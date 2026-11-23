يطالب مشجعو أحد أعرق أندية مدريد بما هو أفضل لفريقهم، ولا يتعلق الأمر برؤيته يفوز بمزيد من المباريات أو يتعاقد مع لاعبين أفضل. ويجد نادي رايو فايكانو -البالغ من العمر قرناً من الزمان، والمنحدر من حي للطبقة العاملة في العاصمة الإسبانية التي طالما طغت عليها شهرة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد- نفسه عالقاً في نزاع مرير بين إدارته ومشجعيه.

ويريد المشجعون معاملة أفضل من إدارة النادي، وضمانات بأن الفريق المعروف بالخط القُطري الأحمر على قميصه سيواصل اللعب في ملعب «فايكاس»، في الحي الذي تأسس فيه النادي عام 1924. وأصبح الملعب محور النزاع بعد أن منعت السلطات الفريق مؤقتاً من اللعب في المنشأة لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة.

ويفتقر رايو إلى الألقاب الكبرى والنجوم البارزين والميزانيات الضخمة التي يتمتع بها غريماه في المدينة (ريال وأتلتيكو) ولكن بالنسبة لمشجعيه، فإن ارتباط النادي بالحي غالباً ما يكون أكثر أهمية من خزانة ألقابه.

وقال خوسيه مانويل فرنانديز (68 عاماً) وهو حامل تذكرة موسمية منذ فترة طويلة، ومولود في فايكاس، ولعب لفرق الشباب بالنادي: «رايو عائلة. تذهب لمشاهدة عائلتك تلعب. إذا فازوا فهذا رائع. وإذا خسروا فهناك مباراة أخرى الأسبوع المقبل».

وأضاف: «هناك رابط عاطفي. الأمر يشبه الأغنية التي نرددها: (لا يهمني إن لم تفز بأي شيء أبداً، لكن الخط الأحمر مقدس)، هذا يختصر كل شيء. رايو هو عائلة فايكاس».

وتظاهر المشجعون مراراً ضد المالك راؤول مارتين بريسا، متهمين إياه بالإهمال على مر السنين. وظهرت مقصورة كبار الشخصيات في النادي مخرَّبة بين عشية وضحاها، قبل مباراة رايو الودية أمام كالياري الإيطالي في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ حيث تعرضت المقاعد للتخريب، وظهرت كتابات مناهضة لبريسا. وخلال المباراة، تجمع المشجعون حول المقصورة وهتفوا ضد الرئيس.

وفي مباراة بالدوري الإسباني ضد أتلتيك بلباو في العاشر من أكتوبر الماضي، ألقى المشجعون طائرات ورقية وأشياء أخرى على أرض الملعب، ما أجبر الحكم على إيقاف اللعب. وفي مباراة ضد سيلتا فيغو في 31 من الشهر نفسه، نظمت رابطة الأولتراس «بوكانيروس» احتجاجاً صامتاً، ورفعت لافتات تطالب بالتغيير. وفي إحدى اللحظات، هتف الملعب بأكمله تقريباً: «بريسا، ارحل الآن».

وتتراوح شكاواهم ضد بريسا، رجل الأعمال الذي تولى رئاسة النادي في عام 2011، من سوء صيانة المرافق والطوابير الطويلة لشراء التذاكر، إلى ارتفاع أسعار التذاكر الموسمية، وما يرونه تجاهلاً لتقاليد النادي.

من جانبه لم يرد رايو على طلبات أرسلتها وكالة «أسوشييتد برس» عبر البريد الإلكتروني للتعليق وإجراء مقابلة مع بريسا. ووصف بريسا نفسه بأنه مشجع لرايو منذ الطفولة وحامل لتذكرة موسمية، وفي لقاء مع مدونة صوتية (بودكاست) في يونيو (حزيران) الماضي مع الصحافي الرياضي المخضرم خوسيه رامون دي لا مورينا، قال إن شراء النادي المتعثر جمع بين شغفه بكرة القدم وخبرته في إنقاذ الشركات المتعثرة. وينسب بريسا لإدارته الفضل في استعادة التوازن المالي للنادي، وتحقيق نتائج جيدة على أرض الملعب.

وفي مقابلة في سبتمبر (أيلول) الماضي مع إذاعة «كوبي»، دافع عن أسعار التذاكر الموسمية، ووصف تصميم القميص بأنه قرار يتعلق بالعلامة التجارية. وفي مؤتمر صحافي في مايو (أيار)، قال إن حجب مبيعات التذاكر عبر الإنترنت يحمي المشجعين المحليين من خلال منع جماهير الفرق الزائرة من شراء مقاعد في مدرجات أصحاب الأرض.

ونفى بريسا المزاعم القائلة بأن النادي أهمل الملعب، وأنه كان سيئ الصيانة وغير آمن، وفي مقابلة في أغسطس (آب) مع صحيفة «ماركا» الرياضية اليومية، اعتذر بريسا عما وصفه بخطأ بشري أدى إلى تفويت رايو الموعد النهائي للرد على طلب من حكومة إقليم مدريد، ووصف النادي قرار الإيقاف بأنه «غير مبرر على الإطلاق».