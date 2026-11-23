أثارت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، إيلا واوية، موجة واسعة من الاستهجان والانتقادات في لبنان، وذلك بعد نشرها مقاطع مصورة لزيارة قامت بها في مدرسة بقرية دبل ذات الغالبية المسيحية بجنوب لبنان. وقد نشرت واوية هذه المقاطع أمس (الأحد)، تزامناً مع عيد استقلال لبنان.

وظهرت واوية وهي تلتقي بطلاب لبنانيين، في زيارة أوضح بيان عن بلدية قرية دبل أنها جرت قبل أكثر من شهر من تاريخ النشر.

لقطات من الفيديو يظهر المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية داخل المدرسة (حسابها بإكس)

وسرعان ما انتشرت المقاطع المصورة على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان، ما أثار موجة من التنديد بسبب وجود ممثلة عن الجيش الإسرائيلي داخل مؤسسة تعليمية لبنانية.

وتمحور الجدل حول حديث واوية مع الطلاب، وعن التداعيات الأوسع لدخول ممثل عن الجيش الإسرائيلي إلى مدرسة في جنوب لبنان، وهي منطقة يحتفظ فيها الجيش الإسرائيلي بوجود عسكري. وقد أثارت الصور الملتقطة خلال الزيارة انتقادات وجدلاً متجدداً حول الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في تلك المنطقة.

وقد انتقد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، هذه الزيارة، متهماً الجيش الإسرائيلي بانتهاك حقوق الأطفال، وواصفاً دخوله إلى المدرسة بأنه «توغل عسكري إسرائيلي».

وقال سلام، في بيان نقلته «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية، إن دخول الجيش الإسرائيلي إلى المدرسة العامة في دبل، واستخدام الطلاب في عرض دعائي عسكري، يشكل انتهاكاً لحرمة المدارس وحقوق الأطفال، مضيفاً أن القوات المحتلة لا يحق لها استغلال الأطفال لتجميل صورة الاحتلال، أو فرض سلطتها على سكان الجنوب.

ومن جانبها، أوضحت بلدية دبل في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» أن زيارة المتحدثة الرسمية باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت منذ نحو شهر، ومن دون أي تنسيق مسبق مع إدارة المدرسة.

وأضاف بيان البلدية: «نرفض استخدام صورهم (الأطفال) في أي نشاط إعلامي أو دعائي ذي طابع عسكري أو سياسي، كما نرفض تعريضهم أو تعريض معلِّميهم وأهاليهم لأي اتهامات بسبب مشاهد لا يتحكَّمون في طريقة تصويرها ولا نشرها».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في مطلع فبراير (شباط) من العام الجاري، تعيين إيلا واوية، الملقبة بـ«كابتن إيلا»، في منصب المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، خلفاً لأفيخاي أدرعي، الذي قرر إنهاء خدمته العسكرية بعد أن قضى أكثر من 20 عاماً في المنصب. وعُرفت واوية بنشاطها الإعلامي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال إنتاج مقاطع دعائية باللغة العربية نشرتها تحت لقب «كابتن إيلا».