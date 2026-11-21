واصل ريال مدريد محاولاته الضغط على برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز 2/1 على ضيفه سيلتا فيغو، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من المسابقة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة الذي سيلتقي في وقت لاحق من اليوم الأحد مع فياريال ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم سيلتا فيغو في الدقيقة السادسة عن طريق بابلو دوران، ثم أدرك ريال مدريد التعادل عن طريق جود بيلينغهام في الدقيقة 66.

وبينما تتجه المباراة إلى التعادل، سجل البديل كارلوس إسبي الهدف الثاني لريال مدريد ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.