حقّق المنتخب السعودي للناشئين (دون 17 عاماً) فوزاً لافتاً على نظيره الفرنسي بهدف دون رد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم للناشئين 2026، المقامة في قطر، بينما واصل المنتخب اليوناني انطلاقته القوية بتحقيق انتصاره الثاني توالياً على حساب بنما (2-1).

ويدين المنتخب السعودي بانتصاره إلى لاعبه شامان القحطاني، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73، بعد هجمة مرتدة منظمة بدأت بانطلاقة البديل زيد البري من الجهة اليسرى، قبل أن يمرر كرة عرضية أرضية إلى القحطاني، الذي أنهاها بتسديدة دقيقة في الشباك الفرنسية.

وبرز حارس المرمى السعودي عبد الله ألماس بصورة لافتة، بعدما تصدى لمحاولات عدة للمنتخب الفرنسي، وأسهم في الحفاظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية، ليمنح منتخب بلاده 3 نقاط ثمينة في سباق التأهل إلى الدور المقبل.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط، متساوياً مع فرنسا في المجموعة الرابعة، التي تضم أيضاً أوروغواي وهايتي، ليعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ32.

رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط متساوياً مع فرنسا في المجموعة الرابعة (فيفا)

وفي المجموعة الأولى، حقّق المنتخب اليوناني فوزه الثاني توالياً بعدما تغلب على بنما (2-1)، في مواجهة حُسمت بهدف قاتل خلال الوقت بدل الضائع.

وافتتح جورجيوس سيوزيوس التسجيل لليونان في الدقيقة 39، بعدما استغل تمريرة خاطئة، وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يدرك إستيفيس لوبيز التعادل لبنما في الدقيقة 84 بضربة رأسية، إثر مجهود هجومي من البديل جوزيف لوبيز.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، نجح سارافيـانوس باباسارافيـانوس في تسجيل هدف الفوز لليونان في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بعدما انفرد بالمرمى، وأودع الكرة الشباك.

ورفع المنتخب اليوناني رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، ليعزز موقعه في صدارة المجموعة الأولى، ويقترب من حسم تأهله إلى دور الـ32، بينما بقيت بنما من دون نقاط بعد خسارتين.

وفي المجموعة الثانية، انتهت مواجهة الإكوادور وأوغندا بالتعادل السلبي، بعدما عجز المنتخبان عن استثمار الفرص المتاحة لهما طوال المباراة.

وحصل الأوغندي هنري موهوزي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بينما باتت مواجهة الإكوادور المقبلة أمام كوريا الجنوبية مهمة في تحديد ترتيب المجموعة، بينما تستعد أوغندا لملاقاة كاليدونيا الجديدة.

وفي المجموعة الثالثة، خيّم التعادل السلبي أيضاً على مواجهة الدنمارك وأستراليا، رغم المحاولات الهجومية المتبادلة.

واقترب الدنماركي إلفين ميهيتشيتش من افتتاح التسجيل في الشوط الأول، لكن تسديدته مرت بجوار القائم، قبل أن يفرض المنتخب الأسترالي أفضليته نسبياً بعد الاستراحة، حيث كاد أكول أكون أن يسجل من ركلة حرة، بينما مرت رأسية إيميت شو بجوار المرمى.

وحصل المدافع الأسترالي إيميت شو على جائزة أفضل لاعب في المباراة، ليرفع منتخب بلاده رصيده إلى 4 نقاط، مقابل نقطة واحدة للدنمارك.

وتتواصل منافسات البطولة الاثنين 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، بإقامة 8 مباريات، أبرزها المغرب أمام الصين، وإيطاليا أمام ساحل العاج، ومالي أمام بلجيكا، وإسبانيا أمام فيجي، إلى جانب مواجهات طاجيكستان وكرواتيا، وأوزبكستان وجامايكا، والسنغال وكوبا، وفيتنام ونيوزيلندا.