قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن إسرائيل وإيران عقبتان أساسيتان تواجهان استكمال استقلال البلاد، مشدداً عشية ذكرى الاستقلال على رفضه أن يكون لبنان رهينة لأي من هذين المشروعين.

وأكد الرئيس عون أن لبنان اليوم أمام اختبار مصيري، موضحاً أن العقبتين متلازمتان بالكامل، وتتمثلان في «الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أرضنا، والتدخل الخارجي في شؤوننا، وتحديداً من بعض الجهات النافذة في النظام الإيراني، عبر سلاح وقرار خارج سلطة الدولة اللبنانية». وقال إن كلاً من العقبتين «تستدعي الأخرى، وتتذرع بها، وتؤمن لها الذريعة في آن واحد»، بينما «في الحالتين، لبنان هو الذي يدفع الثمن».

وقال الرئيس اللبناني: «حملنا مشروعاً إنقاذياً يقوم على التلازم والتزامن بين حل المشكلتين معاً: لا احتلال إطلاقاً، ولا سلاح خارج الدولة يأتمر بخارجها ويخدم خارجها، أياً كان هذا الخارج».

وأكد أن سلاح «حزب الله»، «أدى واجبه في حقبة سابقة، وكانت له تضحيات وإنجازات، ثم أنهك أهله وبيئته وشعبه وبلده في مرحلة لاحقة، وحملهم وحملنا الخسائر الباهظة حين بات علناً، في خدمة قضايا غير لبنانية. عليكم التسليم بذلك، وعليكم تسليم السلاح».