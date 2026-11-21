تتحدث الإعلانات الإسرائيلية الرسمية المتكررة مؤخراً بشأن العمليات المستمرة في قطاع غزة عن اكتشاف مزيد من الأنفاق التي صمدت رغم الحرب المدمرة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وكان آخر هذه الإعلانات عن العملية الأولى من نوعها منذ وقف إطلاق النار، التي استهدفت تدمير نفق استخدمته «حماس»، ويقع غرب «الخط الأصفر».

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير عدد من الأنفاق داخل مناطق «الخط الأصفر»، الأمر الذي يكشف تعقيدات حقيقية لم تتوقعها إسرائيل بشأن بنية تلك الأنفاق.

إلى ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي سلسلة عمليات الاغتيال المتلاحقة بحق نشطاء من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة.