يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الاثنين، لإقرار الملف المشترك لإنجلترا، واسكوتلندا، وويلز وآيرلندا الشمالية لاستضافة كأس العالم للسيدات 2035، في خطوة تعيد المونديال إلى الأراضي البريطانية للمرة الأولى منذ استضافة إنجلترا كأس العالم للرجال عام 1966.

وحسب «بي بي سي»، فإن الملف البريطاني هو الوحيد المتقدم لاستضافة البطولة، في حين يُنتظر أن يحضر وفد من الدول الأربع إلى مقر «فيفا» في زيوريخ، بالتزامن مع اجتماع افتراضي استثنائي للاتحادات الوطنية للتصويت على اعتماد الاستضافة.

وستشهد البطولة إقامة 104 مباريات بمشاركة 48 منتخباً على مدى 39 يوماً، وفقاً للخطة المقدمة.

ويتضمن ملف الاستضافة، الذي يحمل شعار «جميعنا معاً»، 19 ملعباً موزعة على أربع دول، بواقع 14 ملعباً في إنجلترا، وملعبين في اسكوتلندا، ومثلهما في ويلز، وملعب واحد في آيرلندا الشمالية.

ورغم حصول الملف على تقييم بلغ 4.3 من أصل 5 درجات في تقرير «فيفا» الصادر مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن الاتحاد الدولي صنف الإطار التعاقدي للاستضافة ضمن مستوى «المخاطر المتوسطة»، مشيراً إلى تحفظات تتعلق بالضمانات الحكومية، خصوصاً في مجالي الضرائب والأمن والسلامة.

وتشير هذه التحفظات، حسب التقرير، إلى عدم التوصل لاتفاق بشأن طلب «فيفا» إعفاء جميع الأنشطة المرتبطة بكرة القدم من الضرائب.

ومع ذلك، أكد الاتحاد الدولي أن الوثائق الحكومية والاتفاقيات المقدمة تُظهر التزام السلطات المعنية، وأن استمرار المفاوضات والمدة الطويلة المتبقية قبل البطولة يوفران أساساً لمعالجة المسائل العالقة.

وتضم الملاعب الإنجليزية المقترحة «ويمبلي» و«الإمارات» و«أولد ترافورد» و«الاتحاد» وملعب توتنهام و«سانت جيمس بارك»، إلى جانب ملاعب أخرى في مختلف المدن الإنجليزية.

وسيظل «أولد ترافورد» مرشحاً للاستضافة حتى في حال عدم تنفيذ مشروع الملعب الجديد لمانشستر يونايتد، في حين قد تُضاف ثلاثة ملاعب أخرى إلى الملف، بينها ملعب جديد محتمل لتشيلسي، ليرتفع العدد إلى 22 ملعباً في 16 مدينة.

وفي ويلز، جرى ترشيح ملعبي «برينسيباليتي» و«كارديف سيتي»، في حين يشمل الملف الاسكوتلندي ملعبي «هامبدن بارك» في غلاسكو و«إيستر رود» في إدنبرة، على أن تستضيف آيرلندا الشمالية المباريات في ملعب «ويندسور بارك» بعد تطويره.

وقال مارك بولينغهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إن استضافة كأس أوروبا للسيدات 2022 أسهمت في تغيير واقع اللعبة محلياً، مشيراً إلى أن استضافة المونديال ستتيح البناء على هذا التطور في الدول الأربع.

ومن المنتظر أيضاً أن يعتمد الاجتماع الاستثنائي لـ«فيفا» الملف المشترك للولايات المتحدة، والمكسيك، وكوستاريكا وجامايكا لاستضافة مونديال السيدات 2031، الذي سيكون أول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخباً.