يواجه المدرب إنزو ماريسكا ضغوطاً كثيرة بعد اكتفاء فريقه بنقطة واحدة من آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي، وسط صعوبات في إيجاد التوليفة المناسبة لخط وسط كلف النادي أكثر من 428 مليون دولار أميركي.

لم يكن التعادل مع فولهام بنتيجة 1 - 1 على ملعب «الاتحاد» السبت كافياً لإنهاء معاناة مانشستر سيتي، الذي واصل نزيف النقاط للمباراة الرابعة توالياً في الدوري، وسط صفارات استهجان أطلقها مشجعوه مع نهاية اللقاء، في نتيجة زادت من تعقيد موقف الفريق ومدربه الإيطالي.

وبات 41 يوماً يفصل سيتي عن آخر انتصار له في المسابقة، بعدما جمع نقطة واحدة فقط من أصل 12 ممكنة في مبارياته الأربع الأخيرة. ورغم الفرص الهجومية التي صنعها الفريق خلال تلك الفترة، فإن خط الوسط لم يتمكن من الوصول إلى الانسجام المطلوب، فيما كلفت الأخطاء الدفاعية الفريق أهدافاً ونقاطاً ثمينة.

إليوت أندرسون (إ.ب.أ)

وتبرز مشكلة ماريسكا بصورة أكبر في ظل امتلاك سيتي خط وسط تبلغ قيمته الإجمالية نحو 428 مليون دولار، دون أن ينجح المدرب حتى الآن في توظيف جميع إمكاناته بالشكل الأمثل. وكان إليوت أندرسون، صاحب الصفقة البالغة 151.8 مليون دولار أميركي، أحد أبرز الوجوه في مواجهة فولهام، بعدما سجل هدف التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، عقب كرة أبعدها دفاع المنافس إثر ركلة ثابتة.

وجاء هدف أندرسون في وقت أثار فيه استخدامه في أدوار مختلفة تساؤلات بشأن حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، إذ يستطيع اللاعب التحكم بإيقاع اللعب من مركزه المتأخر في خط الوسط، لكنه يتقدم كثيراً إلى المناطق الهجومية، كما يفعل لاعب الوسط رقم 8. وقال ماريسكا إن فريقه استخدمه للمرة الأولى هذا الموسم في مركز لاعب الوسط الهجومي، مشيراً إلى خطورته في الوصول إلى منطقة الجزاء وصناعة الفرص.

وأضاف المدرب الإيطالي أن الجهاز الفني لا يزال يعمل على فهم إمكانات اللاعبين بصورة أفضل، والبحث عن الحلول المناسبة والتوازن المطلوب، في محاولة للوصول إلى مستوى أكثر استقراراً.

ومنح تغيير مركز أندرسون المدرب فرصة الدفع بالمغربي أيوب بوعدي في مركز الارتكاز، مع الاحتفاظ بالأرجنتيني إنزو فرنانديز، أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، على مقاعد البدلاء قبل إشراكه في الشوط الثاني. لكن المفارقة أن النرويجي ساندير بيرغ، لاعب فولهام الذي كلف ناديه نحو 26.2 مليون دولار أميركي، كان الأكثر حضوراً وتأثيراً في وسط الملعب.

الجهاز الفني لا يزال يعمل على فهم إمكانات اللاعبين بصورة أفضل (د.ب.أ)

ولا تتوقف معضلة ماريسكا عند توزيع الأدوار بين لاعبي الوسط، بل تمتد إلى كيفية إيجاد مكان مناسب للفرنسي ريان شرقي، الذي يعد أبرز عناصر الفريق إبداعاً، خصوصاً إذا قرر المدرب إشراك أندرسون وبوعدي وفرنانديز معاً. ومن المنتظر أن تقدم مواجهة آرسنال، متصدر الدوري، الأسبوع المقبل مؤشراً مهماً على مدى قدرة المدرب على الوصول إلى التوليفة المناسبة، في مباراة تزداد أهميتها بالنسبة إلى طموحات سيتي في المنافسة على اللقب.

وأظهر هدف فولهام حجم المشكلات الدفاعية التي يعاني منها الفريق، بعدما استغل الضيوف المساحات في هجمة مرتدة سريعة أنهاها البرازيلي رودريغو مونيز في الشباك. وكان المدافع مارك غويهي قد تقدم للمساندة في وسط الملعب، لكن فقدان الكرة، وارتكاب الأخطاء في مثل هذه المواقف تركا الدفاع مكشوفاً أمام هجوم فولهام.

واستفاد مدرب فولهام ألفارو أربيلوا من سلسلة الهزائم السابقة لفريقه أمام سيتي، التي امتدت إلى 20 مباراة، لتحفيز لاعبيه على تغيير الصورة. وقال إنه طالبهم بخوض المواجهة بشجاعة وشخصية، مؤكداً أن النتائج السابقة لا ينبغي أن تحدد ما يمكنهم تحقيقه في المباراة الجديدة.

إيرلينغ هالاند (أ.ب)

وزادت حالة الجدل بعد إلغاء هدف للنرويجي إيرلينغ هالاند بواسطة تقنية حكم الفيديو المساعد، بعدما تابع المهاجم الكرة إلى الشباك عقب تصدي الحارس الألماني بيرند لينو لمحاولته الأولى. وأظهرت الإعادات أن لينو لمس الكرة بيديه خلال اللقطة، لكن بقيت تساؤلات بشأن ما إذا كان قد أحكم سيطرته عليها قبل متابعة هالاند.

وقال ماريسكا إن هالاند كان مقتنعاً تماماً بصحة الهدف حتى خلال مراجعة اللقطة، لكنه شدّد على أنه لا يريد اتخاذ القرار التحكيمي ذريعة لعدم تحقيق الفوز.

واعترف المدرب بأن المشكلة الأبرز تتمثل في استقبال الأهداف المبكرة، بعدما تكرر الأمر في المباريات الأربع التي عجز خلالها فريقه عن الانتصار. وقال إن التأخر في النتيجة يدفع اللاعبين إلى التسرع والاندفاع، وهو ما لا يخدم الفريق، مؤكداً ضرورة إيجاد طريقة للحفاظ على نظافة الشباك.

وبينما يقترب موعد المواجهة المرتقبة أمام آرسنال، تبدو مهمة ماريسكا أكثر إلحاحاً في معالجة الخلل داخل خط الوسط وإعادة التوازن إلى الفريق، إذ لم تعد المشكلة مرتبطة بغياب الأسماء الكبيرة أو نقص الإنفاق، بقدر ما تتعلق بكيفية تحويل هذا الاستثمار الضخم إلى منظومة قادرة على المنافسة.