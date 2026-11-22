يوفنتوس... من صافرات الاستهجان إلى فوز ساحقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5344313-%D9%8A%D9%88%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%82
يوفنتوس ينتفض برباعية بعد صافرات استهجان جماهيره (رويترز)
بعدما وجد نفسه عرضة لصافرات الاستهجان من جمهوره نتيجة أدائه المتواضع في الشوط الأول، انتفض يوفنتوس خلال الشوط الثاني في طريقه لاكتساح ضيفه المتواضع فينيتسيا 4 - 0، الأحد، في المرحلة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ضد فريق لم يخسر أمامه على صعيد الدوري منذ 15 أبريل (نيسان) 1962 (0 - 3)، لم يقدم يوفنتوس شيئاً يذكر في الشوط الأول؛ مما دفع بجمهوره إلى توجيه صافرة الاستهجان للاعبين خلال توجههم إلى غرفة الملابس، صارخين في وجوههم: «احترموا ألواننا».
لكن الوضع انقلب في الشوط الثاني بعدما مهد البديل الألماني نيك فولتيماده الطريق لفريق المدرب لوتشانو سباليتي بافتتاحه التسجيل في الدقيقة الـ53؛ حيث كان في المكان المناسب لمتابعة كرة قطعها الدفاع من أمام الأميركي ويستون ماكيني.
وتحول فولتيماده من هداف إلى صانع ألعاب حين تبادل الكرة مع الهولندي تون كومباينرس الذي سددها في الشباك بعد دقائق معدودة من الهدف الأول (الـ59).
ولم ينتظر فريق «السيدة العجوز» طويلاً لإضافة الهدف الـ3 عبر الكولومبي خوان كابال الذي حوّل الكرة برأسه بعدما وصلت إليه من الكوسوفي إيدون جيغروفا إثر ركلة ركنية (الـ65)، قبل أن يوجه الفرنسي راندال كولو مواني الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الـ4 من ركلة جزاء انتزعها بنفسه من المدافع المغربي رضوان حلحال (الـ71).
وبفوزه الـ6 هذا الموسم، رفع يوفنتوس رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ6 مؤقتاً، فيما تجمد رصيد فينيتسيا عند 6 نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير بعد تلقيه الهزيمة الـ10.
حظي البرتغالي فرانسيسكو مورا، لاعب بورتو، بمساندة جماهيرية وإدارية عقب تسجيله هدفاً عكسياً غريباً خلال مباراة فريقه أمام باريديس في كأس البرتغال.
«الشرق الأوسط» (لندن)
السعودية تفاجئ فرنسا بفوز ثمين في مونديال الناشئين واليونان تواصل انتصاراتهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5344338-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%AB%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
السعودية تفاجئ فرنسا بفوز ثمين في مونديال الناشئين واليونان تواصل انتصاراتها
شامان القحطاني يحتفل بهدف الفوز على فرنسا (المنتخب السعودي)
حقّق المنتخب السعودي للناشئين (دون 17 عاماً) فوزاً لافتاً على نظيره الفرنسي بهدف دون رد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم للناشئين 2026، المقامة في قطر، بينما واصل المنتخب اليوناني انطلاقته القوية بتحقيق انتصاره الثاني توالياً على حساب بنما (2-1).
ويدين المنتخب السعودي بانتصاره إلى لاعبه شامان القحطاني، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73، بعد هجمة مرتدة منظمة بدأت بانطلاقة البديل زيد البري من الجهة اليسرى، قبل أن يمرر كرة عرضية أرضية إلى القحطاني، الذي أنهاها بتسديدة دقيقة في الشباك الفرنسية.
وبرز حارس المرمى السعودي عبد الله ألماس بصورة لافتة، بعدما تصدى لمحاولات عدة للمنتخب الفرنسي، وأسهم في الحفاظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية، ليمنح منتخب بلاده 3 نقاط ثمينة في سباق التأهل إلى الدور المقبل.
وبهذا الفوز، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط، متساوياً مع فرنسا في المجموعة الرابعة، التي تضم أيضاً أوروغواي وهايتي، ليعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ32.
وفي المجموعة الأولى، حقّق المنتخب اليوناني فوزه الثاني توالياً بعدما تغلب على بنما (2-1)، في مواجهة حُسمت بهدف قاتل خلال الوقت بدل الضائع.
وافتتح جورجيوس سيوزيوس التسجيل لليونان في الدقيقة 39، بعدما استغل تمريرة خاطئة، وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يدرك إستيفيس لوبيز التعادل لبنما في الدقيقة 84 بضربة رأسية، إثر مجهود هجومي من البديل جوزيف لوبيز.
وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، نجح سارافيـانوس باباسارافيـانوس في تسجيل هدف الفوز لليونان في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بعدما انفرد بالمرمى، وأودع الكرة الشباك.
ورفع المنتخب اليوناني رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، ليعزز موقعه في صدارة المجموعة الأولى، ويقترب من حسم تأهله إلى دور الـ32، بينما بقيت بنما من دون نقاط بعد خسارتين.
وفي المجموعة الثانية، انتهت مواجهة الإكوادور وأوغندا بالتعادل السلبي، بعدما عجز المنتخبان عن استثمار الفرص المتاحة لهما طوال المباراة.
وحصل الأوغندي هنري موهوزي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بينما باتت مواجهة الإكوادور المقبلة أمام كوريا الجنوبية مهمة في تحديد ترتيب المجموعة، بينما تستعد أوغندا لملاقاة كاليدونيا الجديدة.
وفي المجموعة الثالثة، خيّم التعادل السلبي أيضاً على مواجهة الدنمارك وأستراليا، رغم المحاولات الهجومية المتبادلة.
واقترب الدنماركي إلفين ميهيتشيتش من افتتاح التسجيل في الشوط الأول، لكن تسديدته مرت بجوار القائم، قبل أن يفرض المنتخب الأسترالي أفضليته نسبياً بعد الاستراحة، حيث كاد أكول أكون أن يسجل من ركلة حرة، بينما مرت رأسية إيميت شو بجوار المرمى.
وحصل المدافع الأسترالي إيميت شو على جائزة أفضل لاعب في المباراة، ليرفع منتخب بلاده رصيده إلى 4 نقاط، مقابل نقطة واحدة للدنمارك.
وتتواصل منافسات البطولة الاثنين 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، بإقامة 8 مباريات، أبرزها المغرب أمام الصين، وإيطاليا أمام ساحل العاج، ومالي أمام بلجيكا، وإسبانيا أمام فيجي، إلى جانب مواجهات طاجيكستان وكرواتيا، وأوزبكستان وجامايكا، والسنغال وكوبا، وفيتنام ونيوزيلندا.
مارك ماركيز ينهض من تحت الرماد ويعادل رقم أغوستيني بلقبه العالمي الثامنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5344326-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A3%D8%BA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
مارك ماركيز ينهض من تحت الرماد ويعادل رقم أغوستيني بلقبه العالمي الثامن
الإسباني مارك ماركيز درّاج فريق «دوكاتي» يحتفل بتتويجه بلقبه الثامن في «موتو جي بي» والعاشر في بطولة العالم للدراجات النارية (رويترز)
عاد الإسباني مارك ماركيز إلى قمة بطولة العالم للدراجات النارية «موتو جي بي»، في رحلة أشبه بنهوض طائر الفينيق من تحت الرماد، بعدما وضع حداً لسنوات من المعاناة والإصابات، وتُوّج، الأحد، بلقبه الثامن في الفئة الكبرى، معادلاً الرقم القياسي للأسطورة الإيطالية جاكومو أغوستيني.
وبعدما فرض هيمنته على موسم 2025، في عامه الأول مع فريق «دوكاتي» الرسمي، واجه الدراج الكاتالوني البالغ 33 عاماً موسماً أكثر تعقيداً في 2026، لكنه نجح مجدداً في تجاوز الصعوبات والاستفادة من خبرته وأخطاء منافسيه ليحسم اللقب.
وعانى ماركيز في بداية الموسم من تبعات الإصابة التي تعرض لها في كتفه اليمنى خلال جائزة إندونيسيا الكبرى في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، بعد أسبوع واحد من تتويجه بلقبه السابع، الذي سمح له بمعادلة رصيد غريمه الإيطالي فالنتينو روسي.
وازدادت معاناته بعدما أصيب بكسر في قدمه اليمنى استدعى تدخلاً جراحياً، أعقبته عملية أخرى في الكتف المصابة، ليجد نفسه مطلع يونيو (حزيران) متأخراً بفارق 102 نقطة عن متصدر بطولة العالم.
وفي وقت اعتقد فيه كثيرون أن فرصه في المنافسة على اللقب قد تلاشت، عاد ماركيز تدريجياً إلى مستواه المعهود، قبل أن يقلب موازين البطولة خلال الصيف والخريف، ويحقق واحدة من أبرز عوداته في مسيرته.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدى فيها الدراج الإسباني الإصابات والظروف الصعبة، بعدما تعرضت مسيرته لضربة قاسية مطلع عام 2020، إثر حادث مروع على حلبة خيريس الإسبانية، أبعده عن المنافسات طوال ما تبقى من الموسم.
ورغم عودته في العام التالي، فقد واجه صعوبات متواصلة، تفاقمت مع تراجع القدرة التنافسية لدراجة «هوندا»؛ ما دفعه إلى اتخاذ قرار جريء بمغادرة الصانع الياباني نهاية عام 2023، بعدما أمضى معه كامل مسيرته في الفئة الكبرى.
وانتقل ماركيز إلى «دوكاتي» عبر فريق غريسيني الرديف، الذي أنهى معه موسم 2024 في المركز الثالث، قبل أن ينضم إلى الفريق الرسمي للصانع الإيطالي في الموسم التالي، في خطوة أعادته إلى طريق الانتصارات والألقاب.
وكان هذا التحول نقطة مفصلية في مسيرته؛ إذ استعاد عرشه العالمي عام 2025، قبل أن يؤكد عودته إلى القمة بإحراز لقب ثامن في 2026، رغم التحديات البدنية التي واجهها.
وُلد ماركيز عام 1993 في مدينة سيرفيرا الكاتالونية، وسط عائلة شغوفة بالدراجات النارية، وسار شقيقه الأصغر أليكس على خطاه، ليصبح بدوره أحد أبرز المتسابقين في الفئة الكبرى مع فريق غريسيني.
وفرض ماركيز هيمنة شبه مطلقة على بطولة العالم بين عامي 2013 و2019، ولم ينجح سوى مواطنه خورخي لورنسو في انتزاع اللقب منه خلال تلك المدة، وتحديداً في موسم 2015.
وشهد ذلك الموسم أيضاً تصاعد حدة المنافسة بين ماركيز والأسطورة الإيطالية فالنتينو روسي، المتوج بسبعة ألقاب في الفئة الكبرى بين عامي 2001 و2009، في صراع تحوّل إلى واحدة من أشهر الخصومات في تاريخ الدراجات النارية.
وبدأ ماركيز تحطيم الأرقام القياسية منذ سنواته الأولى، بعدما تُوّج سابقاً بلقبي فئتي 125 سنتيمتراً مكعباً وموتو2، قبل أن يصبح عام 2013، في سن العشرين، أصغر فائز بسباق جائزة كبرى في موتو جي بي، ويحرز لقب بطولة العالم في موسمه الأول ضمن الفئة الملكية.
كما يحمل الرقم القياسي لعدد مرات الانطلاق من المركز الأول، وأصبح أصغر متصدر للترتيب العام لبطولة العالم، وأصغر متسابق يحرز 6 ألقاب عالمية في الفئة الكبرى.
ورفع ماركيز رصيده إلى 80 انتصاراً في سباقات موتو جي بي، مقترباً من الرقم القياسي الذي يحمله روسي برصيد 89 فوزاً؛ ما يفتح أمامه فرصة جديدة لدخول التاريخ خلال موسم 2027.
وسيكون تحطيم رقم روسي في عدد الانتصارات، إلى جانب الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب في الفئة الكبرى، من أبرز أهداف الدراج الإسباني في الموسم المقبل.
لكن مسيرة ماركيز الحافلة بالإنجازات لم تخلُ من الجدل؛ إذ أثار أسلوبه الهجومي والمجازف على الحلبات انتقادات واسعة، وتسبب له في العديد من الحوادث والإصابات، كما أسهم في توتر علاقته بروسي، الذي اعتزل المنافسات عام 2021.
ولا تزال آثار تلك الخصومة حاضرة في مدرجات السباقات، حيث يتعرض ماركيز أحياناً لصافرات الاستهجان من أنصار منافسه الإيطالي السابق، بينما يرفع مشجعوه الأعلام التي تحمل الرقم «93»، في مواجهة أعلام الرقم «46» المرتبط بروسي.
ومع تقدمه في العمر، أصبح ماركيز أكثر هدوءاً ونضجاً، وأقر بأنه اضطر خلال الموسم الحالي إلى تعديل أسلوب قيادته للتكيف مع الآلام المستمرة في كتفه اليمنى.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أثار الدراج الإسباني تفاعلاً واسعاً بعدما نشر صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها عاري الصدر وذراعاه ممدودتان، كاشفاً عن التشوهات الواضحة في كتفه اليمنى والعضلات المحيطة بها، نتيجة الإصابات والعمليات الجراحية المتكررة.
وتعكس تلك الصورة حجم التضحيات التي قدمها ماركيز طوال مسيرته، بعدما تركت رياضة الدراجات النارية آثاراً عميقة على جسده، من دون أن تنجح في إطفاء رغبته في المنافسة والانتصار.
وبين الإصابات والانتكاسات والعودة المتكررة إلى القمة، كتب ماركيز فصلاً جديداً في مسيرته الاستثنائية، مؤكداً أن طموحه لا يزال يتجاوز الألقاب الثمانية التي وضعته إلى جانب أعظم الأسماء في تاريخ هذه الرياضة.
يوفنتوس... من صافرات الاستهجان إلى فوز ساحقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5344313-%D9%8A%D9%88%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%82
يوفنتوس ينتفض برباعية بعد صافرات استهجان جماهيره (رويترز)
بعدما وجد نفسه عرضة لصافرات الاستهجان من جمهوره نتيجة أدائه المتواضع في الشوط الأول، انتفض يوفنتوس خلال الشوط الثاني في طريقه لاكتساح ضيفه المتواضع فينيتسيا 4 - 0، الأحد، في المرحلة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ضد فريق لم يخسر أمامه على صعيد الدوري منذ 15 أبريل (نيسان) 1962 (0 - 3)، لم يقدم يوفنتوس شيئاً يذكر في الشوط الأول؛ مما دفع بجمهوره إلى توجيه صافرة الاستهجان للاعبين خلال توجههم إلى غرفة الملابس، صارخين في وجوههم: «احترموا ألواننا».
لكن الوضع انقلب في الشوط الثاني بعدما مهد البديل الألماني نيك فولتيماده الطريق لفريق المدرب لوتشانو سباليتي بافتتاحه التسجيل في الدقيقة الـ53؛ حيث كان في المكان المناسب لمتابعة كرة قطعها الدفاع من أمام الأميركي ويستون ماكيني.
وتحول فولتيماده من هداف إلى صانع ألعاب حين تبادل الكرة مع الهولندي تون كومباينرس الذي سددها في الشباك بعد دقائق معدودة من الهدف الأول (الـ59).
ولم ينتظر فريق «السيدة العجوز» طويلاً لإضافة الهدف الـ3 عبر الكولومبي خوان كابال الذي حوّل الكرة برأسه بعدما وصلت إليه من الكوسوفي إيدون جيغروفا إثر ركلة ركنية (الـ65)، قبل أن يوجه الفرنسي راندال كولو مواني الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الـ4 من ركلة جزاء انتزعها بنفسه من المدافع المغربي رضوان حلحال (الـ71).
وبفوزه الـ6 هذا الموسم، رفع يوفنتوس رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ6 مؤقتاً، فيما تجمد رصيد فينيتسيا عند 6 نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير بعد تلقيه الهزيمة الـ10.