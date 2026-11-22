حظي البرتغالي فرانسيسكو مورا، لاعب بورتو، بمساندة جماهيرية وإدارية عقب تسجيله هدفاً عكسياً غريباً خلال مباراة فريقه أمام باريديس في كأس البرتغال، بعدما دخل في نوبة بكاء وطلب استبداله إثر الخطأ الذي ارتكبه.

وأعرب أعضاء مجلس إدارة النادي عن تضامنهم مع اللاعب خلال الجمعية العمومية لبورتو، التي عُقدت أمس السبت، حيث دعا أحد الأعضاء إلى مساندته، وسط تصفيق الحاضرين، كما أيد رئيس النادي أندريه فيلاش بواش هذه الدعوة.

وقال أنطونيو تافاريس، رئيس الجمعية العمومية للنادي: «انتهز الأعضاء الفرصة للتعبير عن ثقتهم بفرانسيسكو مورا. ورغم أن الأمور قد تسير أحياناً على نحو خاطئ، فقد أوضح الأعضاء أنهم يتفهمون الموقف تماماً ويقفون إلى جانبه، ويوجهون إليه عناقهم الحار ويتمنون له التوفيق».

وجاء الهدف العكسي في الدقيقة 57 من مواجهة باريديس نادي الدرجة الثالثة أول من أمس الجمعة، ضمن منافسات الدور الرابع لكأس البرتغال، عندما أعاد مورا الكرة بالخطأ إلى شباك فريقه، بعدما ارتدت إليه إثر تصدي حارس المرمى لتسديدة، ليتعادل باريديس بنتيجة 1-1.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل، قبل أن يحسم بورتو المباراة لصالحه 3-1 بركلات الترجيح.

وسقط مورا، البالغ من العمر 27 عاماً، أرضاً ووضع يديه على وجهه، قبل أن يجهش بالبكاء ويطلب التغيير، فيما توجه إليه زملاؤه ولاعبو الفريق المنافس لمواساته، كما صفق له عدد كبير من الجماهير في ملعب دراغاو. وغادر اللاعب الملعب في الدقيقة 70.

وسبق أن تعرض مورا لإساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب أخطاء ارتكبها في مباريات سابقة، ما دفعه إلى تقييد التعليقات على حسابه في منصة «إنستغرام» لتبادل الصور، ثم تعليق حسابه مؤقتاً في مارس (آذار) الماضي.