأميركي، أن تقترب من شعبها وتعيد النظر في خياراتها وتهدد بمقاربة جديدة».

وفي رد غير مباشر على عون الذي انتقد التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية، لفت فياض إلى أن «لبنان بات أمام مشكلتين خطيرتين، وليس مشكلة واحدة: مشكلة الاحتلال الإسرائيلي بآثاره التدميرية والعدوانية الخطيرة، ومشكلة استضعاف السلطة لبيئة المقاومة، نتيجة تمسك هذه البيئة بالسلم الأهلي والاستقرار الداخلي». ورأى أنه «من الخطير بكل المعايير أن ترتكز السلطة إلى نتائج العدوان للانقضاض على شباب المقاومة ومحاصرتهم وملاحقتهم».

ولفت إلى أن «السلطة التزمت باتفاق الإطار الذي أعطى الإسرائيلي كل شيء ولم يعطِ لبنان شيئاً، وهي الآن تراكم خطواتها في مسار مواجهة المقاومة، دون أن تأخذ أي خطوة باتجاه مسار تحرير الأرض»، مضيفاً أن الحزب اليوم «في حالة تموضع دفاعي».

عناصر من الجيش اللبناني وتظهر بمحاذاتهم صورة تجمع زعيمين سابقين لحزب الله في بلدة النبطية الفوقا بجنوب لبنان (إ.ب.أ)

عقبات التفاهم مع إسرائيل

في غضون ذلك، شدد وزير الثقافة غسان سلامة، على ضرورة إنهاء الاحتلال شرطاً مسبقاً لأي اتفاق، وقال: «لأن الاحتلال وإقامة المناطق الأمنية بالقوة هما عقبتان أساسيتان أمام أي تفاهم في المنطقة، لا سيما في جنوب لبنان».

وأكد أن «هندسة السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن تتم من خلال تجبّر طرف على الأطراف المحيطة به، واستمراره في احتلال أراضٍ ليست له، وقيامه بعمليات جرف وتدمير لقرى بأكملها».

كما لفت إلى «ضرورة أن تكون مرجعية أي اتفاق هي القرارات الدولية، وليس الصفقات الجانبية؛ فالقرارات الدولية هي المرجعية التي يجب الاستناد إليها، لا سيما القرار 1701 بما يخص جنوب لبنان».

ودعا سلامة الأطراف العربية إلى «دعم لبنان من كل الجوانب، لا سيما في المنتديات الدولية وفي الأمم المتحدة، كما إلى دعمه لمعالجة موضوع النازحين، وللإسهام في عملية إعادة إعمار ما تمّ هدمه على يد العدوان الإسرائيلي»، مؤكداً أن «لبنان يعتمد اعتماداً شديداً على التضامن العربي معه، وأنه مصمّم على العودة إلى الحضن العربي بكل قوة، وعلى التفاوض بنفسه عن كل ما يعنيه، دون أن تقوم أطراف ثالثة بالتفاوض عنه أو في غيابه».