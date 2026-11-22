أعلنت سوريا، الأحد، إتلاف كميات كبيرة من المخدرات، شملت 400 مليون حبة كبتاغون، وما يزيد على 12 طناً من الحشيش، كانت ضبطتها قوات الأمن في عمليات متلاحقة.

وأعلنت إدارة مكافحة المخدرات، الأحد، في بيان نقلته «الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)» الرسمية أنه «بإشراف لجنة مشتركة من وزارات الداخلية والعدل والصحة، أُتلفت على دفعات كميات ضخمة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي ضبطتها الإدارة خلال عمليات أمنية متفرقة».

وأضافت أن الكميات التي أُتلفت شملت «400 مليون حبة كبتاغون، و12.2 طن من مادة الحشيش، إضافة إلى 2.3 طن من نبتة الحشيش، و6 كيلوغرامات من الهيروين، فضلاً عن 5.4 مليون حبة مخدرة».

وأتلفت كذلك، وفق البيان، «وسائل وأدوات مرتبطة بأساليب تهريبها وإخفائها ونقلها وصناعتها من المواد الكيميائية».

وازدهرت صناعة حبوب الكبتاغون والاتجار بها خلال سنوات النزاع في سوريا. وأصبحت البلاد في الأعوام الأخيرة من عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد مركزاً رئيسياً لتصنيعها وتصديرها إلى دول المنطقة، لا سيما الخليج؛ عبر الأردن ولبنان.

ومنذ إطاحة الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تعهدت السلطات الجديدة بتكثيف مكافحة المخدرات، وأعلنت مراراً عن ضبط وإحباط عمليات تهريب للحشيش والكبتاغون عبر حدودها مع لبنان أو الأردن.

وكان مدير إدارة مكافحة المخدرات، خالد عيد، أعلن في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «سانا»، أن السلطات «نفذت 1550 عملية ضبط وإحباط» لتهريب مخدرات منذ سقوط الأسد.

وأوضح حينها أن السلطات فككت 90 شبكة تهريب دولية، وأغلقت 17 معملاً لتصنيع الكبتاغون، وضبطت خلال العمليات 697 مليون حبة كبتاغون، و15 طناً من الحشيش.