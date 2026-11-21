أعلن القضاء العراقي أمس توقيف مسؤولين متورطين في تهريب النفط من النجف، في حين أكدت الحكومة إحالة ملف يتضمن معلومات عن القضية إلى المحاكم.

وأجرى قاضٍ مختص كشفاً ميدانياً على موقع تجاوز على أحد الأنابيب النفطية في النجف (يبعد نحو 120 كيلومتراً عن جرف الصخر)، ضمن أرض تعود إلى رئيس لجنة الطاقة في المحافظة، وشقيقه، في إطار تحقيقات بشأن الاشتباه في وجود تهريب للنفط».

وأوضح القاضي المختص، وفقاً للوكالة الرسمية، أن «نتائج الكشف أظهرت عمليات تهريب عبر الأنبوب، وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة توقيف 5 ضباط و3 منتسبين من الشرطة».

وبشأن مصير «كتائب حزب الله» الذي كان يتمركز في جرف الصخر منذ 12 عاماً، قال سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، السبت، إن عملية انسحاب ألويته الثلاثة ستكتمل خلال أقل من شهر، مشيراً إلى تكليفها بواجبات في مناطق أخرى.