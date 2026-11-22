أكد ينز فيسينغ، مدرب فريق الاتحاد، أن فريقه يتطلع إلى استعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات «دوري أبطال آسيا للنخبة»، مشدداً على أهمية استغلال عاملَي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، بعد الأداء غير المرضي الذي قدَّمه الفريق في مواجهته الأخيرة.

وقال فيسينغ، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «سنخوض المباراة على أرضنا وبين جماهيرنا، وندرك أننا لم نقدم المستوى المأمول في مباراتنا الأخيرة، ونتطلع إلى الظهور بصورة أفضل وتحقيق الفوز».

‫ وتطرَّق مدرب الاتحاد إلى نتائج فريقه في البطولة الآسيوية، معترفاً بأن حصيلة 4 نقاط من أصل 12 نقطة ممكنة لا تلبي تطلعات الجماهير الاتحادية، لكنه شدَّد على أن النتائج لا تعكس بالضرورة جميع الجوانب الفنية التي قدمها الفريق.

وأضاف: «نعلم أن الجماهير لن تكون سعيدة بتحقيق 4 نقاط من أصل 12، لكن ليس كل ما قدمناه كان سيئاً. نحن ندرك ما نقوم به ونسعى لتحقيق أكبر عدد ممكن من الانتصارات، وعلينا أن نتعامل مع الأمور بواقعية».

وأشار فيسينغ إلى أن فريقه شهد تطوراً خلال الأشهر الـ5 الماضية، موضحاً أن الاتحاد قدَّم مباريات جيدة، إلا أن التوفيق لم يحالفه في بعض المواجهات، وهو ما انعكس على النتائج.

وعن تأثير فترات التوقف على الفريق، أوضح أن الأمور لم تكن بالسوء الذي يتصوَّره البعض خلال فترة التوقف الأولى، مؤكداً أن تركيز الجهاز الفني ينصب حالياً على المرحلة المقبلة، خصوصاً مع جاهزية اللاعبين واستعادتهم الثقة بإمكاناتهم.

وفيما يتعلق بإمكانية تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، نفى فيسينغ تقدمه بطلب للتعاقد مع لاعبين جدد، مؤكداً ثقته بالعناصر الموجودة في القائمة الحالية.

وقال: «لم أطلب التعاقد مع لاعبين جدد. لدينا لاعبون يمتلكون الإمكانات اللازمة، ومن الطبيعي أن تبحث الأندية حول العالم عن تعزيز صفوفها خلال فترات الانتقالات، وهذه إجراءات معتادة في كرة القدم».

️| ينز فيسينغ مدرب فريق #الاتحاد في المؤتمر الصحافي:- في التوقف الأول الأمور لم تكن سيئة بالشكل الذي يتصوره البعض، ولكن نحن نفكر في الحاضر واللاعبين الآن جاهزين وأخذوا ثقة في أنفسهم. #الاتحاد_باختاكور #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/RJgQg27WW0 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 22, 2026

وحول علاقته بمختلف الأطراف داخل النادي، أكد المدرب أن علاقته جيدة مع جميع أفراد المنظومة الاتحادية، وأن الجميع يعمل من أجل تقديم الأفضل خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي تصريحات فيسينغ في وقت يسعى فيه الاتحاد إلى تحسين نتائجه في البطولة القارية، وتقليص الفجوة بين طموحات جماهيره وما يقدمه الفريق على أرض الملعب، إذ تمثل مواجهة باختاكور فرصة مهمة لاستعادة الثقة وتعزيز حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

من ناحيته، أكد سعد الموسى، مدافع فريق الاتحاد، أن فريقه يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام باختاكور الأوزبكي، مشدداً على جاهزية اللاعبين لتقديم المستوى المأمول رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق.

وقال الموسى، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «نطمح لتحقيق نتيجة إيجابية، ونعاني من بعض الغيابات، ولكن بقية اللاعبين فيهم الخير والبركة»، مؤكداً ثقته بقدرة العناصر المتاحة على تحمل المسؤولية وتقديم الإضافة المطلوبة.

وعن الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في المباريات الماضية، أوضح الموسى أن الجهاز الفني استثمر فترة التوقف في معالجة الجوانب الدفاعية والعمل على تصحيح الأخطاء، بهدف تحسين أداء الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف: «ركزنا خلال فترة التوقف على الأخطاء الدفاعية، ولا يهمني مَن يشارك في المباريات، فنحن نملك مدافعين مميزين، وبإذن الله ننجح في تصحيح الأخطاء خلال المرحلة المقبلة».

وتعكس تصريحات الموسى رغبة لاعبي الاتحاد في تجاوز السلبيات التي صاحبت أداء الفريق خلال الفترة الماضية، واستعادة التوازن الدفاعي، خصوصاً في ظلِّ أهمية المواجهة الآسيوية والحاجة إلى تحقيق نتيجة تعزز موقف الفريق في البطولة.