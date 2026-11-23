لبنان: ارتفاع عدد الموقوفين في ملف «متفجرات القاع» إلى 6https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5344671-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-6
لبنان: ارتفاع عدد الموقوفين في ملف «متفجرات القاع» إلى 6
عناصر من الجيش اللبناني في مركبة عسكرية جنوب لبنان (أرشيفية - أ.ب)
ارتفع عدد الموقوفين في ملفّ شحنة المتفجرات الآتية من سوريا، التي ضبطها الجيش اللبناني في منطقة مشاريع القاع في البقاع، ظهر يوم الأحد، إلى ستة لبنانيين، فيما تتعقب الأجهزة الأمنية سوريَّين يُشتبه في أنهما كانا سيتسلّمان الشحنة.
وأمر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، بنقل التحقيق الأولي من الشرطة العسكرية إلى مديرية المخابرات في الجيش، للتوسّع فيه وتحديد الجهة التي كانت الشحنة معدّة لها.
ولا يزال عدد الموقوفين مرشّحاً للارتفاع وفق تطورات التحقيق. وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن المعطيات الأولية تشير إلى أن السوريَّين «كانا سيتولّيان نقل المتفجرات إلى مستودعات في البقاع»، مرجّحاً أن يساعد توقيفهما على «كشف هوية الجهة المستفيدة منها».
وأكد أن القاضي كلود غانم «طلب إرسال عينات من مادتي (تي إن تي) و(سي فور) المضبوطتين إلى المختبرات لفحصها، في محاولة لتحديد منشأها ومقارنتها بعينات شحنة ضهر البيدر». وأشار إلى «تشابه المواد المضبوطة في الشحنتين، فيما يُنتظر أن تبيّن الفحوص ما إذا كانت متطابقة».
جاء اعتراف الجيش اللبناني يوم الأحد، بضبط الشحنة، بالتزامن مع إعلان الأمن السوري ضبط عدد من الأسلحة في ريف دمشق، قال إنها كانت معدّة للتهريب إلى لبنان. وسبق للجيش اللبناني أن ضبط نحو 200 كيلوغرام من المتفجرات قرب الحدود السورية في منطقة القصر اللبنانية، كانت محمّلة على دابّة، فيما فرّ الشخص الذي كان يتولّى نقلها إلى الجانب السوري.
تنسيق بين لبنان وسوريا
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن تكرار عمليات الضبط على الحدود الشرقية والشمالية «يستدعي تعزيز الإجراءات الميدانية والتنسيق المستمر بين لبنان وسوريا لسدّ الثغرات التي تهدّد أمن البلدين».
ولم يستبعد أن تكون كميات مماثلة قد «عبرت الحدود في أوقات سابقة، أو أن تتكرّر محاولات التهريب»، مشيراً إلى «معرفة المهرّبين بتضاريس المنطقة وكثرة المعابر غير الشرعية فيها، يمكِّنهم من وقت إلى آخر من الإفلات من الرقابة الأمنية».
وشدّد المصدر الأمني على «ضرورة رفع جهوزية الأجهزة لإحباط عمليات التهريب قبل وصول الشحنات إلى وجهتها». وشدد على «وجود خيوط يمكن أن تحقق تقدماً بالتحقيق، أهمها ضبط هواتف الأشخاص الموقوفين، وتفريغها من مضامينها، وتحديد الخطوط اللبنانية والسورية التي كانوا على تواصل دائم معها».
أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن «لبنان لا يتحرر ولا يستقر ولا يزدهر إلا بالسيادة القائمة على الدولة وحدها، لا على مشاريع الدويلات».
«الشرق الأوسط» (بيروت)
حرص عربي ودولي على سيادة لبنان في ذكرى استقلالهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5344690-%D8%AD%D8%B1%D8%B5-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87
أعلام لبنانية على طرق بيروت بمناسبة الذكرى 83 للاستقلال (إ.ب.أ)
تلقى لبنان رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، إذ عبّرت سفارات ودول عن تمنياتها بالأمن والاستقرار والازدهار، مؤكدةً دعمها لسيادته وحرصها على تعزيز العلاقات معه، بينما أتت تهنئة «الخارجية» الإيرانية التي تمنّت استمرار روابط الأخوّة والصداقة بين البلدين، بعد ساعات من توجيه الرئيس اللبناني جوزيف عون رسالة مباشرة إلى طهران، مؤكداً أن لبنان لا يقبل التدخل في قراره الداخلي.
السعودية: الأمن والاستقرار للبنان
وفي أول تعليق دولي على كلمة رئيس الجمهورية جوزيف عون التي ألقاها خلال احتفال الاستقلال مساء السبت، أعاد السفير السعودي لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري نشر الخطاب الذي أدرجته رئاسة الجمهورية على حسابها عبر منصة «إكس».
كما نشر الدوسري، باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة السعودية، أصدق التهاني للبنان الشقيق بمناسبة ذكرى الاستقلال، سائلاً الله أن يمنّ على لبنان وأهله بالأمن والاستقرار والازدهار.
من جهته، هنّأ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشعب اللبناني بالذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، مشيراً إلى أن اللبنانيين في وطنهم وفي بلدان الاغتراب أظهروا «مواهب استثنائية وقدرة لافتة على الصمود».
وأكد روبيو، في بيان له، أن الولايات المتحدة «تجدّد دعمها للبنان كامل السيادة، يعيش بسلام مع جيرانه، ولا يخضع للمساءلة إلا أمام مواطنيه»، مشدداً على مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني والدولة اللبنانية، ومعبّراً عن تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكة بين البلدين.
دوريل يوجه رسالة من غابة الأرز
أما السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل فاختار غابة الأرز اللبنانية لتوجيه رسالة إلى اللبنانيين لمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، أكد فيها تمسّك فرنسا بدعم لبنان والوقوف إلى جانبه في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي يواجهها، مشدداً على أهمية استقلال البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.
بدوره، هنّأ السفير القطري في بيروت لبنان بذكرى استقلاله، متمنياً له دوام الأمن والاستقرار وتجاوز التحديات الراهنة نحو مستقبل يسوده الازدهار والأمان، ومؤكداً حرص قطر على دعم لبنان ومساندة شعبه وتعزيز العلاقات بين البلدين.
تهنئة سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية بمناسبة الذكرى ال ٨٣ للإستقلال pic.twitter.com/mZd6ex21TD
وفي السياق نفسه، تقدمت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، بأحرّ التهاني وأصدق التمنيات إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلالها وعيدها الوطني، متمنيةً للبنان دوام الأمن والاستقرار والازدهار، وأن «تبقى روابط الأخوّة والصداقة بين البلدين راسخة ومتينة».
وتأتي التهنئة الإيرانية عقب الموقف الذي أعلنه عون في خطاب الاستقلال، حين حدّد عقبتين رئيسيتين تحولان دون اكتمال السيادة اللبنانية، هما استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، وتدخل جهات نافذة في النظام الإيراني عبر سلاح وقرار خارج سلطة الدولة. ووجّه عون رسالة مباشرة إلى المسؤولين عن التدخل الإيراني، مؤكداً احترام لبنان للشعب الإيراني ورغبته في إقامة علاقات صداقة واحترام متبادل مع طهران، لكنه شدد على أن «الصداقة بين الدول لا تعطي إحداها حق التدخل في قرار الأخرى»، مضيفاً: «ما لا تقبلونه لبلادكم، لا تطلبوا من لبنان أن يقبله لبلاده». وختم موقفه بالتأكيد على أن لبنان يريد «أصدقاء للبنان، لا أصحاب قرار عنه».
هل تشكّل تجربة «جرف الصخر» نموذجاً لما ينتظر «حزب الله» اللبناني؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5344687-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%91%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F
هل تشكّل تجربة «جرف الصخر» نموذجاً لما ينتظر «حزب الله» اللبناني؟
لبنانيات يحملن العلم اللبناني خلال زيارة إلى بلدة النبطية الفوقا المدمرة في جنوب لبنان في يوم الاستقلال (إ.ب.أ)
عندما شاهد اللبنانيون قوات الحكومة العراقية تدخل إلى جرف الصخر لتستعيد السيطرة عليها من فصيل «كتائب حزب الله» الموالي لإيران، راود كثيرين منهم سؤال مفاده: هل يمكن أن تتكرر التجربة في لبنان ولا يبقى فيه سلاح سوى سلاح الشرعية؟
فالتطورات التي شهدتها منطقة جرف الصخر العراقية أخيراً أعادت الانتشار الأمني في منطقة ظلت لسنوات طويلة خارج السيطرة الفعلية للدولة. فما حصل مع «كتائب حزب الله» العراقية الموالية لإيران -التي اضطرت إلى القبول بدخول القوات الحكومية إلى أحد أبرز معاقلها، واحتمال موافقتها على تسليم السلاح- يفتح الباب أمام تساؤلات تتصل بمستقبل الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران في المنطقة، وأبرزها «حزب الله» في لبنان، وما إذا كان ما يحصل يندرج بإطار تبدّل في مقاربة طهران للتعامل مع أذرعها العسكرية خارج أراضيها.
وتكمن أهمية تجربة جرف الصخر بالنسبة إلى لبنان في أنها تقدم مؤشراً إلى أن النفوذ العسكري والسياسي الذي راكمته الفصائل الموالية لإيران ليس بالضرورة عصياً على التراجع، حتى في المناطق التي تحولت إلى معاقل استراتيجية لها.
تركيبة طائفية في البلدين
ويعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور هلال خشان أنه «بعد الاجتياح الأميركي للعراق تكوّن هناك نظام طائفي على الطريقة اللبنانية، حيث إن النظامين، في لبنان والعراق، لا ينسجمان إطلاقاً مع النظام الديمقراطي»، لافتاً إلى أنه «في العراق تمت شرعنة (الحشد الشعبي). أما في لبنان فتمت مؤخراً إزالة الشرعية عن سلاح (حزب الله)».
ويصف خشان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التركيبة السياسية في البلدين بعد العام 2003 بـ«الطائفية التي تمسك بها إيران»، مضيفاً: «رغم التطورات الراهنة، فإنّه لا يبدو أننا بصدد حلول جذرية لا في العراق ولا في لبنان، والمعتمد راهناً سياسة الترقيع في الجبهتين»، مضيفاً: «يمكن الحديث عن اتجاه انعزالي حالي للشيعة في لبنان، والعراق... ولا شك أن انهيار النظام الإيراني سيحصل عاجلاً أم آجلاً من الداخل نتيجة الحصار الاقتصادي، والعقوبات المتواصلة، ما سيؤدي تلقائياً إلى إضعاف أذرعها في المنطقة».
مخاطر الدمج
ورغم أوجه الشبه الواضحة بين تجربة «حزب الله» اللبناني، وتجربة الفصائل العراقية المسلحة المرتبطة بإيران، لا سيما «كتائب حزب الله»، هناك أيضاً اختلافات في البنية القانونية والسياسية والعسكرية لا يجوز تجاهلها.
ويقول رئيس «ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين» جاد الأخوي، وهو معارض (شيعي) لـ«حزب الله»: «إننا في الحالتين أمام تنظيمات مسلحة نشأت أو تعززت خارج المؤسسة العسكرية التقليدية، واكتسبت نفوذاً سياسياً وأمنياً يسمح لها بالتأثير في قرارات الدولة. لكن الفارق أن (الحشد الشعبي) في العراق يتمتع بوضع قانوني رسمي، فيما أصبحت بنية (حزب الله) اللبناني العسكرية مستقلة عن مؤسسات الدولة، وخارجة عن القانون».
ويشدد الأخوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أنه «كما المطلوب عراقياً أن تكون الأسلحة والقدرات العسكرية حصراً تحت سلطة الجيش العراقي، والمؤسسات الأمنية الرسمية، ضمن قيادة وطنية موحدة، وخاضعة للمساءلة الدستورية، فهذا هو المبدأ نفسه الذي ينبغي تطبيقه في لبنان. الخطر ليس فقط في وجود السلاح خارج الدولة، بل في أن تتحول الدولة نفسها إلى مظلة قانونية لسلاح لا تملك قراره الفعلي».
ويرى الأخوي أن «الدرس الذي يمكن أن يستخلصه لبنان من التجربة العراقية ليس أن جرف الصخر ستتكرر بالضرورة، بل إن معالجة السلاح يجب أن تنتهي بتعزيز سلطة الدولة، لا بإعادة إنتاج ازدواجية السلطة تحت تسمية جديدة»، داعياً المسؤولين اللبنانيين «لأن يدركوا أن دمج (حزب الله) في المؤسسة العسكرية، مع احتفاظه ببنيته التنظيمية وقيادته المستقلة، قد ينقل المشكلة إلى داخل الدولة بدلاً من حلّها». ويضيف: «لذلك المطلوب قرار حكومي ملزم، وخطة تنفيذية لا تتجاوز ستة أشهر، تبدأ خلال ثلاثين يوماً بجرد السلاح، والمواقع العسكرية، تليها مراحل محددة لتسليم السلاح إلى الجيش اللبناني، ووضع المنشآت العسكرية تحت سلطته الحصرية».
تشدد «حزب الله» اللبناني
ورغم أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات حاسمة تسمح بالجزم بأن إيران قررت التخلي عن نموذج الأذرع المسلحة، أو أنها ستدفع باتجاه نزع سلاحها، لكن من الواضح أن البيئة الإقليمية التي نشأ فيها هذا النموذج وتوسع لم تعد كما كانت قبل سنوات.
ويشدد العميد المتقاعد جورج نادر على أن «ما حصل مع دخول القوات المسلحة العراقية جرف الصخر هو نتيجة التفاوض مع إيران»، لافتاً إلى أن «الانتشار الشرعي فيها يمهد لنزع أو تسلم السلاح، وإلا تكون الخطوة ناقصة».
ويعتبر نادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في حال تسليم السلاح في العراق، فذلك سيؤثر حتماً على (حزب الله) في لبنان لكن التأثير سيكون محدوداً لأن الأخير، وبخلاف الفصيل العراقي الذي قام عام 2004، نشأ منذ ثمانينات القرن الماضي، ويسيطر على القرار السياسي في البلد، وعلى الدولة العميقة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبالتالي من المستبعد أن يسري السيناريو الراهن في جرف الصخر على (حزب الله) -لبنان الذي لا نتوقع أن يقبل بأي انسحابات، أو تسليم للسلاح، كما أن الدولة لا تبدو مستعدة لتنفيذ قراراتها بالقوة».
هجمات المستوطنين في الضفة الغربية منظمة وممولة ويقودها متدربونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5344673-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
هجمات المستوطنين في الضفة الغربية منظمة وممولة ويقودها متدربون
فلسطيني يعاين سيارات أحرقها مستوطنون في قرية كفر مالك بالضفة الغربية يوم الأحد (أ.ف.ب)
اعترف مسؤولون أمنيون إسرائيليون بأن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية لا تحدث في فراغ وليست عشوائية تقودها حفنة صغيرة كما حاول رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، وحلفاؤه الترويج لذلك مراراً، وإنما هجمات منظمة ومنسقة تقودها تنظيمات إرهابية مدربة، وستشعل في النهاية الضفة الغربية وربما ينتقل ذلك إلى الداخل الإسرائيلي.
وقال مسؤولون، لهيئة البث الإسرائيلية «كان»، إن الاعتداءات الأخيرة للمستوطنين في الضفة رفعت احتمال تصعيد أمني يبدأ بدائرة متواصلة من العمليات الانتقامية والردود المضادة، ويقود إلى تدهور الأوضاع الميدانية.
وقال المسؤولون إن الاعتداءات التي شهدتها مناطق مختلفة من الضفة الغربية خلال الأيام القليلة الماضية لم تكن أحداثاً منفصلة أو عشوائية، بل جاءت في إطار تنسيق مسبق.
وتشير التقديرات إلى وجود صلة بين أربعة وخمسة اعتداءات وقعت في توقيت متقارب، وفي عدة مواقع مختلفة، ورُصدت خلالها شعارات وعبارات متشابهة.
وكان مستوطنون شنوا، الأحد، سلسلة هجمات في شمال ووسط وجنوب الضفة أدت إلى إحراق منزل و13 مركبة، في سياق تصعيد طال في الأيام التي سبقته فلسطينيين ومنازلهم ومركباتهم، وسجلت خلاله سرقات كذلك.
وقال مسؤول أمني لـ«كان»: «هذه الاعتداءات لا تحدث في فراغ، بل تأتي ضمن سلسلة من الأحداث التي يغذي بعضها بعضاً، وتخلق دائرة تصعيد خطيرة في الضفة الغربية».
ويصعّد المستوطنون في الضفة منذ سنوات وأخذت هجماتهم بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، منحى دموياً.
ويتهم الفلسطينيون وجزء كبير من الإسرائيليين وكذلك الجيش الحكومة الإسرائيلية الحالية بالتغاضي عن هذه الهجمات وتشجيعها.
وكان زعيم حزب «يشار» المكلف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، هاجم المستوطنين الأحد ووصف هجماتهم بأنها إرهاب يهودي بكل ما للكلمة من معنى.
وانضم إلى آيزنكوت، الاثنين، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وزعيم حزب «معاً» نفتالي بينيت.
ووصف هرتسوغ أعمال العنف التي يرتكبها اليهود في الضفة الغربية بأنها «حقيرة» وتستحق إدانة شديدة.
وقال بينيت إنه «إرهاب يهودي مشين» ويُلحق أضراراً جسيمة بإسرائيل، ويشكّل «الخطر الأكبر على مستقبل الاستيطان في يهودا والسامرة».
وتعهد بينيت بوضع حد لما وصفه بحالة الفوضى، مؤكداً أن حزبه سيعمل على دعم جنود الجيش الإسرائيلي، واستعادة مكانة إسرائيل الدولية.
وموقف هرتسوغ وبينيت وقبلهما آيزنكوت ومسؤولون آخرون في معسكر التغيير، ينطلق من فهمهم أن هذه الهجمات تسيء إلى صورة إسرائيل في العالم وتدفعها نحو عزلة.
وإلى جانب ذلك، يخشى المسؤولون الإسرائيليون من أن ترتد هذه الأعمال التخريبية إلى إسرائيل.
وأطلق ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي تحذيراً «استثنائياً» من امتداد هذه الظاهرة إلى داخل إسرائيل. ووصف الضابط للقناة «12» الإسرائيلية الأحداث الأخيرة بأنها ليست أعمالاً فردية، بل نشاط منظم جداً، قائلاً: «الحديث يدور عن تنظيمات إرهابية منظمة، لديها أجندة لطرد العرب وتعمل على تنفيذها. هذا إرهاب يهودي، وما يثير القلق هو حجمه؛ إذ بات يضم بضعة آلاف، وليس مئات. لم يعد الأمر يتعلق بمجموعة صغيرة، بل بمجموعة سكانية كبيرة لا تلتزم بالقانون».
وأضاف الضابط أن الناشطين يستفيدون من مظلة تشمل التمويل والاستشارات القانونية، محذراً من التداعيات المباشرة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وتابع: «كل ما يحدث هناك سيتسلل إلى وسط البلاد، ولن يتوقف عند هذا الحد. لا يجوز لنا كمجتمع أن نقبل ذلك. وإذا واصلنا وصفهم بأنهم مجموعة صغيرة، فإننا نهرب من الحقيقة».
وحسب القناة «12»، تقدر المؤسسة الأمنية أن عمليات الإحراق، التي وقعت مؤخراً، كانت استعراضاً للقوة جرى التخطيط له مسبقاً وإدارته من قبل شبكة من الناشطين المتمرسين، تدفع الأوضاع الميدانية إلى نقطة الغليان.
وتستمر هجمات المستوطنين في الضفة رغم كل هذا الهجوم عليهم ورغم تحذيرات الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية من أن هجماتهم ستفجر المنطقة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، رغم الارتفاع الملحوظ في هجمات المستوطنين، وحتى بعد الهجمات المنظمة التي خلفت عاصفة انتقادات في إسرائيل لم يُعتقل أي مستوطن.
وتبرر المؤسسة الأمنية ذلك بنقص في الأدوات والقوى البشرية اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة، وإلغاء الاعتقالات الإدارية من قبل وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، الذي عاد وأصر على أن تتعامل الشرطة مع هذا الوضع وليس الجيش.
وقال كاتس، الاثنين، في أول تصريح حول عنف المستوطنين، إن على الشرطة الإسرائيلية، وليس الجيش، معالجة جميع جوانب عنف «مجموعة صغيرة» من المستوطنين في الضفة الغربية.
جاءت تصريحاته على الرغم من أن المسؤولين الأمنيين يقولون إن ثمة نقصاً حاداً في عدد أفراد الشرطة الإسرائيلية في الضفة يعادل نحو ست سرايا من حرس الحدود.
وفي أواخر عام 2024، أنهى كاتس العمل بأوامر الاعتقال الإداري بحق المشتبه بهم اليهود، وهي أداة كانت تتيح احتجاز المشتبه به من دون توجيه تهمة إليه، ومعمول بها ضد الفلسطينيين فقط.