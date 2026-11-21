تتحدث الإعلانات الإسرائيلية الرسمية المتكررة مؤخراً بشأن العمليات المستمرة في قطاع غزة عن اكتشاف مزيد من الأنفاق، سواء داخل أو خارج «الخط الأصفر»، الذي حدد بوصفه خط انسحاب أولياً ضمن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، والذي كان يمنح إسرائيل سيطرة على نحو 50 في المائة من مساحة القطاع، وتوسع منذ ذلك الحين ليصل إلى أكثر من 65 في المائة.

وكان آخر هذه الإعلانات عن العملية الأولى من نوعها منذ وقف إطلاق النار، والتي استهدفت تدمير نفق استخدمته «حماس»، ويقع غرب «الخط الأصفر» وشارع صلاح الدين الرئيسي، بالقرب من محور «نتساريم» من جهته الجنوبية، باتجاه مناطق وسط قطاع غزة.

مقاتل من «حماس» في أحد الأنفاق في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير عدد من الأنفاق داخل مناطق «الخط الأصفر» التي يتوسع فيها ويزيد سيطرته عليها من يوم إلى آخر، الأمر الذي يكشف عن تعقيدات حقيقية لم تتوقعها إسرائيل بشأن بنية تلك الأنفاق.

فكرة الأنفاق

وتعود فكرة حفر تلك الأنفاق إلى أول محاولة لاستخدامها عسكرياً من قبل «حماس»، حين فجّرت نفقاً حفرته بطول نحو 150 متراً، باستخدام عدد كبير من العبوات الناسفة، وذلك أسفل برج عسكري داخل موقع «ترميد» برفح جنوب قطاع غزة، ما أدّى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين حينها، وذلك في السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول) 2001، أي بعد عام واحد فقط من انطلاقة «انتفاضة الأقصى» الثانية.

عنصران من «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» يحرسان نفقاً في قطاع غزة (أرشيفية - غيتي)

ولم تولِ إسرائيل اهتماماً لاستخدام ذلك النفق الذي عملت على إغلاقه وتدميره سريعاً بوسائل بدائية، وليست تقنية متطورة كما تفعل حالياً، إلا أن «حماس» عادت واستخدمت الأسلوب ذاته في عمليات أخرى، ومنها عام 2006، والتي اختطفت في إحداها الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

ومع سيطرتها على القطاع، ركزت «حماس» وأولت اهتماماً كبيراً بالأنفاق وتطويرها، سواء تلك التي صنفت لاحقاً بأنها «دفاعية»، أو «هجومية»، أو حتى تلك التي خصصت لاحقاً لتهريب الوسائل القتالية، في وقت انتشرت فيها الأنفاق التجارية على طول الحدود مع رفح، بعد فرض إسرائيل حصاراً خانقاً على القطاع.

وفي حرب 2014 التي استمرت 51 يوماً في قطاع غزة، فاجأت «حماس»، إسرائيل بسلسلة من العمليات عبر اختراق الحدود من خلال الأنفاق، ومهاجمة القوات الإسرائيلية من «نقطة صفر»، وهو الأمر الذي أثار لاحقاً رعباً في أوساط سكان بلدات غلاف غزة، ودفعوا باتجاه العمل على إيجاد حلول لمجابهة تلك الأنفاق، قبل أن يتم استحداث الجدار الحدودي الجديد المتطور بوسائل تكنولوجية فوق وتحت الأرض، إلا أن الحركة الفلسطينية استحدثت هجومها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، باختراق تلك الحدود من خلال تفجير الجدار الجديد بعبوات ناسفة خصصت لتدميره، وعبر الطائرات الشرعية، فيما بقيت الأنفاق دفاعية بالمقام الأول، وكذلك للتحكم والسيطرة من قبل القيادات الميدانية التي اضطرت لاحقاً لمغادرتها بسبب استهدافها.

جنود إسرائيليون في أحد الأنفاق بقطاع غزة (رويترز)

تقديرات إسرائيلية

وفي الآونة الأخيرة، اعترف ضباط في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي بأنه لم يتم القضاء كاملاً على ترسانة «حماس»، خاصةً من الأنفاق، وأنهم بحاجة إلى خطوات جديدة تتعلق بإنهاء مصير سلاحها.

ويقدر عميحاي ميتلمان، من قسم الهندسة المدنية في جامعة أريئيل الاستيطانية، في تقرير نشرته صحيفة «معاريف» العبرية، منذ أيام، أن جزءاً كبيراً من أنفاق «حماس» ما زال سليماً، ولا توجد حلول سحرية قادرة على تدمير جميع الأنفاق.

وحسب ميتلمان، فإن التقديرات تُشير إلى أن الطول الإجمالي للأنفاق في قطاع غزة، حتى هجوم السابع من أكتوبر، كان يتراوح بين 500 و1000 كيلومتر، مشيراً إلى أن بعض الأنفاق كان عمقها يتراوح ما بين 30 و40 متراً، وتحتوي على تفرعات وأنفاق ضيقة وأخرى واسعة.

جنود إسرائيليون بأحد أنفاق حركة «حماس» في خان يونس خلال يناير 2024 (أ.ب)

وقال إن جميع الحلول العسكرية التي طرحت منذ بداية الحرب لتدميرها مثل إغراقها بمياه البحر، أو بتفجيرها بكميات كبيرة من المتفجرات، فشلت في تدميرها بالكامل، إلا أن عملية سدّها بصب الخرسانة داخلها بات الأكثر فاعلية مؤخراً، رغم تكلفتها العالية وحاجتها إلى الكثير من الجهد والعمل.

مهندسو «القسام»

وخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة المستمرة بشكل محدود، برزت الأنفاق بوصفها تحدياً مهماً لإسرائيل، التي طالبت بتدميرها بشكل كامل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار تحت متابعة منها، وكذلك من الولايات المتحدة والدول الوسيطة، كما ظهرت قضية السلاح مثل الصواريخ وغيرها.

وخلال عمليات تسليم المختطفين الإسرائيليين، خاصةً الأموات منهم، تبين أنها كانت مدفونة بطريقة معينة داخل أنفاق وتفرعات صغيرة لم يكتشفها الجيش الإسرائيلي في أنفاق كان يعتقد أنه نجح في تدميرها، لكن تبين أن بداخلها تفرعات، وكانت سليمة.

وفي مقاطع فيديو تبثها «كتائب القسام» الجناح المسلح لـ«حماس»، لقياداتها ومقاتليها الذين قتلوا خلال الحرب، تظهر كثير من الجهود التي بذلت لبناء تلك الأنفاق وترسانة الصواريخ التي تظهر أيضاً من خلالها أنها اعتمدت بشكل أساسي على الجهد الذاتي البشري، وليس كما يعتقد كثيرون أنها نتيجة تهريبها قادمةً من إيران أو غيرها، وهذا ما يدفع إسرائيل إلى المطالبة أيضاً بتدمير ورش تصنيعها.

صورة وزَّعها الجيش الإسرائيلي لمدخل أحد أنفاق حركة «حماس» في قطاع غزة خلال أبريل الماضي (أ.ف.ب)

ويتبين من خلال تلك المقاطع أن مَن أشرفوا على حفر الأنفاق، وكذلك تصنيع الصواريخ وتطويرها، والذين يُطلق عليهم «مهندسو القسام»، ليسوا مهندسين فعليين حاصلين على شهادات علمية في الهندسة، وإن كان عدد قليل منهم كذلك؛ إذ إن الغالبية يحملون شهادات علمية في تخصصات أخرى، فيما لا يحمل بعضهم أي مؤهلات علمية، ويعملون بالأساس عمالاً وفنيين يمتلكون مهارات في البناء وغيره، وقد أشرفوا على تطوير الأنفاق على مدار سنوات طويلة.

وأشرف أولئك على عمليات الحفر التي كان يقوم بها مجندون في «القسام»، غالبيتهم من الجيل الشاب الجديد، بينما كان يعتمد «المهندسون» على تحديد أماكن التربة ونقاط الضعف والقوة في أرضية الأماكن التي يجب حفر الأنفاق فيها، ويحددون مساراتها، فيما تبدأ العناصر الشابة في العمل.

وقالت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن عمليات حفر الأنفاق وتجهيزها كانت تجري وفق عمل هندسي يمكن وصفه بـ«المحترف»، وباستخدام آلات هندسية مختلفة، وجميعها كانت على أيدي فنيين كان لهم دور بارز في صناعة هذا السلاح الاستراتيجي. كما وصف.

ولفتت إلى أن عمليات بناء وتجهيز تلك الأنفاق واجهت صعوبات بالغة في فترات عديدة، وقتل العديد من العاملين فيها خلال سنوات تجهيزها، وهناك من أصيبوا بشلل أو بغيره من الظروف الصحية نتيجة انهيارات في التربة أو أحداث غير متوقعة، كما كانت هناك تحديات أمنية ومحاولات إسرائيلية لتجنيد بعض العملاء، سواء من نشطاء الفصائل نفسها والعاملين في الأنفاق أو غيرهم لرصد أماكنها.

وتوضح مصادر أخرى من «حماس» أن صناعة الصواريخ اعتمدت هي الأخرى على التطوير الذاتي، من خلال مهندسين من داخل القطاع تلقوا تدريبات ودرسوا علوماً في الجامعات وغيرها لتطوير هذه الأسلحة، قبل أن يعودوا لتدريب آخرين داخل القطاع، ما أسهم في زيادة أعداد المتدربين.

وتذكر المصادر أن عمليات صنع العبوات الناسفة وتطويرها بشكل يتناسب مع الاحتياج، كما جرى في عملية تدمير أجزاء من السياج الحدودي الجديد خلال هجوم السابع من أكتوبر، كلها كانت تتم داخل القطاع، بأيدي أولئك المهندسين الذين أثبتوا كفاءتهم بالتعامل مع الواقع الميداني المتغير، وفرض واقع جديد من خلاله.

وتشير المصادر إلى أن هذا كان ينطبق أيضاً على صناعات عسكرية أخرى، منها قذائف «الياسين 105»، المضادة للدروع، والتي كان له دور كبير خلال الحرب في مواجهة الجيش الإسرائيلي.