إغماء مفاجئ لباريديس خلال مقابلة تلفزيونية بعد تتويج بوكا جونيورز (فيديو)
لياندرو باريديس (أ.ب)
تعرَّض لياندرو باريديس، قائد بوكا جونيورز الأرجنتيني، لحالة إغماء مفاجئة في أثناء إجراء مقابلة تلفزيونية مع شبكة «دي سبورتس» الأرجنتينية في ممر الملعب، عقب المباراة، في مشهد أثار القلق على سلامته، قبل أن تؤكد التقارير أنه بحالة جيدة.
وكان باريديس يتحدث خلال المقابلة عقب فوز بوكا جونيورز بكأس سود أميريكانا، عندما فقد وعيه فجأة وسقط أرضاً، مما دفع الطاقم الطبي إلى التدخل سريعاً وتقديم الإسعافات الأولية له، وسط حالة من الارتباك في المكان، فيما توقفت المقابلة على الفور.
وأظهرت اللقطات المتداولة لحظة سقوط اللاعب خلال حديثه، بعدما بدا عليه الإرهاق، قبل أن يتدخل الموجودون لمساعدته، فيما أكدت التقارير أن قائد بوكا جونيورز استعاد وعيه سريعاً، وأن حالته مستقرة، وغادر المقابلة بمفرده بعد تلقي الرعاية اللازمة.
Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSportsAfortunadamente ya se encuentra bien pic.twitter.com/SXF4agpotB
وأثار المشهد قلق الجماهير، خصوصاً أن باريديس كان قد بذل جهداً كبيراً خلال المباراة، إذ أشارت التقارير إلى أنه قدم كل ما لديه حتى آخر قطرة من جهده، قبل أن يتعرض للإغماء خلال حديثه بعد اللقاء، في مشهد أعاد تسليط الضوء على حجم الضغط البدني الذي يتعرض له اللاعبون خلال المباريات.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع لحظة سقوط باريديس على نطاق واسع، وسط رسائل من جماهير بوكا جونيورز للاطمئنان على حالته، فيما أكدت التقارير أن اللاعب بات بحالة جيدة، ولم يتعرض لمضاعفات خطيرة جراء الحادثة.
وكان باريديس قد انتقل من أجواء المباراة إلى المقابلة التلفزيونية، قبل أن تتحول لحظات الحديث عن اللقاء إلى حالة من القلق عقب سقوطه المفاجئ، إلا أن التدخل الطبي السريع ساهم في الاطمئنان على حالته، ليغادر المكان بعد استعادة عافيته.
تألق العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما بتسجيله 50 نقطة مع 19 متابعة في الفوز الرابع عشر هذا الموسم لفريقه سان أنتونيو سبيرز في 17 مباراة.
«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
مورينيو: مدريد فاز على سيلتا فيغو بقوة المجموعة وليس بمشروبات الطاقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5344253-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%BA%D9%88-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
مورينيو: مدريد فاز على سيلتا فيغو بقوة المجموعة وليس بمشروبات الطاقة
جوزيه مورينيو (إ.ب.أ)
أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، بالروح الجماعية للاعبيه وقدرتهم على تجاوز الظروف الصعبة، عقب الفوز على سيلتا فيغو 2 - 1 مساء السبت بالدوري الإسباني لكرة القدم، مؤكداً أن الانتصار تحقق بفضل قوة الفريق ورغبته في مواصلة حصد النقاط.
وقال مورينيو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «رأيت لاعبين يعانون بدنياً ولم يكونوا في أفضل حالاتهم، لكن آخرين تمكنوا من تجاوز ذلك بفضل قوتهم الذهنية وروح المجموعة والرغبة في الفوز. إنها قوة مجموعة من الأصدقاء يعرفون كيف ينتصرون رغم الصعوبات».
وأضاف: «ليس مشروب الطاقة الذي يتناولونه بين الشوطين هو ما يمنحهم القوة، بل المجموعة نفسها، والرغبة المشتركة في الفوز».
وأعرب المدرب البرتغالي عن فخره بلاعبيه، رغم شعوره ببعض الإحباط لعدم تقديم الفريق المستوى الذي كان يتمناه، مشيراً إلى أن اللاعبين بذلوا جهداً كبيراً للحفاظ على تقدمهم وحصد 3 نقاط مهمة.
وتحدث مورينيو عن المهاجم كارلوس إسبِي، قائلاً: «تاريخ كرة القدم مليء بلاعبين من هذا النوع، وأعتقد أنه مؤثر حتى عندما لا يشارك دقائق كثيرة».
وأوضح أن إسبِي يمتلك قدرات مميزة داخل منطقة الجزاء، وأنه يجيد اللعب بالرأس والتحرك خلف المدافعين، مشيراً إلى أنه يشعر بالسعادة في ريال مدريد ويحظى باحترام المدرب وزملائه والجماهير.
كما وصف مورينيو الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بأنه الأفضل في العالم خلال السنوات الأخيرة، معرباً في الوقت نفسه عن تقديره الحارس الأوكراني آندريه لونين، الذي قال إنه يستحق المشاركة بصورة أكبر.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة الذي سيلتقي الأحد فياريال ضمن منافسات الجولة ذاتها.
وتقدم سيلتا فيغو في الدقيقة الـ6 عن طريق بابلو دوران، ثم أدرك ريال مدريد التعادل عن طريق جود بيلينغهام في الدقيقة الـ66.
وبينما تتجه المباراة إلى التعادل، سجل البديل كارلوس إسبي الهدف الثاني لريال مدريد ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة.
إغماء مفاجئ لباريديس خلال مقابلة تلفزيونية بعد تتويج بوكا جونيورز (فيديو)
لياندرو باريديس (أ.ب)
تعرَّض لياندرو باريديس، قائد بوكا جونيورز الأرجنتيني، لحالة إغماء مفاجئة في أثناء إجراء مقابلة تلفزيونية مع شبكة «دي سبورتس» الأرجنتينية في ممر الملعب، عقب المباراة، في مشهد أثار القلق على سلامته، قبل أن تؤكد التقارير أنه بحالة جيدة.
وكان باريديس يتحدث خلال المقابلة عقب فوز بوكا جونيورز بكأس سود أميريكانا، عندما فقد وعيه فجأة وسقط أرضاً، مما دفع الطاقم الطبي إلى التدخل سريعاً وتقديم الإسعافات الأولية له، وسط حالة من الارتباك في المكان، فيما توقفت المقابلة على الفور.
وأظهرت اللقطات المتداولة لحظة سقوط اللاعب خلال حديثه، بعدما بدا عليه الإرهاق، قبل أن يتدخل الموجودون لمساعدته، فيما أكدت التقارير أن قائد بوكا جونيورز استعاد وعيه سريعاً، وأن حالته مستقرة، وغادر المقابلة بمفرده بعد تلقي الرعاية اللازمة.
Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSportsAfortunadamente ya se encuentra bien pic.twitter.com/SXF4agpotB
وأثار المشهد قلق الجماهير، خصوصاً أن باريديس كان قد بذل جهداً كبيراً خلال المباراة، إذ أشارت التقارير إلى أنه قدم كل ما لديه حتى آخر قطرة من جهده، قبل أن يتعرض للإغماء خلال حديثه بعد اللقاء، في مشهد أعاد تسليط الضوء على حجم الضغط البدني الذي يتعرض له اللاعبون خلال المباريات.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع لحظة سقوط باريديس على نطاق واسع، وسط رسائل من جماهير بوكا جونيورز للاطمئنان على حالته، فيما أكدت التقارير أن اللاعب بات بحالة جيدة، ولم يتعرض لمضاعفات خطيرة جراء الحادثة.
وكان باريديس قد انتقل من أجواء المباراة إلى المقابلة التلفزيونية، قبل أن تتحول لحظات الحديث عن اللقاء إلى حالة من القلق عقب سقوطه المفاجئ، إلا أن التدخل الطبي السريع ساهم في الاطمئنان على حالته، ليغادر المكان بعد استعادة عافيته.
428 مليون دولار من دون انسجام... مانشستر سيتي يبحث عن حل لأزمة الوسطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5344249-428-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86%C2%A0%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7
428 مليون دولار من دون انسجام... مانشستر سيتي يبحث عن حل لأزمة الوسط
اعترف المدرب بأن المشكلة الأبرز تتمثل في استقبال الأهداف المبكرة (إ.ب.أ)
يواجه المدرب إنزو ماريسكا ضغوطاً كثيرة بعد اكتفاء فريقه بنقطة واحدة من آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي، وسط صعوبات في إيجاد التوليفة المناسبة لخط وسط كلف النادي أكثر من 428 مليون دولار أميركي.
لم يكن التعادل مع فولهام بنتيجة 1 - 1 على ملعب «الاتحاد» السبت كافياً لإنهاء معاناة مانشستر سيتي، الذي واصل نزيف النقاط للمباراة الرابعة توالياً في الدوري، وسط صفارات استهجان أطلقها مشجعوه مع نهاية اللقاء، في نتيجة زادت من تعقيد موقف الفريق ومدربه الإيطالي.
وبات 41 يوماً يفصل سيتي عن آخر انتصار له في المسابقة، بعدما جمع نقطة واحدة فقط من أصل 12 ممكنة في مبارياته الأربع الأخيرة. ورغم الفرص الهجومية التي صنعها الفريق خلال تلك الفترة، فإن خط الوسط لم يتمكن من الوصول إلى الانسجام المطلوب، فيما كلفت الأخطاء الدفاعية الفريق أهدافاً ونقاطاً ثمينة.
وتبرز مشكلة ماريسكا بصورة أكبر في ظل امتلاك سيتي خط وسط تبلغ قيمته الإجمالية نحو 428 مليون دولار، دون أن ينجح المدرب حتى الآن في توظيف جميع إمكاناته بالشكل الأمثل. وكان إليوت أندرسون، صاحب الصفقة البالغة 151.8 مليون دولار أميركي، أحد أبرز الوجوه في مواجهة فولهام، بعدما سجل هدف التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، عقب كرة أبعدها دفاع المنافس إثر ركلة ثابتة.
وجاء هدف أندرسون في وقت أثار فيه استخدامه في أدوار مختلفة تساؤلات بشأن حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، إذ يستطيع اللاعب التحكم بإيقاع اللعب من مركزه المتأخر في خط الوسط، لكنه يتقدم كثيراً إلى المناطق الهجومية، كما يفعل لاعب الوسط رقم 8. وقال ماريسكا إن فريقه استخدمه للمرة الأولى هذا الموسم في مركز لاعب الوسط الهجومي، مشيراً إلى خطورته في الوصول إلى منطقة الجزاء وصناعة الفرص.
وأضاف المدرب الإيطالي أن الجهاز الفني لا يزال يعمل على فهم إمكانات اللاعبين بصورة أفضل، والبحث عن الحلول المناسبة والتوازن المطلوب، في محاولة للوصول إلى مستوى أكثر استقراراً.
ومنح تغيير مركز أندرسون المدرب فرصة الدفع بالمغربي أيوب بوعدي في مركز الارتكاز، مع الاحتفاظ بالأرجنتيني إنزو فرنانديز، أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، على مقاعد البدلاء قبل إشراكه في الشوط الثاني. لكن المفارقة أن النرويجي ساندير بيرغ، لاعب فولهام الذي كلف ناديه نحو 26.2 مليون دولار أميركي، كان الأكثر حضوراً وتأثيراً في وسط الملعب.
ولا تتوقف معضلة ماريسكا عند توزيع الأدوار بين لاعبي الوسط، بل تمتد إلى كيفية إيجاد مكان مناسب للفرنسي ريان شرقي، الذي يعد أبرز عناصر الفريق إبداعاً، خصوصاً إذا قرر المدرب إشراك أندرسون وبوعدي وفرنانديز معاً. ومن المنتظر أن تقدم مواجهة آرسنال، متصدر الدوري، الأسبوع المقبل مؤشراً مهماً على مدى قدرة المدرب على الوصول إلى التوليفة المناسبة، في مباراة تزداد أهميتها بالنسبة إلى طموحات سيتي في المنافسة على اللقب.
وأظهر هدف فولهام حجم المشكلات الدفاعية التي يعاني منها الفريق، بعدما استغل الضيوف المساحات في هجمة مرتدة سريعة أنهاها البرازيلي رودريغو مونيز في الشباك. وكان المدافع مارك غويهي قد تقدم للمساندة في وسط الملعب، لكن فقدان الكرة، وارتكاب الأخطاء في مثل هذه المواقف تركا الدفاع مكشوفاً أمام هجوم فولهام.
واستفاد مدرب فولهام ألفارو أربيلوا من سلسلة الهزائم السابقة لفريقه أمام سيتي، التي امتدت إلى 20 مباراة، لتحفيز لاعبيه على تغيير الصورة. وقال إنه طالبهم بخوض المواجهة بشجاعة وشخصية، مؤكداً أن النتائج السابقة لا ينبغي أن تحدد ما يمكنهم تحقيقه في المباراة الجديدة.
وزادت حالة الجدل بعد إلغاء هدف للنرويجي إيرلينغ هالاند بواسطة تقنية حكم الفيديو المساعد، بعدما تابع المهاجم الكرة إلى الشباك عقب تصدي الحارس الألماني بيرند لينو لمحاولته الأولى. وأظهرت الإعادات أن لينو لمس الكرة بيديه خلال اللقطة، لكن بقيت تساؤلات بشأن ما إذا كان قد أحكم سيطرته عليها قبل متابعة هالاند.
وقال ماريسكا إن هالاند كان مقتنعاً تماماً بصحة الهدف حتى خلال مراجعة اللقطة، لكنه شدّد على أنه لا يريد اتخاذ القرار التحكيمي ذريعة لعدم تحقيق الفوز.
واعترف المدرب بأن المشكلة الأبرز تتمثل في استقبال الأهداف المبكرة، بعدما تكرر الأمر في المباريات الأربع التي عجز خلالها فريقه عن الانتصار. وقال إن التأخر في النتيجة يدفع اللاعبين إلى التسرع والاندفاع، وهو ما لا يخدم الفريق، مؤكداً ضرورة إيجاد طريقة للحفاظ على نظافة الشباك.
وبينما يقترب موعد المواجهة المرتقبة أمام آرسنال، تبدو مهمة ماريسكا أكثر إلحاحاً في معالجة الخلل داخل خط الوسط وإعادة التوازن إلى الفريق، إذ لم تعد المشكلة مرتبطة بغياب الأسماء الكبيرة أو نقص الإنفاق، بقدر ما تتعلق بكيفية تحويل هذا الاستثمار الضخم إلى منظومة قادرة على المنافسة.