أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا، فجر اليوم (الأحد)، 12 مركبة، وخطّوا «شعارات عنصرية»، خلال هجوم استهدف ثلاث قرى في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية، في اعتداءات وصفها زعيم المعارضة الإسرائيلية والمكلف بتشكيل الحكومة المقبلة غادي آيزنكوت بأنها «إرهاب يهودي».

ونقلت «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)» عن المصادر قولها إن «مجموعة من المستعمرين هاجمت قرية كفر مالك شرق رام الله، وأضرمت النيران في سبع مركبات في المنطقة الشمالية من القرية، كما خطّت شعارات عنصرية على جدران المنازل».

وأضافت: «اقتحم مستعمرون قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله، وأضرموا النيران في ثلاث مركبات، وخطّوا شعارات عنصرية، قبل أن يلوذوا بالفرار»، لافتة إلى أنه «في قرية دير السودان شمال رام الله، أحرق المستعمرون مركبتين؛ ما ألحق بهما أضراراً مادية جسيمة».

نشر أعلام إسرائيلية

وأفادت بأن المنطقة تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستعمرين، حيث وضعوا أعلاماً إسرائيلية في عدة مناطق فيها قبل فترة، كما منعوا الأهالي خلال موسم قطف الزيتون السابق من الوصول إلى أراضيهم، وقطف المحصول.

وفي سياق متصل، أفادت (وفا) بهجوم مستعمرين، فجر اليوم (الأحد)، على منزل مواطن في مسافر يطا جنوب الخليل، وإحراق مركبة. وأفادت الوكالة نقلاً عن مصادر محلية، بأن عدداً من المستعمرين هاجموا منزل المواطن مجد مفضي ربعي في قرية التوانة، وأحرقوا مركبته، كما خطّوا شعارات عنصرية على جدرانه.

اعتقال شاب في رام الله

ووفق «وفا»، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم (الأحد)، شاباً من مخيم بلاطة شرق نابلس، أثناء مروره عبر حاجز عين سينيا العسكري، شمال رام الله. وأفادت مصادر لوكالة (وفا)، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز اعتقلوا الشاب وديع باسم جرمي، أثناء مروره عبر الحاجز.

رجل فلسطيني يتفقد سيارات مدمرة بالقرب من رام الله بعد هجمات من مستوطنين اليوم (رويترز)

حرق غرفة زراعية

إلى ذلك، أضرم مستعمرون، فجر اليوم (الأحد)، النار في غرفة زراعية بالمنطقة الشرقية الواقعة بين بلدتي رافات ودير بلوط غرب سلفيت بوسط الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، بأن الغرفة تعود ملكيتها للمواطن ناجح سليمان جودة.

وتتعرض المنطقة لاعتداءات متكررة من قبل المستعمرين، حيث وضعوا أعلاماً إسرائيلية في عدة مناطق فيها قبل فترة، كما منعوا الأهالي خلال موسم قطف الزيتون السابق من الوصول إلى أراضيهم، وقطف المحصول.

آيزنكوت: نشاط المستوطنين «إرهاب يهودي»

في اعتراف إسرائيلي لافت بخطورة اعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية، وصف رئيس حزب «يَشار» غادي آيزنكوت، إحراق الممتلكات والسيارات والمنازل على يد مجموعات متطرفة بـ«الإرهاب اليهودي»، مطالباً بتسمية هذه الاعتداءات بمسمياتها ومحاسبة مرتكبيها.

وقال آيزنكوت، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الأحد)، إن هذه الاعتداءات تشكل نشاطاً إرهابياً يقوض الاستقرار الإقليمي، ويعرض حياة المواطنين للخطر.

وانتقد السياسات التي ينتهجها وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في الضفة الغربية، عادًّا أنها دفعت الأوضاع الميدانية إلى حافة الفوضى، في ظل غياب إجراءات لاحتواء التصعيد.

وطالب آيزنكوت الحكومة الإسرائيلية و«المؤسسة الأمنية» باستخدام جميع الأدوات المتاحة، بما فيها الاعتقالات الإدارية والعمليات التي ينفذها جهاز «الشاباك»، لوقف اعتداءات المجموعات المتطرفة وملاحقة مرتكبيها وفرض عقوبات مشددة بحقهم.