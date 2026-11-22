أظهر اللاعب خالد الغنام جاهزيةً متقدمةً للعودة للمشارَكة مع فريقه، الاتفاق، بعد فترة التوقف الحالية، بعد أن تعرَّض لإصابة قبل أن يعود مجدداً للتدريبات الجماعية.

وستمثل المباراة المقبلة للاتفاق ضد عجمان الإماراتي المقررة الثلاثاء في الإمارات فرصةً للعودة التدريجية للاعب للمباريات الرسمية، إلا أن المؤكد أن المدرب الأسترالي آرثر باباس لن يجازف بإشراكه في القائمة الأساسية في المباراة التي تليها أمام الهلال، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ13 والمقررة السبت المقبل، على ملعب النادي بالدمام.

وقد يحتفظ المدرب باباس باللاعب بديلاً في مواجهتَي عجمان والهلال على أن يكتفي بإشراكه في دقائق معدودة في كل مباراة حتى وصوله للجاهزية الكاملة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الاتفاق الدمام إلى الإمارات الاثنين لخوض مواجهة الإياب أمام الفريق الإماراتي في الجولة الرابعة من دوري أبطال الخليج، من أجل تعزيز وجوده منافساً على الصدارة بكون المباراة أمام المنافس المباشر والذي يتساوى معه في العدد نفسه من النقاط، وبتالي تمثل هذه المباراة المنعطف الأهم نحو العبور للأدوار النهائية من هذه البطولة التي تمثل الهدف الرئيسي للإدارة والجهاز الفني واللاعبين.

وفي التدريب المفتوح الذي حضرته «الشرق الأوسط» بيَّن الغنام أن البطولة الخليجية هي الهدف الرئيسي الذي يسعون لإنجازه، مشيراً إلى أن التفكير منصبٌّ عليه في هذه الفترة.

ورغم الأهمية الكبيرة أيضاً لمواجهة الهلال، فإنَّ المدرب يريد توزيع الجهد بين اللاعبين من خلال إراحة بعض الأسماء الأساسية التي توجد في مواجهة عجمان لتنال أخرى الفرصة في المشاركة بمواجهة السبت، مع عدم الاستغناء عن الأعمدة الأساسية، الذين يتقدمهم الحارس السلوفاكي روداك، والمدافع الاسكوتلندي جاك هيندري، وعدد آخر من القائمة للاعبين الذين يعتمد عليهم في القائمة.

وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» بيَّن الحارس السلوفاكي أنهم يسعون إلى الاستمرار على الرتم التصاعدي الذي كانوا عليه قبل فترة التوقف، مشيراً إلى أن الفريق عاود الاستعداد.

وأوضح أن التوقف كان مختصاً للاعبين الذين لم يمثلوا منتخباتهم في «أيام فيفا»، ولذا الرتم لا يزال متفاوتاً بين اللاعبين، وهذا سيتعدَّل مع معاودة التدريبات الجماعية للفريق.

وعن المرحلة المقبلة بيَّن روداك أن التركيز حالياً على مواجهة عجمان الإماراتي للمواصلة في المنافسة في بطولة كأس الخليج، وبعدها يتم التفكير في المباراة التي تليها أمام الهلال في الدوري، مشدداً على التركيز على كل مباراة على حدة.

وشدَّد خلال حديثه على التركيز الكبير في البطولة الخليجية من أجل تحقيق اللقب وإعادة الاتفاق لمنصات التتويج، كما أن هناك رغبة في تحقيق مركز جيد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويبحث المدرب آرثر باباس عن خيارات هجومية في ظلِّ عدم جاهزية اللاعبَين موسى ديمبيلي وريان ميسي، وحتى اللاعب السويدي جوردان لارسون، وعدم قدرة اللاعب خالد الغنام على اللعب لمباراة كاملة حالياً.

ويبدو أن غياب هذا العدد من المهاجمين سيكون فرصةً لمنح اللاعب الشاب سلطان هارون الفرصة للمشاركة في عدد دقائق أكبر رغم افتقاده كثيراً من الخبرة في مثل هذه المباريات.

وبدأت إدارة الاتفاق في إطلاق حملة تحفيزية للجماهير للحضور بشكل فعال في المباريات التي تُقام في الدمام، بداية من مواجهة الهلال، بعد أن شهدت مباريات الفريق الماضية تواضعاً في العدد قياساً بالشعبية التي يملكها النادي، رغم التَّحسُّن التدريجي في النتائج.

وعبَّر سامر المسحل، رئيس النادي، عن أمله في أن تظهر الجماهير القيمة الفعلية لناديهم كونه، حسب رأيه، «الفريق الأول جماهيرياً على مستوى المنطقة الشرقية»، مشيراً إلى أن المبادرات والمحفزات تتواصل من أجل تقديم الشيء الذي يستحقه الجمهور، عاداً أن التَّحسُّن في النتائج يُعدُّ من الدوافع الرئيسية.

وكانت تذاكر مباراة الاتفاق والهلال قد طُرحت بشكل تدريجي لتلافي الوقوع في مشكلات «السوق السوداء» وسط نفاد سريع للتذاكر في كل دفعة يتم طرحها عبر الموقع الرسمي للشركة المُسوِّقة.