أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن حجم الخسائر التي تكبّدها القطاع الزراعي الذي يشكّل العصب الأساسي للاقتصاد اللبناني نتيجة الحرب، لا سيما في المناطق الحدودية، بلغ نحو 620 مليون دولار. وشدد على أن تعافي هذا القطاع لا يقتصر على البعد الاقتصادي، بل يشكّل عنصراً أساسياً لتمسّك أبناء الجنوب بأرضهم وبقائهم فيها.
وخلال استقباله وفداً من وزراء الزراعة في لبنان وسوريا والأردن والعراق، وممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بحضور وزير الزراعة نزار هاني، قال عون: «القطاع الزراعي يشكّل العصب الأساسي في الاقتصاد، ويسعدني أن يجمعنا هذا اللقاء لبحث خطوات عملية تخدم مزارعينا وتعزز أمننا الغذائي». وأضاف أن الخسائر في القطاع الزراعي نتيجة الحرب تُقدّر بنحو 620 مليون دولار، مؤكداً أهمية تعافيه «ليس كمسألة اقتصادية فحسب، بل كعنصر أساسي لتمسّك أبناء الجنوب بأرضهم والبقاء فيها».
الرئيس جوزاف عون استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، على رأس وفد ضمّ وزراء الزراعة في سوريا والأردن والعراق، وممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).الرئيس جوزاف عون:– الزراعة قطاع إنتاجي أساسي في لبنان، ولدينا استراتيجية وطنية عشرية للزراعة للفترة... pic.twitter.com/WjCNlCX1K8
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 19, 2026
تفعيل الاتفاقية الرباعية وتسهيل انتقال المنتجات
وجدد رئيس الجمهورية دعوته إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، قائلاً: «لقد كنت من أول المبادرين منذ انتخابي رئيساً للجمهورية للدعوة إلى التكامل الاقتصادي بين الدول العربية على غرار الاتحاد الأوروبي، بحيث يبدأ من تسهيل تبادل البضائع والخدمات، فكيف بالأحرى بين دول المشرق العربي، إذ بإمكاننا تشكيل نوع من كتلة اقتصادية».
وشدد عون على ضرورة تفعيل الاتفاقية الرباعية بين لبنان وسوريا والأردن والعراق، الموقَّعة عام 2023، وتطوير عمل اللجنة الفنية المشتركة، داعياً منظمة «الفاو» إلى تقديم الدعم الفني لإعداد خطة تنفيذية بجدول زمني واضح، تشمل تبادل شهادات الصحة النباتية إلكترونياً، بما يسهّل عبور المنتجات الزراعية ويخفف التأخير الناتج عن المعاملات الورقية.
هاني: لتطوير التعاون وتبادل الخبرات
من جهته، أوضح وزير الزراعة نزار هاني أن اللقاء يهدف إلى وضع آلية عملية لتفعيل الاتفاقية الرباعية، وتطوير التعاون في مجالات الأبحاث العلمية وتبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات الزراعية المشتركة، إضافة إلى تسهيل انتقال المحاصيل بين الدول الأربع وتسريع الإجراءات على المعابر الحدودية.
وشدد وزير الزراعة الأردني، صائب خريسات، على أهمية التكامل الاقتصادي لتعزيز الأمن الغذائي، فيما اعتبر وزير الزراعة العراقي، عبد الرحيم الشمري، أن «الزراعة جمعت بين دولنا»، مؤكداً ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي أو التكامل بين الدول الشقيقة.
من جهته، أكد وزير الزراعة السوري باسل السويدان استمرار التعاون مع لبنان، معرباً عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات اللبنانية، ولا سيما في تسويق المنتجات الزراعية.
بدوره، وصف ممثل «الفاو»، عبد الكريم الواعر، المبادرة بأنها تجربة رائدة يمكن تعميمها دولياً، فيما أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إبراهيم الدخيري، استعداد جامعة الدول العربية لتسهيل التكامل الزراعي بين الدول.