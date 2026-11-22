تعرَّض لياندرو باريديس، قائد بوكا جونيورز الأرجنتيني، لحالة إغماء مفاجئة في أثناء إجراء مقابلة تلفزيونية مع شبكة «دي سبورتس» الأرجنتينية في ممر الملعب، عقب المباراة، في مشهد أثار القلق على سلامته، قبل أن تؤكد التقارير أنه بحالة جيدة.

وكان باريديس يتحدث خلال المقابلة عقب فوز بوكا جونيورز بكأس سود أميريكانا، عندما فقد وعيه فجأة وسقط أرضاً، مما دفع الطاقم الطبي إلى التدخل سريعاً وتقديم الإسعافات الأولية له، وسط حالة من الارتباك في المكان، فيما توقفت المقابلة على الفور.

وأظهرت اللقطات المتداولة لحظة سقوط اللاعب خلال حديثه، بعدما بدا عليه الإرهاق، قبل أن يتدخل الموجودون لمساعدته، فيما أكدت التقارير أن قائد بوكا جونيورز استعاد وعيه سريعاً، وأن حالته مستقرة، وغادر المقابلة بمفرده بعد تلقي الرعاية اللازمة.

Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSportsAfortunadamente ya se encuentra bien pic.twitter.com/SXF4agpotB — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 22, 2026

وأثار المشهد قلق الجماهير، خصوصاً أن باريديس كان قد بذل جهداً كبيراً خلال المباراة، إذ أشارت التقارير إلى أنه قدم كل ما لديه حتى آخر قطرة من جهده، قبل أن يتعرض للإغماء خلال حديثه بعد اللقاء، في مشهد أعاد تسليط الضوء على حجم الضغط البدني الذي يتعرض له اللاعبون خلال المباريات.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع لحظة سقوط باريديس على نطاق واسع، وسط رسائل من جماهير بوكا جونيورز للاطمئنان على حالته، فيما أكدت التقارير أن اللاعب بات بحالة جيدة، ولم يتعرض لمضاعفات خطيرة جراء الحادثة.

وكان باريديس قد انتقل من أجواء المباراة إلى المقابلة التلفزيونية، قبل أن تتحول لحظات الحديث عن اللقاء إلى حالة من القلق عقب سقوطه المفاجئ، إلا أن التدخل الطبي السريع ساهم في الاطمئنان على حالته، ليغادر المكان بعد استعادة عافيته.