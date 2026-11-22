سوريا تعلن إتلاف كميات كبيرة من المخدرات بينها 400 مليون حبة كبتاغونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5344247-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-400-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%A9
سوريا تعلن إتلاف كميات كبيرة من المخدرات بينها 400 مليون حبة كبتاغون
عامل في «إدارة مكافحة المخدرات» السورية ومسؤولون خلال التخلص من المضبوطات (صفحة الإدارة على فيسبوك)
أعلنت سوريا، الأحد، إتلاف كميات كبيرة من المخدرات، شملت 400 مليون حبة كبتاغون، وما يزيد على 12 طناً من الحشيش، كانت ضبطتها قوات الأمن في عمليات متلاحقة.
وأعلنت إدارة مكافحة المخدرات، الأحد، في بيان نقلته «الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)» الرسمية أنه «بإشراف لجنة مشتركة من وزارات الداخلية والعدل والصحة، أُتلفت على دفعات كميات ضخمة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي ضبطتها الإدارة خلال عمليات أمنية متفرقة».
وأضافت أن الكميات التي أُتلفت شملت «400 مليون حبة كبتاغون، و12.2 طن من مادة الحشيش، إضافة إلى 2.3 طن من نبتة الحشيش، و6 كيلوغرامات من الهيروين، فضلاً عن 5.4 مليون حبة مخدرة».
وأتلفت كذلك، وفق البيان، «وسائل وأدوات مرتبطة بأساليب تهريبها وإخفائها ونقلها وصناعتها من المواد الكيميائية».
وازدهرت صناعة حبوب الكبتاغون والاتجار بها خلال سنوات النزاع في سوريا. وأصبحت البلاد في الأعوام الأخيرة من عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد مركزاً رئيسياً لتصنيعها وتصديرها إلى دول المنطقة، لا سيما الخليج؛ عبر الأردن ولبنان.
ومنذ إطاحة الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تعهدت السلطات الجديدة بتكثيف مكافحة المخدرات، وأعلنت مراراً عن ضبط وإحباط عمليات تهريب للحشيش والكبتاغون عبر حدودها مع لبنان أو الأردن.
وكان مدير إدارة مكافحة المخدرات، خالد عيد، أعلن في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «سانا»، أن السلطات «نفذت 1550 عملية ضبط وإحباط» لتهريب مخدرات منذ سقوط الأسد.
وأوضح حينها أن السلطات فككت 90 شبكة تهريب دولية، وأغلقت 17 معملاً لتصنيع الكبتاغون، وضبطت خلال العمليات 697 مليون حبة كبتاغون، و15 طناً من الحشيش.
تم إطلاق المرحلة التجريبية لبناء «السجل الوطني للضحايا»، وهو المشروع الأول من نوعه في سوريا تحت مظلة الدولة.
منصور حسين (دمشق)
سوريا تعلن إتلاف كميات كبيرة من المخدرات بينها 400 مليون حبة كبتاغونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5344247-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-400-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%A9
سوريا تعلن إتلاف كميات كبيرة من المخدرات بينها 400 مليون حبة كبتاغون
عامل في «إدارة مكافحة المخدرات» السورية ومسؤولون خلال التخلص من المضبوطات (صفحة الإدارة على فيسبوك)
أعلنت سوريا، الأحد، إتلاف كميات كبيرة من المخدرات، شملت 400 مليون حبة كبتاغون، وما يزيد على 12 طناً من الحشيش، كانت ضبطتها قوات الأمن في عمليات متلاحقة.
وأعلنت إدارة مكافحة المخدرات، الأحد، في بيان نقلته «الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)» الرسمية أنه «بإشراف لجنة مشتركة من وزارات الداخلية والعدل والصحة، أُتلفت على دفعات كميات ضخمة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي ضبطتها الإدارة خلال عمليات أمنية متفرقة».
وأضافت أن الكميات التي أُتلفت شملت «400 مليون حبة كبتاغون، و12.2 طن من مادة الحشيش، إضافة إلى 2.3 طن من نبتة الحشيش، و6 كيلوغرامات من الهيروين، فضلاً عن 5.4 مليون حبة مخدرة».
وأتلفت كذلك، وفق البيان، «وسائل وأدوات مرتبطة بأساليب تهريبها وإخفائها ونقلها وصناعتها من المواد الكيميائية».
وازدهرت صناعة حبوب الكبتاغون والاتجار بها خلال سنوات النزاع في سوريا. وأصبحت البلاد في الأعوام الأخيرة من عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد مركزاً رئيسياً لتصنيعها وتصديرها إلى دول المنطقة، لا سيما الخليج؛ عبر الأردن ولبنان.
ومنذ إطاحة الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تعهدت السلطات الجديدة بتكثيف مكافحة المخدرات، وأعلنت مراراً عن ضبط وإحباط عمليات تهريب للحشيش والكبتاغون عبر حدودها مع لبنان أو الأردن.
وكان مدير إدارة مكافحة المخدرات، خالد عيد، أعلن في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «سانا»، أن السلطات «نفذت 1550 عملية ضبط وإحباط» لتهريب مخدرات منذ سقوط الأسد.
وأوضح حينها أن السلطات فككت 90 شبكة تهريب دولية، وأغلقت 17 معملاً لتصنيع الكبتاغون، وضبطت خلال العمليات 697 مليون حبة كبتاغون، و15 طناً من الحشيش.
آيزنكوت يصف هجمات المستوطنين في الضفة الغربية بـ«إرهاب يهودي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5344222-%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%88%D8%AA-%D9%8A%D8%B5%D9%81-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A
آيزنكوت يصف هجمات المستوطنين في الضفة الغربية بـ«إرهاب يهودي»
رجل فلسطيني يتفقد سيارات مدمرة بواسطة مستعمرين إسرائيليين في كفر مليك قرب رام الله (رويترز)
أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا، فجر اليوم (الأحد)، 12 مركبة، وخطّوا «شعارات عنصرية»، خلال هجوم استهدف ثلاث قرى في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية، في اعتداءات وصفها زعيم المعارضة الإسرائيلية والمكلف بتشكيل الحكومة المقبلة غادي آيزنكوت بأنها «إرهاب يهودي».
ونقلت «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)» عن المصادر قولها إن «مجموعة من المستعمرين هاجمت قرية كفر مالك شرق رام الله، وأضرمت النيران في سبع مركبات في المنطقة الشمالية من القرية، كما خطّت شعارات عنصرية على جدران المنازل».
وأضافت: «اقتحم مستعمرون قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله، وأضرموا النيران في ثلاث مركبات، وخطّوا شعارات عنصرية، قبل أن يلوذوا بالفرار»، لافتة إلى أنه «في قرية دير السودان شمال رام الله، أحرق المستعمرون مركبتين؛ ما ألحق بهما أضراراً مادية جسيمة».
نشر أعلام إسرائيلية
وأفادت بأن المنطقة تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستعمرين، حيث وضعوا أعلاماً إسرائيلية في عدة مناطق فيها قبل فترة، كما منعوا الأهالي خلال موسم قطف الزيتون السابق من الوصول إلى أراضيهم، وقطف المحصول.
وفي سياق متصل، أفادت (وفا) بهجوم مستعمرين، فجر اليوم (الأحد)، على منزل مواطن في مسافر يطا جنوب الخليل، وإحراق مركبة. وأفادت الوكالة نقلاً عن مصادر محلية، بأن عدداً من المستعمرين هاجموا منزل المواطن مجد مفضي ربعي في قرية التوانة، وأحرقوا مركبته، كما خطّوا شعارات عنصرية على جدرانه.
اعتقال شاب في رام الله
ووفق «وفا»، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم (الأحد)، شاباً من مخيم بلاطة شرق نابلس، أثناء مروره عبر حاجز عين سينيا العسكري، شمال رام الله. وأفادت مصادر لوكالة (وفا)، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز اعتقلوا الشاب وديع باسم جرمي، أثناء مروره عبر الحاجز.
حرق غرفة زراعية
إلى ذلك، أضرم مستعمرون، فجر اليوم (الأحد)، النار في غرفة زراعية بالمنطقة الشرقية الواقعة بين بلدتي رافات ودير بلوط غرب سلفيت بوسط الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، بأن الغرفة تعود ملكيتها للمواطن ناجح سليمان جودة.
وتتعرض المنطقة لاعتداءات متكررة من قبل المستعمرين، حيث وضعوا أعلاماً إسرائيلية في عدة مناطق فيها قبل فترة، كما منعوا الأهالي خلال موسم قطف الزيتون السابق من الوصول إلى أراضيهم، وقطف المحصول.
آيزنكوت: نشاط المستوطنين «إرهاب يهودي»
في اعتراف إسرائيلي لافت بخطورة اعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية، وصف رئيس حزب «يَشار» غادي آيزنكوت، إحراق الممتلكات والسيارات والمنازل على يد مجموعات متطرفة بـ«الإرهاب اليهودي»، مطالباً بتسمية هذه الاعتداءات بمسمياتها ومحاسبة مرتكبيها.
وقال آيزنكوت، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الأحد)، إن هذه الاعتداءات تشكل نشاطاً إرهابياً يقوض الاستقرار الإقليمي، ويعرض حياة المواطنين للخطر.
وانتقد السياسات التي ينتهجها وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في الضفة الغربية، عادًّا أنها دفعت الأوضاع الميدانية إلى حافة الفوضى، في ظل غياب إجراءات لاحتواء التصعيد.
وطالب آيزنكوت الحكومة الإسرائيلية و«المؤسسة الأمنية» باستخدام جميع الأدوات المتاحة، بما فيها الاعتقالات الإدارية والعمليات التي ينفذها جهاز «الشاباك»، لوقف اعتداءات المجموعات المتطرفة وملاحقة مرتكبيها وفرض عقوبات مشددة بحقهم.
وأعلن الجيش الإسرائيلي نشر عناصر من قواته وقوات حرس الحدود، الليلة الماضية، في أربع قرى بالضفة الغربية، وذلك بعد ورود بلاغات ومقاطع فيديو تظهر مركبات مشتعلة وكتابات على الجدران (جرافيتي) في المنطقة.
وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الأحد، بأن محققي الشرطة سيدخلون الموقع الذي شهد تلك الوقائع، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، لجمع الأدلة في إطار التحقيقات الجارية.
عون: إسرائيل وإيران عقبتان أمام استقلال لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5344125-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
الدخان يتصاعد من موقع استهدفته غارة إسرائيلية في قرية كفر تبنيت بجنوب لبنان أمس (أ.ف.ب)
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن إسرائيل وإيران عقبتان أساسيتان تواجهان استكمال استقلال البلاد، مشدداً عشية ذكرى الاستقلال على رفضه أن يكون لبنان رهينة لأي من هذين المشروعين.
وأكد الرئيس عون أن لبنان اليوم أمام اختبار مصيري، موضحاً أن العقبتين متلازمتان بالكامل، وتتمثلان في «الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أرضنا، والتدخل الخارجي في شؤوننا، وتحديداً من بعض الجهات النافذة في النظام الإيراني، عبر سلاح وقرار خارج سلطة الدولة اللبنانية». وقال إن كلاً من العقبتين «تستدعي الأخرى، وتتذرع بها، وتؤمن لها الذريعة في آن واحد»، بينما «في الحالتين، لبنان هو الذي يدفع الثمن».
وقال الرئيس اللبناني: «حملنا مشروعاً إنقاذياً يقوم على التلازم والتزامن بين حل المشكلتين معاً: لا احتلال إطلاقاً، ولا سلاح خارج الدولة يأتمر بخارجها ويخدم خارجها، أياً كان هذا الخارج».
وأكد أن سلاح «حزب الله»، «أدى واجبه في حقبة سابقة، وكانت له تضحيات وإنجازات، ثم أنهك أهله وبيئته وشعبه وبلده في مرحلة لاحقة، وحملهم وحملنا الخسائر الباهظة حين بات علناً، في خدمة قضايا غير لبنانية. عليكم التسليم بذلك، وعليكم تسليم السلاح».